Para llegar a la cuenca baja del Río Marañón hay que viajar dos días. Desde Lima se llega en avión a Jaén. Luego se toma un colectivo que tarda seis horas hasta el último puerto, para dormir ahí. Al día siguiente, desde las 7 de la mañana, toca caminar durante unas 11 horas. Cruzar ríos, cerros, mucho lodo y el peligro siempre presente al borde del precipicio. Y tal vez hemos llegado al paraíso. Todo verde, árboles enormes como edificios, árboles de cacao, macambo y tornillo. Serpientes, insectos y hasta se puede avistar pumas. Y el encuentro con las comunidades nativas awajún, en Amazonas, que preservan y dan vida a un fruto de los dioses: el cacao.

Es la ruta que Miguel Marrou hace cada vez que le toca ir a coordinar el trabajo conjunto que Elemento realiza con los awajún. Marca de chocolate con propósito que impacta positivamente. Entre otros premios, Elemento ha sido distinguido como Mejor chocolate blanco artesanal del mundo y Mejor chocolate con leche de América.

“Siempre tuve interés por la naturaleza”, me dice Miguel, publicista de formación. “Si voy a pasar el 80% de mi vida trabajando, debería hacerlo en algo que vibre conmigo”, agrega. Un día coincidió con Lorenzo Llosa, socio fundador de Elemento, quien le propuso unirse. Marrou es, además de socio, gerente general. A la sociedad se suma Hugo Huertas.

Miguel Marrou nació en España, pero siempre volvió al Perú. ¿Por qué? “Acá está tu familia, tierra y amigos; que tu casa esté desordenada o no, siempre vas a querer regresar y, por qué no, tratar de ordenarla”, me dice. Crear y desarrollar una empresa con propósito es una forma de hacerlo.

-¿Cómo le ha ido a Elemento en un año de reactivación?

Ha superado nuestras expectativas. Comenzamos a llevar algunas pequeñas exportaciones a China y Chile, pero a raíz de la pandemia se detuvo. Y en el transcurso de este año ya hemos exportado a Tailandia.

-¿Cómo sería un mapa de países que producen cacao?

Países exportadores de cacao hay varios: Ecuador, Perú, en África. Todos los países que están en la línea ecuatorial cuentan con cacao. En el Perú estamos bendecidos con un cacao nativo, y estamos bendecidos con tener 16 variedades de cacao fino de aroma, somos los primeros productores regionales de kilogramo por hectárea de cacao fino de aroma a nivel mundial, y los segundos exportadores y productores de cacao orgánico a nivel mundial.

-¿Qué distingue al cacao peruano?

Es una variedad genética. Una proporción muy pequeña del cacao que existe en el mundo es el cacao al que se le denomina cacao fino de aroma y este tiene básicamente una calidad de sabor mucho mayor; quizás no es tan productivo en árbol, como otras variedades genéticamente modificadas, pero en calidad y en perfil sensorial está muy por encima de todas las demás variedades. Y dentro del cacao fino de aroma puedes encontrar diferentes tipos de cacao, como el cacao blanco de Piura, el cacao nativo, el cacao criollo, el cacao chuncho, y la mayoría de ellos los tenemos en Perú.

-Ustedes trabajan el nativo.

Exactamente. Y este cacao que encontramos en Amazonas crece de manera salvaje y las comunidades indígenas lo han domesticado. Ahora, hay una cosa que es interesante: en esta zona entre Perú y Ecuador hay una región donde se dice que es el origen del cacao a nivel mundial. Una de las razones es que ahí se encuentra la mayor cantidad de variedades genéticas.

-¿Y el lado de Perú es la cuenca baja del Río Marañón?

Sí. Nos fuimos involucrando con las comunidades y realizamos capacitaciones para que las poblaciones awajún puedan hacer sus propias fermentaciones y secados en campo. Compramos el cacao a los mismos awajún una vez realizado el proceso de post cosecha para que, de esa manera, ellos puedan valorizar su producción. Pagamos el precio justo y realmente generamos un impacto social. Hemos pasado de una comunidad a cuatro, que agrupan a más de 200 familias productoras. Es muy valioso lo que ellos tienen y eso les queremos transmitir.

-¿Cómo sería un mapa de países que producen chocolate?

El importador más grande a nivel mundial de cacao peruano es Alemania. Siempre escuchas que el mejor chocolate en el mundo es belga o suizo. Pero eso no es necesariamente una realidad hoy. Los países productores de cacao están desarrollando mucho la chocolatería fina, de origen y tienen éxito.

-¿Y el Perú cómo está?

Muy bien. Si entras a los premios internacionales de chocolatería ves que Perú siempre está encabezando las listas. Es importante que las marcas de chocolatería mantengan un alto nivel de coherencia: si la chocolatería está en crecimiento, los productores de cacao también deben percibir ese crecimiento.

-¿Qué nos dice que estamos ante un buen chocolate?

Uno de los factores es el porcentaje, a partir de 40% de cacao recién puedes decir que es un chocolate, sino es una golosina con sabor a chocolate.

-La golosina está asociada al colesterol. ¿En el caso del chocolate qué ocurre?

La grasa que tiene el cacao es positiva, como la grasa de la palta, ayuda a reducir el colesterol negativo. Un chocolate que tiene a partir del 70% de cacao ya es considerado un chocolate saludable. Este chocolate es algo nuestro y creo que es un regalo para uno mismo.

-¿Qué potencial tenemos?

Queremos que el Perú sea reconocido a nivel mundial como un país cacaotero y chocolatero, donde puedes encontrar los mejores chocolates del mundo, lo que es una realidad.

AUTOFICHA:

- “Soy Miguel Alonso Marrou Osores. Tengo 34 años. Nací en España; mis viejos se fueron en la época del terrorismo. Al año de nacer, volvimos. Soy peruanazo. Estudié Comunicaciones y Publicidad. Hice post grados en marketing, un máster de gestión de proyectos en España”.

- “Estamos buscando la internacionalización de Elemento. Creemos que el mercado nacional lo hemos trabajado bastante bien. El producto terminado se encuentra en tiendas en todo Lima, como Flora & Fauna, Punto Orgánico, La Sanahoria y más”.

- “También lo pueden comprar directamente a través de las redes sociales, en Instagram estamos como Elemento Chocolates. Tenemos otra línea de cacao en polvo, manteca de cacao, entre otros, que los vendemos a hoteles como el Marriot o al restaurante Maido: sus postres los hacen con nuestro chocolate”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR