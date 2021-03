La edición virtual de este año del ciclo de conciertos y charlas “Aves raras. Versos Sueltos”, que organiza el Centro Cultural de España (CCE Lima), inicia con la participación de las cantantes Mica Minaya y K Dyer, que con 19 años se han abierto camino con su empuje creativo y talento.

Micaela Minaya es una cantante y compositora de raíces afroperuanas, presentes en su mezcla de soul, funk, pop y reggae. Kiara Galeote Dyer (K Dyer), peruanoespañola, es la nueva irrupción femenina en la escena local de la música urbana.

Ambas artistas brindarán un concierto este viernes 26 de marzo a las 7 p.m. que será transmitido por el Facebook del CCE Lima. A las 9 p.m. se desarrollará un conversatorio.

Este es el cuatro ciclo que el CCE Lima desarrolla para crear un semillero de cantautores nacionales noveles que tomen contacto directo con el público.

Formación musical

Aunque no proviene de una familia musical, la música ha fluido naturalmente en la vida de Mica Minaya desde pequeña: clases de canto, coro, festivales colegiales… y un temprano gusto por el jazz y el soul. A los 15 años empezó a componer asesorada por el productor Iván Cook, y representó a su escuela en la Latin Americans Heads Creativity Conference en Sao Paulo.

Al año siguiente, en 2018, se presentó al afamado Berklee College of Music con un tema creado especialmente para esa audición: “Right”, sus miedos como artista en ciernes, sus sueños, su determinación. Convenció, ganó y pronto estará entre sus estudiantes. En 2019, dio a luz sus primeros sencillos “Give it up”, “Oceans on our chest” y su disco debut, Understand, producido con David Chang.

Mientras espera poder incorporarse a Berklee, Micaela ha continuado creando, ahora un nuevo álbum titulado Enraizar, una vuelta a sus orígenes afroperuanos y su historia familiar. La artista ha estrenado recientemente el videoclip de la canción Right.

Propuesta urbana

Por su parte, K Dyer es la voz más reciente en el reguetón peruano. Española de nacimiento y con nacionalidad peruana, Kiara comenzó su carrera interpretando covers. Pero pronto encontró su propio camino creativo y enrumbó a la composición de temas influenciados por el dancehall, el pop y el R&B, que ya han empezado a colarse en el gusto popular de miles de jóvenes seguidores.

El año pasado estrenó canciones de su autoría. Su primer sencillo, «Salvaje», con un mensaje de poderío, independencia y sensualidad femeninos, alcanzó más de 50 mil visitas y escuchas en las tres playlist urbanas a las que ingresó a solo un mes de su lanzamiento.

En enero de este 2021, la salida del tema “A oscuras” va camino de repetir su éxito debut. Este es el primero de varios estrenos que ella prepara para este año junto al productor Jason Guerra, y que traspasarán las fronteras peruanas no solo gracias a las plataformas digitales, sino también al respaldo del sello The Orchard de Sony Music.

