El profesor de Ciencia le preguntó cuánto estaba ganando. Respondió que había ganado 280 dólares en un día. Michael, un niño de 13 años, ganaba más que su profesor que había estudiado toda su vida. “Ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo y lo que podía hacer con las aplicaciones”, me dice.

Michael Sayman nació en Miami, de madre peruana y padre boliviano. Ha publicado el libro APP KID. Cómo un hijo de inmigrantes consiguió un pedazo del sueño americano (Penguin Random House), una suerte de tempranas memorias sobre cómo desde niño empezó a crear aplicaciones para Internet, salvó de la crisis a su familia y llegó, con 17 años, al gigante Facebook y luego a Google. Libro que será convertido en una serie, que tal vez llegue a Netflix.

Dice que entró a Facebook para enseñar la perspectiva de su generación a los ejecutivos, adultos que no entendían a jóvenes como él. En ese proceso, Sayman propuso la que luego fue una de las herramientas más usadas en plataformas como Instagram, las populares ‘stories’, que escalaron a Facebook y WhatsApp.

Es miércoles de la segunda semana de marzo. Hace dos días empezó a trabajar en Twitter, otro gigante de las redes sociales. Está en Nueva York, lejos de Miami, donde vive. Ha viajado para conocer en persona al equipo con el que trabajará, pese a que pudo hacerlo virtualmente. “No hay nada que pueda reemplazar la comunicación en persona”, dice el autodidacta de 25 años que nunca fue a la universidad, no estudió ninguna profesión y todo lo aprendió en Internet.

-Se pensaría que Twitter va perdiendo terreno, que de a pocos queda obsoleta ante aplicaciones como TikTok, pero no, se mantiene.

Eso mismo. Comenzaron en 2004 y hasta hoy se usa.

-Pero Twitter a veces es percibida como una red social tóxica.

Yo diría que todas las redes sociales tienen su lado tóxico. Las redes sociales son un reflejo de cómo somos como humanidad. Lo interesante de Twitter es que, por ejemplo, los periodistas tienen una forma de usarlo que es diferente a los adolescentes. Mi hermana menor ni sabía que Twitter era para noticias, nunca le han salido noticias, y le encanta usarlo. Hay personas que lo usan para algo totalmente diferente y depende de a quiénes estés siguiendo, lo que te cambia el propósito de la aplicación.

-¿Uno maneja las redes sociales o ellas nos manejan?

Es como un sistema donde los dos dependen entre sí. Hemos llegado a ese punto con la tecnología; da un poco de miedo, porque nunca ha pasado. No es que las redes sociales nos controlen y no es que nosotros tenemos full control sobre lo que pasa en la Internet.

-Hemos visto caer aplicaciones como Hi5, Myspace, Fotolog. ¿Hoy las aplicaciones viven más? ¿YouTube seguirá vigente en unos 20 años?

Sí. Al comienzo entraron un montón de redes sociales, pero la cantidad de gente que usaba esas plataformas en 2004, 2005, no era mucha, nunca llegaron ni a 50 millones de usuarios. Pero hoy tienes aplicaciones como YouTube donde hay dos mil millones de personas en todo el mundo, casi el 20% del planeta, y eso va a durar unos 30 años, por lo menos.

Michael Sayman ha publicado el libro 'APP KID'.

-¿Cuál fue tu primer contacto con la tecnología?

Creo que fue en 2006 con un Game Boy que tenía en mi casa. Yo tenía 11 años. Fue un tiempo complicado porque estábamos en proceso de regresar al Perú por la recesión en EE.UU. y perdíamos la casa; nos quedamos viviendo en un departamento. Al final del día, cuando eso pasaba, yo empecé a crear aplicaciones a través de mi computadora, y eso empezó a generar un ingreso, lo que nos sirvió para poder sobrevivir y por eso nos pudimos quedar. A los 12 comencé a crear las aplicaciones y a los 13 publiqué mi primera app.

-Todo pasó muy rápido.

A mí me encantaba preguntar de todo. Preguntaba por qué el cielo es azul; entonces, me dieron unos CD y me dijeron que use la computadora para investigar las preguntas que yo tenga. Y se me ocurrió que quería crear mis propias aplicaciones. A tres meses de aprender a crear aplicaciones, publiqué mi primera aplicación. Ahora lo pienso y digo: qué locura.

-¿Eras consciente de que la economía familiar dependía de ti a los 13 años?

Que los padres de uno tengan que depender de un niño para comprar comida, pagar la electricidad es una situación que no se la deseo a ningún niño (ríe).

-¿Sentías la presión?

Sí, era difícil. Mi mamá no sabía qué hacer con las deudas, y empezaba a llorar, me dolía, pero no entendía lo que sucedía y no sabía cómo ayudarla. Entonces, empecé a estudiar en la Internet cómo es que funcionaban los sistemas para poder ayudar a mi mamá. Si no fuera por la crianza que mis padres me dieron, nunca habría podido hacer las preguntas que me hice a esa edad.

-¿A tan temprana edad también ya tenías clara tu identidad, te reconocías como gay?

Para mí eso no es tan importante, porque a uno le atrae lo que le atrae y ya.

-Pero sentir y declarar tu identidad te puede hundir o empoderar.

No es algo que he elegido, uno nace y es así. Eso sí, no hay que esconderlo o evadirlo, porque es importante hablarlo transparentemente. Uno tiene que ser orgulloso de lo que es.

-En el libro narras con emoción tu encuentro con Mark Zuckerberg. ¿Te gustaría ser como él?

Para nada (risas). Me encanta crear productos nuevos, me encanta ver la forma de conectar el mundo. Veo muchos problemas con las redes sociales y quiero ver la forma de solucionarlos. No quiero convertirme en otra persona, quiero ser yo.

-¿Cuál es el sueño americano hoy?

(Ríe). Sí hay algo del sueño americano que es real: la idea de que uno puede crear lo que quiera, sin importar qué edad tengas ni de dónde vengas ni cuánta plata tengas.

AUTOFICHA:

- “Soy Michael Arthur Sayman. Tengo 25 años. Nací en Miami. Mi madre es peruana y mi papá nació en La Paz, Bolivia. Mi papá se mudó al Perú cuando era joven. Los dos se fueron a Miami para un evento de peruanos y se conocieron en ese evento, y después volvieron al Perú”.

- “Luego se mudaron a EE.UU. Tengo una hermana menor de 24 años; a ella le encanta el maquillaje, el cuidado de la piel. Nunca fui a la universidad, no estudié ninguna profesión; lo que aprendí fue con Internet. Estuve cuatro años en Facebook, cuatro años en Google”.

- “Un año en Roblox y ahora hemos comenzado en Twitter. Quiero regresar al Perú este año, no sé cuándo. No sé si escribir otro libro, pero cada vez que me pasa una cosa ridícula, mis amigos me dicen que sean para el otro libro. Y creo que están convirtiendo mi libro en una serie, será en español e inglés”.

