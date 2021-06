Las estrellas parecen haberse alineado para Micaela Kihara. La modelo peruana se encontraba en Chile por trabajo y tuvo que quedarse cuando cerraron las fronteras debido a la pandemia. Esto le permitió coprotagonizar la nueva miniserie “Blackbird” producida por la gigante marca de autos Nissan con el reputado actor Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado.

¿Cómo fue esa experiencia?

Fue increíble. Me encantó trabajar con el director Sebastián Radic, quien me hizo sentir súper cómoda desde el día uno de la grabación. Se puede ver mucho de su estilo visual en toda la serie. Cada detalle tiene su firma. Esta fue la primera vez que actúo en una miniserie y, en verdad, ha sido una experiencia A1. Ha sido una oportunidad increíble poder compartir pantalla con Giancarlo Esposito. Me siento muy agradecida por esta oportunidad y feliz de poder haber pasado por esta experiencia.

¿Vives en Lima, pero te fuiste a Chile por trabajo?

Yo me fui a Chile en marzo e iba regresar en abril, pero con el tema de la pandemia, cerraron fronteras y me tuve que quedar. Entonces mi agencia de modelaje, We Love Models, que es chilena, me contactó y me dijeron que justo necesitaban a una chica peruana que sepa hablar inglés y que sea buena onda (ríe). Y automáticamente dije “¡hola, acá estoy!”. Luego me mandaron los requerimientos para el casting y así logré el papel. Para mí, fue el destino el que me puso en Chile y que justo cerraran fronteras, lo que me permitió conseguir este trabajo. Agradezco mucho esto.

Te fuiste a Chile por trabajo. ¿No hay suficientes oportunidades de modelaje en Perú?

El mundo de la moda en el Perú está surgiendo de una manera muy rápida. Hay muchas marcas independientes y diseñadores que la rompen. Lo que pasa es que mi agencia tiene una sucursal en Perú y con mi agente habíamos estado en conversaciones para ver si me iba. Me estaba yendo bien aquí, pero mi agente me dijo que era tiempo de abrirme al mundo; por eso me fui para Chile, para ver qué tal. Y me fue súper bien.

¿De qué trata la serie Blackbird?

La serie trata de un hacker súper famoso que ha estado desaparecido por 20 años y que contacta a Katari, mi personaje (que también es una hacker) para robar un archivo célula que tiene información que puede llevar a que muchos gobiernos colapsen. Luego la historia se desarrolla con los sucesos que trascienden al momento del robo y esa es la trama. El resto lo tienen que ver (risas). Pasan cosas inesperadas que te dejan con las ganas de querer ver más y saber qué pasó.

Por la coyuntura, tengo entendido que cada actor grabó por su cuenta. ¿Cómo fue la experiencia de actuar sin poder reaccionar a las emociones o al diálogo?

Eso me pasó con Giancarlo (Esposito). Por la coyuntura no pudimos grabar juntos. De hecho, el director grabó con él antes de grabar con nosotros. Sebastián (Radic) me comentó que el actor estuvo metido en el personaje y en la historia. Simplemente escucharlo hablar, con esa voz especial que tiene Giancarlo, era algo ya emocionante. Cuando teníamos esas escenas juntos, el director hizo del personaje de Giancarlo (Esposito) para ayudarme a reaccionar a los diálogos y a la escena. Obviamente no le salía a voz tal cual, pero ayudó bastante. Eso me ayudó a que yo siguiera en el personaje. Fue gracias al director que estas escenas se pudieron realizar y que quedaron tan bien.

¿Encuentras similitudes entre el modelaje y la actuación?

Hay similitudes, pero el tema de la actuación es mucho más complejo. Tener que aprenderse todos los diálogos, tener que gesticular las emociones para que sean transmitidas a través de la imagen.

¿Era tu sueño ser actriz desde niña?

Siempre decía que me encantaba la actuación. En el colegio me metía a las clases de teatro y luego me dediqué a mi carrera pensando que tal vez se iba a dar la oportunidad más adelante, pero sin estar totalmente enfocada en eso. Luego surgió lo del modelaje y volvió este bichito por la actuación. ¡Y luego salió esto! Ahora quiero continuar con la actuación. Me encanta.

No suele ser fácil adaptarse en la piel de un personaje. ¿Cómo fue tu proceso?

Me basé en mi lado oscuro porque Katari es una chica súper seria, que no confía mucho en las personas, es solitaria, pero no es dejada. Por otro lado, como se trata de una hacker y que también es una historia que tiene mucha acción e intriga, entonces me basé también en series y películas que he visto.

¿Alguna en particular? Suena bastante a La Chica del Dragón Tatuado.

Sí, esa película me influyó mucho para crear el personaje. Quería que el personaje fuera una hacker pero cool.

¿Sientes que has tenido que sacrificar aspectos de tu vida para enfocarte en su carrera?

Cuando empecé el modelaje, seguía estudiando mi carrera. Y al principio terminaba cansadísima porque tenía que estudiar y trabajar. Decidí terminar mi carrera y me siguieron saliendo oportunidades de modelaje. Entonces, como me gustaba más, me costaba tener que enfocarme en dos profesiones, así que decidí enfocarme en lo que me gusta. He tenido que perderme cumpleaños de mis amigas o de mis papás, pero al final siempre hay una recompensa si haces lo que más te gusta.

¿Qué recomendación o mensaje te gustaría transmitirles a las niñas y adolescentes que sueñan con ser modelos o actrices?

Si este es el sueño que han tenido desde niñas, no se den por vencidas. Va a haber muchísimos baches en el camino, pero, a pesar de estos obstáculos, si te sigues esforzando, poniendo todo de ti y nunca dejando de ser tú misma, las cosas se van a dar como tiene que ser y tus sueños finalmente se va a cumplir.

AUTOFICHA

“Nací en Lima el 27 de octubre de 1996. Me llamo Micaela Kihara Lores. Desde hace cinco años decidí dedicarme a mi pasión, que es el modelaje. El año pasado firmé con mi agencia We Love Models y gracias a ellos he logrado estar en muchas campañas de importantes firmas peruanas, así como protagonizar la miniserie web de Nissan, Blackbird”.

“Si pudiera elegir de actores y directores de Hollywood, me encantaría trabajar en una película de Quentin Tarantino. Me gusta todo el lado violento y sangriento de sus películas. Y me encantaría compartir pantalla con Angelina Jolie”.

“Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. La carrera me ayudó bastante cuando grabamos por el tema audiovisual, porque me di cuenta de muchas cosas que aprendes en la universidad que me sirvieron para la actuación”.

