Cuenta que tenía 26 años y lo despidieron del trabajo. Ya había programado un viaje con su primo. Mochilear por Europa. Pero se había quedado sin trabajo y le parecía irresponsable viajar. Canceló el viaje. El primo le contó a su padre, al tío de Miguel. El tío lo llamó al día siguiente. “Me he enterado de que no irás al viaje”, le dijo. Reafirmó que sería irresponsable viajar. “Irresponsable es no ir, irresponsable es creer que esos 30 días no te van a servir para el resto de tu vida; anda, conoce culturas; anda, conoce a otra gente; anda”, le aconsejó casi como un mandato. Y viajó. Siete países, 22 ciudades y muchas aventuras para contar. Es la historia que narra en unos de sus videos en TikTok, publicado en octubre de 2022, y que tiene casi un millón de reproducciones. Historia que la cuenta, hacia el final, con una voz que tiembla y los ojos que se humedecen, un día después del fallecimiento de su tío, Carlos.

Miguel Montalván se convirtió en tiktoker a los 50 años. Es bettercall.miguel en TikTok. Hoy tiene 51 años y casi 200 mil seguidores en la que es, tal vez, la red social del momento. En su otra vida, antes de TikTok, fue ingeniero industrial con un MBA en Estados Unidos y gerenció empresas. Hoy también es mentor, speaker, capacitador. En su descripción dice: “inspiro y desarrollo personas”.

Contesta mi llamada y está sentado. Entre el piso y él hay un cojín de 1.20 x 1.20 metros y 10 centímetros de alto. Se sienta de piernas cruzadas, estira una pierna, estira la otra. Si tiene que estar ocho horas, pasa ocho horas. Frente a él, un celular, un micro, su laptop sobre una mesa plegable de las que se usa para comer en la cama y un aro de luz. “Los muebles te quitan flexibilidad”, me dice el hombre que practica yoga entre 90 a 100 minutos diarios.

-¿Esa posición física que adopta genera algo en su actitud y en cómo piensa?

Según los antiguos sabios, la madre tierra tiene una de las principales energías. Mientras más tiempo pases cerca de ella, te vas a energizar mejor. Ahora, yo vivo en un piso 7 (sonríe). Hay mucho de filosofía, mucho de creer. Pero yo creo que gran parte del éxito que tengo haciendo lo que hago es justamente eso: que le meto mucho razonamiento, mucha lógica, mucho trabajo ejecutivo. Llegué a ser gerente general de dos compañías. Unir todo eso hace que yo pueda darte estrategias, técnicas para resolver algún problema ya sea profesional o personal.

-Acaba de decir que tiene éxito y eso no se escucha tanto en las personas.

Y créeme que muchas veces lo digo al próposito, porque parte de mi mensaje es que deberíamos decirlo. Todos somos exitosos, Mijail. ¿No te consideras exitoso? “No, pero yo quisiera x”. Está bien, yo quisiera llegar a 10 millones de personas. Pero trabajo para llegar a más. Uno de mis primeros videos virales en TikTok fue sobre estar contento y aceptar tu realidad actual mientras sigues trabajando por conseguir una nueva realidad. No es que yo me mate por conseguir algo y deje de disfrutar el día de hoy. Me mato por conseguir algo, chambeo duro y parejo, pero disfruto y estoy contento y agradecido con lo que tengo, con lo que soy, pero eso no significa que deje de luchar por conseguir nuevos objetivos.

-¿El peruano no es de afirmarse como exitoso?

Creo que el gran problema de nuestra sociedad es que siempre buscamos división: o flaco o gordo, o negro o blanco. El libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell habla de que los mejores del mundo no son necesariamente los más talentosos. Uno requiere el talento mínimo adecuado y el resto es esfuerzo. Al exjugador de la selección inglesa Gary Lineker le preguntan: ¿Quién es el mejor del mundo: Messi o Cristiano? Y él dice: “para mí más talentoso es Messi, pero si quisiera que mis hijos elijan un ejemplo, quisiera que elijan a Cristiano”.

-¿Empieza el año teniendo claro lo que hará? ¿Ya tiene planificado el 2023?

En diciembre planifico el resto del año. Ahora, yo hablo más de planear que de planificar. Planificar es pasar de ‘a’ a ‘b’, a ‘c’, a ‘d’, a ‘e’. En las coyunturas actuales en el mundo, cuando llegas de ‘a’ a ‘b’, quizás ‘c’ ya se movió o no existe. Y te quedas ahí y dices: ¿A hora qué hago? Replantear objetivos y de nuevo un proceso. No, yo no miro ‘b’, ‘c’, ‘d’. Yo miro ‘e’ y planeo. No planifico, planeo; un planeador cuando vuela se deja llevar por los vientos, pero nunca deja de lado el objetivo final. Pero así como evitamos la palabra éxito, también disfrazamos la palabra fracaso. Si no lograste algo en el intento, fracasaste, pero eso no te hace un fracasado. Es un fracaso del cual tienes que aprender. El éxito es lo que tú conocías después del último fracaso. Yo puedo fracasar todos los días y tener éxito todos los días. Nadie puede ser un mejor Miguel Montalván que yo y esa es tu esencia. Y lo que busco en todas las personas es que sean imparables; nunca vas a parar a pesar de los fracasos. Y la única manera de que seas imparable es que uses tu propia esencia.

-¿Por qué elige TikTok?

Por personalidad me gusta probar la profundidad del río con los dos pies. Yo salto nomás.

-Pero capaz es un río profundo y la corriente es fuerte.

Por eso muchas veces me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo pasé de asesorar compañías a asesorar personas. Y yo siento un compromiso de dar. ¿Qué busca la gente en TikTok? Busca aprender. Elegí TikTok porque creo que es la plataforma que me llevará a más personas.

-Muchos deben haber cuestionado su decisión de a los 50 años volverse tiktoker.

Sí (sonríe), los primeros fueron mis hijos: “Qué roche, pa” (risas). Una de mis políticas es ser novato en algo una vez al año. Todos necesitamos sentirnos novatos una vez al año, porque te da vida. Intento estar donde no sé mucho, buscar aprender.

-En su hoja de vida primero figura su carrera como ingeniero industrial, un MBA, otra especialización en EE.UU. y de ahí yoga, nutrición, terapia pránica. ¿Qué nos dice esa ruta?

Que yo no creo en los estándares. Yo seguí los estándares porque era lo que me enseñaron. Vengo de una familia súper estructurada, padre oficial del Ejército. Entré a una empresa a los 21 años y mi padre se imaginaba que 40 años después me iba a jubilar. Tocó la universidad, tocó trabajar y eso seguí yo. Luego me tocó el MBA y vuelvo en el 2003, y el 2006 me independizo y el 2008 hubo un quiebre en mi vida: a mi madre le diagnostican cáncer y quiebro mi primer negocio. Esos dos eventos juntos me revuelven la vida. Por primera vez en la vida no sabía cómo ayudar a mi madre. Encontré un libro de autoayuda y mi esposa me fastidiaba: “Estás leyendo un libro para los débiles”. El libro era El poder está dentro de ti de Louise Hay y recuerdo la evasión y mi respuesta: “yo necesito leer este libro para saber cómo piensa mi mamá”. Pero terminé convencido de que el libro era para mí. Y como una cosa lleva a la otra, llegué a conocer la terapia pránica y comencé mis estudios en una escuela espiritual. Ayuda muchísimo a entender a la persona. Encontré muchas respuestas.

-Usted tenía un hijo y decide adoptar dos. ¿Por qué?

Es un tema de amor. Es difícil de entender. Nosotros sentíamos que la familia estaba incompleta, que faltaba un hijo, pese a que ya teníamos un hijo, y un hijo maravilloso. ¿Por qué más? Porque había amor que dar. Una cosa es caridad o cambiarle la vida a una persona, no es eso. Sentíamos que necesitábamos completar la familia. Decidimos adoptar uno y en el proceso fueron dos. Veinte meses después, me llegó una llamada: yo estaba en un restaurante esperando a un amigo. Él llegó y yo lloraba. “¿Qué te pasa?”, me dijo. Y le conté que me dijeron que hay dos niños en el Cusco. Ellos me adoptaron, ellos me eligieron.

-¿Para qué estudiar yoga, para qué adoptar dos hijos, para qué volverse tiktoker? ¿Para qué son los cambios?

Para incomodarse, porque la incomodidad hace el crecimiento. Hemos venido a este mundo a crecer. Si no nos incomodamos, no aprendemos. Vamos y vamos hasta que lo logramos.

“Soy Miguel Martín Montalván Villanueva, tengo 51 años, nací en Lima. Cuando fui chico jugué básquet por la selección peruana. Acabé el colegio y me metí a la Marina, pero no estuve ni medio año, me di cuenta de que no era para mí. Luego estudié Ingeniería Industrial”.

“Este año estaré en YouTube, voy a hacer un podcast, quiero hacer un podcast personal y uno de entrevistas. Y se vienen las conferencias abiertas al público, vamos a tratar de hacer una trimestral. Y se viene, Dios mediante, una gira por ciudades del Perú con esas conferencias”.

“Mis hijos me dicen (sobre que estoy en TikTok): ‘Pa, tal amigo no sabía que eras mi papá, te siguen’. Se ríen. Lo único que me dicen es que ellos no van a aparecer en los videos (risas). A pesar de que soy mediático y me gusta la cámara, a ellos no, por ahora; yo creo que a uno sí le va a gustar pero dentro de un rato”.

