Si tuviera que irse a una isla, ¿qué llevaría en la maleta? Un par de bikinis, ropa interior, shorts de tela, polos sueltos, toallas y lentes de contacto para la miopía. “Soy muy práctica, agarro lo mínimo para viajar”, me dice Merly Morello. Sus palabras son exactas, cada oración la cierra sin dejar lugar para la duda y con una sonrisa constante e impecable. Hija única, vive con su madre y su abuela. Es actriz.

Empezó a actuar a los 13 años. Acabó el colegio con casi 17. Sobre la mayoría de edad, este 2023 estrenará tres películas, las primeras de su corta pero vertiginosa carrera. Merly Morello empieza el año con Una aventura gigante, que se estrena el jueves 12 de enero en los cines a nivel nacional. En la cinta animada, dirigida por Eduardo Schuldt, comparte roles con actores como Yiddá Eslava y Reynaldo Arenas.

“Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida”, dice sobre su experiencia en este filme, que es una aventura familiar inspirada en la cultura Nasca. Pero lo dice como si, tal vez, hubiera vivido el doble de años que tiene. En todo caso, acaba de regresar de un viaje de dos meses por Europa, hacia donde, asegura, viajó sola. Madrid, Barcelona, Lisboa, París y Roma. “Me fui completamente sola para explorar el mundo”, me dice y agrega, firme pero sin soberbia, que ella se lo pagó todo.

-2022 te trató muy bien.

Ha sido un año bastante interesante, me retó muchísimo. Fue el primer año sin estar en De vuelta al barrio, después de cinco años con De vuelta al barrio. He hecho obras de teatro, estoy por estrenar películas, estoy súper emocionada.

-¿Podría ser el mejor año de tu carrera?

No comparo los años, todos han sido distintos.

-¿Eres exigente o relajada?

Soy muy exigente. Este 2023 quiero actuar un montón, quiero hacer cine, teatro.

-Estrenar tres películas con 18 años es un gran logro, ¿no?

¡Sí! Se acumularon todas en un año y es interesante.

-¿A qué atribuyes que siendo tan joven ya estrenes tres cintas en un año?

Creo que he evolucionado en televisión. Creo que empecé bastante floja y he mejorado muchísimo. Y de eso se ha dado cuenta la gente y ha empezado a funcionar.

-¿Te miras a un espejo y a quién ves?

A una chica trabajadora y perseverante. Soy buena para actuar, tengo eso claro. Sé que me falta mejorar muchísimo, pero tengo las ganas y sé que eso se logrará.

-Y ahora Una aventura gigante, que está inspirada en Nasca.

Y desafortunadamente no conozco las Líneas de Nasca. Hace no muchos años recién empecé a viajar fuera de Lima, y he hecho un poco más del extranjero por trabajo. En realidad, no he tenido mucho tiempo libre mientras estaba en De vuelta al barrio. Pero quiero conocer el interior del país.

-¿Cómo es que empiezas actuando a los 13 años?

Empecé con De vuelta al barrio. Hice el casting. Fui porque me llamaba la atención ser actriz, me apasionaba.

-¿Tan joven ya te apasionaba la actuación?

Siempre he tenido mis pasiones claras. Primero fue el tenis, pero tuve que dejarlo. Y después la actuación se volvió mi pasión.

-¿Y el tenis a qué edad lo empezaste?

Desde muy, muy pequeña. Luego me volví tenista de competencia a los 11 años, pero lo tuve que dejar.

-¿Por qué?

Lesiones, problemas económicos, muchas cosas.

-¿Como qué tenista querías ser?

Quería ser como Maria Sharapova o Serena Williams.

-Me da la impresión de que tienes la energía de Sharapova. ¿Puede ser?

¡Ojalá! Me habría encantado poder jugar un poco más de tenis, creo que me iba muy bien.

-¿El tenis y la actuación se parecen en algo?

Es la misma sensación de pasión, de fuego, de tener que hacerlo y entregarlo todo.

-¿Cuándo se gana en la actuación?

Cuando estás satisfecho con tu trabajo.

-¿Y cuándo pierdes?

Cuando no confías en tu talento.

-Al parecer, vienes ganando ese partido.

Creo que estoy en un proceso, estoy en un empate.

-Para Una aventura gigante te tocó hacer doblaje. ¿Fue difícil?

Sí, nunca lo había hecho. Era tener que encajar mi voz en cómo se ve el personaje y cómo vocaliza, es bastante complejo. Pero fue una experiencia que me gustaría repetir y mejorar.

-Sobre los protagonistas de la cinta se dice que tu personaje, Sophia, es responsable y Sebastián es aventurero. Pero tengo la impresión de que, más bien, tú eres aventurera.

Soy aventurera a morir (sonríe). Viajo sola.

-¿Vives la vida más rápido que los demás?

Siento que la vivo distinto a los demás. Todos vivimos distintas realidades.

-¿Y cuándo te pones en modo ‘responsable’?

En mi chamba. Cuando tengo que trabajar, me enfoco 100% en eso. Puedo llevar un equilibrio entre ser aventurera y ser responsable.

-¿Ser actriz es una aventura?

Tienes que aventurarte en muchas acciones, en muchos cuerpos, porque tienes que ser distintas personas. Y con 18 años uno no ha vivido tanto; por eso tengo que vivir bastantes experiencias, viajar, conocer.

-Parece que tuvieras más de 18 años.

Tengo responsabilidades de personas mayores de 18 años; tengo actitudes de personas menores de 18 años.

-¿Cuándo tienes menos de 18 años?

No sé, cuando me pongo terca, no quiero escuchar consejos, cuando soy orgullosa.

-¿Y cuándo tienes más?

Cosas de familia, cosas personales entre mi mamá y mi abuela, tengo que ver cuentas, ahorros. Mi mamá y yo nos dividimos todas las cuentas de la casa.

-¿El papá dónde está?

No lo sabremos nunca. Desapareció.

-¿Eso molesta?

No. Ya han pasado 18 años.

-¿Eso te hizo más fuerte?

No sé. Me ha hecho vivir experiencias distintas.

-Hay personas a las que les afecta.

Claro, es normal. Pero yo lo trato, tengo mi psicóloga, y ya no duele.

-¿Tu madre qué te dice?

Que ella siempre estará en las buenas y malas.

AUTOFICHA:

- “Soy Merly Morello Paradda. Creo que mis apellidos son de origen italiano. Recuerdo mi época en el nido, jugaba muchísimo, me gustaba bailar marinera y jugaba tenis. Tuve que dejar de jugar tenis y entré en un desequilibrio emocional”.

- “No sabía para qué servía porque toda mi vida había jugado tenis y a eso me quería dedicar. ‘¿Ahora qué voy a hacer?’, me dije. Empecé a bailar, empezó a gustarme el arte y llevé clases de teatro musical porque una amiga me convenció”.

- “Ni mi madre ni mi abuela se han dedicado al arte. Actúo desde los 13 años. Quiero dedicarme a ser actriz y me gustaría llevar la carrera de dirección de arte o de styling. Hice una obra de teatro, una serie, una serie web y las tres películas que se estrenarán en 2023″.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR