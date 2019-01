Mía Noel: "Bailar sola te hace consciente de ti misma”

Mía contagia su ritmo a un equipo de más de 30 chicas que han encontrado en el baile una poderosa herramienta de cambio. A través del movimiento han aprendido a aceptarse y valorarse tal y como son y, así, luchar contra el machismo en un campo donde el hombre suele ser quien marca la pauta de los pasos que su pareja sigue. Después de levantar varias copas en un concurso internacional, Mía Noel nos explica qué es Ladies Latinas y lo que realmente hay en el fondo de una profesión donde se pone el cuerpo y el corazón.

¿Qué es para ti el baile?

Lo considero un estilo de vida. Más allá de hacer solo movimiento, el hecho de bailar me ha transformado como persona. Me ha enseñado disciplina, trabajo en equipo y, sobre todo, me ha enseñado que se puede vivir de una pasión. Siempre que tú ames lo que estás haciendo, puedes vivir de eso.

¿Por qué decidiste trabajar solo con mujeres?

El trabajo con Ladies Latinas nació hace seis años para empoderar a la mujer a través de la danza. Estamos en un país muy machista y, además, los ritmos latinos se caracterizan porque la mujer sigue al hombre. Cuando bailas en pareja, siempre es el hombre quien propone y la chica está ahí para seguir. Eso hace que una no sea tan consciente de su cuerpo, solamente esté dispuesta a seguir y seguir. En cambio, bailar sola te hace consciente de ti misma. En los talleres una está parada frente a un espejo por lo menos una hora y media, y eso hace que te mires, que te valores. Eso es una forma de empoderarse. Al bailar tú sola una canción que suele ser en pareja, te das cuenta de que no siempre tienes que estar acompañada para hacer lo que te gusta. Además, muchas chicas no bailan salsa y bachata porque se sienten acosadas por los hombres que se sobrepasan. Entonces, la idea también es que si no encuentras una persona que te respete, puedes bailar y disfrutar igual.

¿Por qué crees que los ritmos latinos tienen un rasgo machista tan marcado?

El baile siempre es una representación de lo que sucede en la sociedad. Estos bailes no es que se hayan creado ahorita, se han creado hace muchísimos años y son un reflejo cultural. Es algo que venimos arrastrando como sociedad y que, de hecho, en la actualidad está variando un poco. Ya no es solamente el hombre el que lidera (cuando bailas en pareja se llama liderar), sino que ahora es mucho más común ver a chicas que toman el papel de líder de una pareja o puedes ver a dos chicas bailando. Se está rompiendo el concepto de que el hombre manda.

“(Para ser una bailarina profesional) se requiere mucha preparación, disciplina. El talento es solo el 5%, el entrenamiento, la perseverancia es el otro 95%”, dice Noel (José Rojas/Perú21). “(Para ser una bailarina profesional) se requiere mucha preparación, disciplina. El talento es solo el 5%, el entrenamiento, la perseverancia es el otro 95%”, dice Noel (José Rojas/Perú21). José Rojas

Además del triunfo al empoderar a mujeres, el equipo de Ladies Latinas también ha obtenido logros en un mundial de baile en Miami.

Sí, hemos viajado 28 bailarinas parte del equipo. Competimos en categoría amateur, semiprofesional y profesional. ¡Quedamos súper bien! El equipo profesional ha ganado el premio en bachata, el semipro quedó en segundo puesto en bachata y el amateur quedó en primer puesto en bachata y segundo en salsa, y también participaron en dúo de bachata y ganaron.

¿Qué tan importantes consideras esos resultados?

Más allá de la copa, nosotras lo hacemos por un reto personal. Ir a competir es retarte constantemente. Aunque es el premio lo que nos da visibilidad, pero cuando la gente nos conoce, ya entienden el concepto que hay detrás.

¿Qué se necesita para ser una bailarina profesional?

Tiene que ser tu pasión porque no es una carrera fácil. Como todo artista, estás en constante contacto con tus sentimientos porque interpretas y estás rebuscando dentro de ti para sacar lo mejor. Hay muchos retos a nivel emocional y social porque la gente no siempre acepta el baile como una carrera. Se requiere mucha preparación, mucho empeño, disciplina. El talento es solo el 5%, el entrenamiento, la perseverancia es el otro 95%. Creo que si la gente de verdad eligiera sus pasiones como su carrera, habría personas más felices.

¿Cuál es la principal lección que enseñas en tus talleres?

Siempre les decimos a nuestras alumnas: no te compares con otra porque cada persona es diferente, cada persona tiene un cuerpo diferente que hace que tu movimiento sea distinto. Ese es un poco el camino de la aceptación y la valoración propia que al final hace que tú puedas decidir quién eres y qué quieres.

¿Y tú cómo descubriste el baile?

Yo empecé a bailar a los 6 años. Mi colegio era muy artístico, hacía todos los años una actividad que se llamaba noche de estrellas y empecé ahí y me encantó. Cuando tenía 13, entré a clases de salsa y me fascinó y después entré a D1 y ya llevo casi 14 años ahí.

Cuando terminaste el colegio, ¿te dedicaste enteramente al baile?

Yo soy economista, graduada de la Católica. Seguí bailando full, full, pero al mismo tiempo iba a la universidad.

"Siempre les decimos a nuestras alumnas: no te compares con otra porque cada persona es diferente, cada persona tiene un cuerpo diferente que hace que tu movimiento sea distinto", comenta Noel (José Rojas/Perú21). "Siempre les decimos a nuestras alumnas: no te compares con otra porque cada persona es diferente, cada persona tiene un cuerpo diferente que hace que tu movimiento sea distinto", comenta Noel (José Rojas/Perú21). José Rojas

Te tenías que partir en dos.

En dos, en tres, en cuatro (risas). Mis horarios de las clases de baile solo eran nocturnos porque la gente salía de trabajar a esa hora y luego yo también empecé a dictar en D1. Entonces, estudiaba, trabajaba y bailaba. Tuve un grupo de amigos que me apoyaba bastante para poder cumplir con los trabajos de la universidad. Pero yo creo que cuando tú quieres, ves cómo te organizas. Además, es algo muy loco, pero te empiezas a rodear de gente con la misma mentalidad que tú y todo empieza a fluir.

¿En algún momento trabajaste en algo relacionado estrictamente con tu carrera universitaria?

Sí, estuve en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), pero cuando sabes cuál es tu pasión, tú sientes que no estás en el lugar indicado. La OIT era el mejor lugar para trabajar, pero de verdad yo sentía que debía estar bailando en ese momento.

Autoficha:

- “Me encantan las mascotas. Ahora no tengo una, pero al último que tuve fue a Romeo, un hámster que falleció de viejito a los tres años y medio. Los hámsters tienen una vida muy cortita. Antes tuve otros dos, se llamaban Bombón y Hámsterin”.

- “Desde hace un año soy mamá, así que mi actividad favorita es ver el dibujo animado 'La gallina pintadita' con mi novio y con mi bebé. Ella se llama Maia y justo este jueves va a cumplir su primer añito. Estoy muy feliz”.

- “La comida que amo son los tallarines verdes con bistec. Me asesoraba con una nutricionista para balancear bien mi alimentación, nunca pensando en comer poco para estar delgada, sino comer lo ideal para poder rendir, tener músculo y poder jalar energía”.