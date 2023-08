No le tiene miedo a las etiquetas. Un día puede disfrutar escuchar canciones de blues y al otro día puede estar tarareando los últimos hits de reggaetón. Así es Miki González, un gran explorador musical. Y un hombre que superó dos veces el cáncer. Ahora el cantautor regresa a los escenarios para celebrar su medio siglo de trayectoria. Y todo con un concierto en el Anfiteatro del Parque de Exposición, este sábado 19 de agosto.

¿Qué te motivó a realizar los 50 años de tu trayectoria musical? En mayo del año pasado me detectaron un tumor de cáncer en el colon y tuve que operarme el 5 de agosto. Esto paralizó mis proyectos artísticos, hasta que fui invitado por el colectivo musical femenino Girls of Rock como parte de un homenaje, donde Fátima Foronda, quien es fundadora de la banda Área 7 y con quien tengo una cercanía muy especial porque es mi pareja, propone un tributo a Miki González. Luego de ese evento comenzaron a llamarla para negociar las posibilidades de celebrar los 50 años de mi carrera artística, donde se disfrutará mi discografía de rock pop que son los viejos conocidos.

¿Qué significa para ti este regreso a los escenarios? Estoy muy contento de volver a tocar, ya que la operación al cáncer de colón me dejó sin energía y cuando me reuní con un amigo muy querido y hablamos sobre el futuro me dijo: ‘no se sabe cuándo vas a volver a tocar’. El tumor fue como que te quiten un pedazo del colon. Lo primero que hacen es corregir que la energía se distribuya correctamente. Sí eso no se puede, ya hay una patología y ya es distinto, pero en principio es así. Entonces la operación me dejó sin energía. Todo indica que el 19 estaría tocando dos horas.

¿Cómo te dejaron las amígdalas, cómo vas con tu voz?

Es muy invasivo ese tipo de medicina. Me atrofió algunos músculos, no puedo tragar correctamente. La salivación tampoco hay, entonces no puedo comer ciertos alimentos como cualquiera. No puedo comer rápido. También tengo calambres constantes abajo en la papada. Tiene un efecto colateral irreparable. No voy a ser igual, tengo el cuerpo diferente. Tengo menos masa muscular. La vitalidad no es igual, el metabolismo no es igual. Pero tu mundo interno sigue. Tu espíritu está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por cierto, no es que viva en Cusco. Vivo en Lima y me voy a Cusco. Trato de aprovechar esa facilidad porque tengo tengo una chacra pequeña. Poder estar es un lujo. Hay gente que paga fortunas para poder estar en Cusco. Pero para mí, teniéndolo tan cerca. Estoy haciendo el esfuerzo de pasar tiempo ahí. Aparte dicen que Cusco tiene esa magia, esa sensación que no te da otro lugar.

Cuéntame un poco sobre cómo rompiste ciertos estereotipos en la música.

Yo soy rockero, no me hables de Bad Bunny. Siempre tuve una inclinación por la música. Y conectar con la manera como tocan los artistas originales es muy distinto. Es como cuando hablas de música andina. Lo primero que uno piensa son las zampoñas. Y bueno, ése es un estereotipo de música andina, porque eso es música latinoamericana, un género que apareció en los años 70 que unía un poco a todas las culturas. Es como la cumbia. Ahora es un fenómeno mundial, pero como se toca en Colombia no es igual a como se toca en Perú. El origen de todos estos géneros importantes de rock viene de una comunidad afrodescendiente de blues. Y todos estos ritmos de reggaetón vienen de otra comunidad afrodescendiente que viene de Jamaica.

¿Si pudieras trabajar con algunos artistas peruanos?

Sí, de hecho tengo invitados el sábado que voy a tocar. Tengo a Wicho de Mar de Copas. También están Bruno y El Marshall. Y bueno, también está invitada Fátima Foronda. Viene también de Chincha la familia Ballumbrosio. Y en los vientos están Carlos Espinoza y Abel Páez. Así que va a ser un elenco de lujo. Ahora sí voy a tocar. Y vamos a dejar el pellejo.

Cuéntanos una anécdota de Tocache, por favor.

Estábamos por la tarde y decidimos ir a bañarnos al río porque había más de 30 grados o lo que fuera. Había ese calor de mediodía y entonces tomamos un taxi para el río. Como éramos seis, fuimos tres en uno. Los otros fueron en otro taxi. Y nosotros no llegábamos. No nos habían llevado al río. Había un afluente que era como el río Rímac, con bastantes piedras. No era el típico río amazónico que es profundo y tiene mucha vegetación a los lados. Era como una quebradita. Y les preguntamos qué querían. Y nos dijeron “ahí hay una curva a la altura del puente de Tocache. No vayan allá porque hay mucho ‘frío’”. Y no entendíamos, porque hacía como 30 grados de calor. Pero resulta que a las personas las ejecutaban ahí en la curva, a la altura del puente. Había mucho ‘frío’ allí arriba, en Nuevo Progreso, Uchiza, lo que fuera. Las paraban y lanzaban los cadáveres. Y la gente iba a buscar ahí a sus familiares. Entonces nos estaban recomendando que no vayamos, que no nos involucremos. Ahí no llegaba el Estado peruano, era muy muy complicado. Había un código de conducta, y si no se seguía te ejecutaban. Hay algo de sarcasmo que a veces te hace reír, pero se recuerda la crueldad de toda esa época y todo a lo que estuvimos sometidos. Los jóvenes no lo han vivido y no saben de qué se trata eso.

¿Puede repetir la introducción de ‘Vamos a a Tocache’?

Me llaman por teléfono. Yo pregunto quién es. Es Javier Zapata… ¿qué quieres saber? Tararararara? ¡Vamos a Perú 21!