¡Quieren celebrar a lo grande! El club de fans oficial de Metallica en Perú "Peruvian Metal Militia (PMM)", está organizando un tributo a la banda por los 35 años del álbum Ride the Lightning .

Se trata del segundo álbum de la banda y uno de los más icónicos de la historia de la música metal, que incluye temas como 'For whom the bell tolls', 'Fade to black', 'Fight fire with fire', entre otros.

El evento se realizará el próximo viernes 18 de enero, donde habrá música en vivo, el sorteo de 01 Box Set Deluxe Edition del Ride the Lightning, artistas invitados, merchandising oficial de la banda, regalos y más.

(Metallica) (Metallica)