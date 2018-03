El 25 de marzo de 2018 será recordado como el día en que tres amigos suecos volvieron a juntarse para hacerles saber a sus seguidores que la música electrónica puede brindarte grandes emociones en la vida.

Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso subieron al escenario principal del Ultra Music Festival (UMF) y demostraron que la Mafia Sueca del House –o más conocida como Swedish House Mafia– se encuentra más viva que nunca.

Miami , el último domingo por la noche, se rindió a los pies de esta trinidad. ¿Qué mejor motivo que los 20 años de fundación del UMF para reunirlos nuevamente? Este evento había anunciado que para su vigésima edición iba a traer grandes sorpresas y así sucedió.

Mucho se voceaba acerca de la presentación de Calvin Harris, Aviici o de los mismísimos Daft Punk en esta reciente edición de la mencionada fiesta electrónica. Pero no. Los productores del Ultra Music Festival decidieron apostar por el retorno del trío de DJ que revolucionó la actual escena electrónica allá por el año 2009.

A los cinco minutos de haber empezado su set, se escucharon las palabras que todos querían oír. El clásico saludo del mayor de ellos anunciaba que oficialmente se encontraban frente a las consolas.

“¡My name is Axwell, this is Sebastian Ingrosso and this is Steve Angello… and Miami, you know, that we are the Swedish House Mafia!"

Dicho esto, ‘Miami 2 Ibiza’ (2010) empezó a retumbar en el Bayfront Park de Miami. Personas hambrientas de escuchar los temas clásicos de Swedish House Mafia empezaron a saltar y gritar. Fue así que el descontrol siguió con ‘We come, we raved, we loved’ (2013) e incrementó al sonar ‘Greyhound’ (2012).

Tras aquellos tres temas que caracterizan a este tridente de la música electrónica, la evolución de Axwell, Ingrosso y Angello se hizo notar. Tras la separación oficial de ellos en marzo de 2013, los dos primeros se dedicaron a crear temas muy ligados al EDM y al pop, mientras que el tercero, se enfocó a producir canciones que rozaban el progressive melódico.

Estos caminos algo distanciados se reencontraron esa noche y fue por ello que se pudo escuchar, por ejemplo, el mashup entre ‘More tan you know’ (Axwell /\ Ingrosso, 2017) y ‘Payback’ (Steve Angello feat. Dimitri Vangelis & Wyman, 2014).

El escenario principal del UMF –o ‘mainstage’ como se le llama comúnmente– ardía en llamas, literalmente. Los juegos pirotécnicos, las pantallas LED, las luces láser y las expulsiones de humo recreaban un ambiente de ensueño para todo aquel que esperaba aquel domingo.

Swedish House Mafia: Minutos antes de su presentación en el Ultra Music Festival. (Instagram/rudgrcom) Swedish House Mafia: Minutos antes de su presentación en el Ultra Music Festival 2018. (Instagram/rudgrcom)

Si hubo un momento que generó varios sentimientos encontrados en quienes presenciaban esta histórica presentación fue cuando Swedish House Mafia reprodujo ‘Remember’ (Steve Angello, 2016) mientras que en las pantallas se observaban pasajes de su periodo como trío.

Muchas de esas imágenes pertenecían a su segundo documental ‘Leave the world behind’ (2014) en el cual narran todo lo sucedido en su última gira ‘One last tour’ que empezó en noviembre de 2012 en Dubái y culminó en Miami, exactamente el 24 de marzo de 2013 en el Ultra Music Festival. Aquella oportunidad fue la última vez en que se les vio tocar juntos. Cinco años después, este mismo festival, los volvería a reunir.

Swedish House Mafia: Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello se volvieron a abrazar tras cinco años. (Twitter) Swedish House Mafia: Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello se volvieron a abrazar tras cinco años. (Twitter)

El set de Swedish House Mafia duró aproximadamente 60 minutos. La última media hora estuvo marcada por temas muy propios de sus presentaciones, como por ejemplo, ‘In my mind’ (Axwell, 2013) y la mezcla de ‘Reload’ (Sebatian Ingrosso, 2012) con ‘The Island’ (Pendulum, 2010) que siempre produce que se le erice la piel a muchos.

No fue sino, hasta el minuto 45 del set, que el público llegó al punto máximo de éxtasis con ‘Save the world’ (2011) y, sobretodo, con su pieza maestra ‘Don’t you worry child’ (2012). Este tema fue el que más logros y reconocimientos les trajo. Sin embargo, fue la última canción que produjeron los tres suecos.

"Thanks you on many levels, because, this is a special night for us, and I hope this is a special night for you guys as well, this is no just Swedish House Mafia getting back together, those are 3 friends that haven't seen each other in 5 years, getting back together with you…”

Con ese pequeño mensaje, Axwell advertía que la presentación de Swedish House Mafia estaba por terminar. ¿Pero acaso iban a irse sin presentar nuevos tracks producidos por ellos? De acuerdo con el portal We Rave You, la Mafia Sueca del House habría estrenado dos temas en su set, exactamente, las canciones número 10 y 11 (por orden de tocada).

Sin embargo, por el estilo musical de ambos sencillos, estos serían producciones en solitario de Steve Angello. Cabe resaltar que el próximo 27 de abril, este lanzará su nuevo álbum ‘Human’, en el cual se esperan temas que sigan con el género que ha acogido: el downtempo, que se caracteriza por sus sonidos ambientales pero con ritmo musical.

Swedish House Mafia: Foto tomada tras el término de su set en el Ultra Music Festival. (Facebook/SwedishHouseMafia) Swedish House Mafia: Foto tomada tras el término de su set en el Ultra Music Festival. (Facebook/SwedishHouseMafia)

El público, al terminar de corear ‘Don’t you worry child’, exigía ‘one more track’ (una canción más). Y así sucedió. Tras un silencio que no duró más de 15 segundos, empezó a sonar una icónica canción que los catapultó, aun más, a la fama. ‘One (Your name)’ (2010) fue el sencillo escogido para finalizar su presentación en el UMF.

"Ultra Miami, it's been a pleasure. Thank you for having us, as always, and happy birthday Ultra", gritó Axwell antes de bajarse de la mesa de las consolas. Inmediatamente, se abrazó con sus otros dos compañeros que lo esperaban, tal y como ocurrió en 2013. El abrazo fraterno entre los tres es un sello de ellos.

Si bien este junte inesperado no significa necesariamente que vayan a retomar el proyecto que crearon hace nueve años, lo cierto es que horas después de la reunión, las redes sociales de Swedish House Mafia se actualizaron después de tiempo. Se cambió los avatares en todos los perfiles y se publicaron fotografías de ellos en pleno set.

Swedish House Mafia Cuenta en Instagram de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia Cuenta en Twitter de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia Cuenta en Facebook de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia marcó una generación que ahora gusta mucho del EDM. Y, a pesar que este género es muy criticado por varias razones, Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso supieron cómo no banalizarlo con producciones de calidad, sin caer en los sencillos drops que actualmente se escucha en jóvenes DJ que incursionan en la música electrónica.

Los tres son como hermanos que se unieron por una misma pasión y que, sin querer, iniciaron una leyenda en el año 2009. Sin embargo, como suele suceder con las grandes agrupaciones y bandas musicales, tuvieron que tomar caminos diferentes. ¿La razón? Tres soles no pueden brillar bajo el mismo techo, o mejor dicho, bajo un mismo estudio de grabación.

"Ultra Miami, thank you for having us tonight, it's Swedish House Mafia for life this time", sentenció Axwell, augurando quizás que hay SHM para rato.

Puedes aquí escuchar el set completo de Swedish House Mafia desde el Ultra Music Festival 2018.