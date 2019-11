El fin de semana que pasó, Lima fue epicentro cultural y deportivo en Latinoamérica. En un extremo de la ciudad, combos icónicos del rock en el mundo como The Strokes y Slipknot estremecían los parlantes. En el otro extremo de Lima, se jugaba la final de la Copa Libertadores; y dentro del recinto deportivo, en la tribuna de Occidente, Carlos Cuevas, hincha del Barcelona, celebraba el triunfo del Flamengo sobre River Plate. El actor catalán, a quien recordamos por ser Pol Rubio en Merlí, llegó a Lima para un conversatorio en la PUCP y de paso promocionar Merlí: Sapere Aude, spin off de la querida serie española, que se podrá ver desde el 5 de diciembre a través de Movistar Series y Movistar Play.

Fue su primera visita al Perú. También surfeó en la playa miraflorina Makaha y después de esta entrevista tenía la intención de visitar algún bar limeño para probar la bebida de sabor nacional: el pisco sour. “Soy racional y conservador, pero sobre todo curioso”, me dice el actor de 23 años sentado en un hotel sanisidrino, mientras afuera aguardan por él un grupo de seguidoras.

Carlos Cuevas espera, en algún momento, retomar sus estudios de Literatura, mientras tanto está atrapado por Ciudad Princesa, un ensayo de la autora catalana Marina Garcés; un libro que en lo más profundo se pregunta: ¿qué hemos aprendido? De dudas y certezas en esta entrevista.

-¿Qué tal alumno fuiste en el colegio?

Muy bueno, muy diferente a Pol Rubio. Fui un alumno ejemplar, exigente, de muy buenas notas, responsable. Fui el primero del salón. Muy competitivo.

-¿Era porque en casa había esa exigencia?

Creo que es una cuestión de carácter. Soy muy exigente conmigo mismo y siempre quise sacar buenas notas.

-¿Fue complicado hacer un personaje tan opuesto a ti?

La profesión va de eso. Primero hay que leer bien los guiones y conversar mucho con el director, y luego me basé mucho en gente que conocía, en referentes cinematográficos. ‘El indomable Will Hunting’ es una peli que para mí es súper referencial para el personaje de Pol por cómo actúa Matt Damon.

-¿En el carácter eres sereno o, más bien, de poca paciencia?

A priori soy bien tranquilo, pero tengo mucho carácter. Entonces, si me buscan, me encuentran.

-Ahí sí tienes algo de Pol.

Pol y yo tenemos la mecha muy corta. Los dos somos muy efervescentes.

-Y los profesores que te tocaron, ¿qué tal eran?

He tenido desde fantásticos hasta horrorosos.

-¿Alguno te inspiró como lo hace Merlí en la ficción?

Eso me pasó con Literatura, porque luego la estudié.

-¿Estudiaste Literatura para ser escritor, enseñar o solo conocer del tema?

Lo estudié para enriquecer mi base como actor. Con todo lo que podía leer y cuanto más profundo llegara en un texto, mejor podía entender los personajes y contextos. La literatura me apasiona y tiene mucho que ver con el oficio del actor.

"Pol y yo tenemos la mecha muy corta. Los dos somos muy efervescentes". (José Rojas Bashe/GEC)

-A veces tengo la impresión de que al actor le falta leer.

Yo también lo pienso. La literatura está llena de referentes. La literatura es un pozo de conocimiento brutal. Pero leo más ensayo que novela.

-¿Será por lo que vive el mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica?

Sí. Todo lo social me interesa. Y me pasa con el cine. Me gusta más ‘Biutiful’ que ‘Star Wars’.

-Lo decía por el independentismo catalán y el movimiento social en países como Chile.

Está bien que la gente se mueva. Está bien que la gente no asuma su sociedad como le viene dada sino que se sienta motor participador y motor de cambio.

-Que lo digas tú es importante.

No me considero alguien con una opinión importante. Estoy lleno de dudas y contradicciones, y busco mis propios referentes.

-'Merlí' es un referente de la ficción para la realidad. Y creo que triunfa porque hay consenso en sentir que faltan profesores como él.

Merlí es muy esperanzador. Es un profesor utópico. Poner en alza la filosofía en los tiempos de hoy es todo un riesgo y es valiente. Pero a la vez me parece muy triste que necesitemos referentes televisivos porque carecemos de referentes en nuestra sociedad. Es alarmante. Que un profesor de filosofía ficcionado se convierta en un referente moral me parece sintomático de que no tenemos suficientes referentes.

-Hacia el final de Merlí te conviertes en profesor. ¿Ahora serás profesor o alumno?

Seré alumno y llegaré a ser profesor en algún momento. Pero hemos vuelto atrás en el tiempo. La nueva serie empieza justo cuando Merlí muere y cuando me matriculo en la universidad para estudiar Filosofía.

-¿Y ahora el alumno qué nos enseñará?

El título de la serie es Sapere Aude, una cita de Horacio que retomó Kant durante la Ilustración y que se traduce como “atrévete a saber”. La serie será una oda a la curiosidad, al conocimiento y a la edificación intelectual y moral. También una oda y elogio al error, a la duda y a la reflexión.

-¿En estos tiempos por qué es importante el conocimiento?

Para conocerse a uno mismo y para vivir bien en sociedad.

"Merlí es muy esperanzador. Es un profesor utópico. Poner en alza la filosofía en los tiempos de hoy es todo un riesgo y es valiente. ". (José Rojas Bashe/GEC)

-¿Por qué son importantes los contenidos como Merlí?

Porque la vida va de hacerse preguntas, de estar en constante formación, de no insistir en el prejuicio, de convivir mejor.

-¿Qué te preguntas hoy?

Si soy suficientemente buen hijo, si soy buen amigo, si soy generoso, si soy empático, sobre cuánto nos autocensuramos. Son preguntas sin respuestas. Pero solo con pensarlas y estar inquieto alrededor de ellas me mantiene activo, y eso edifica.

AUTOFICHA

- “Soy Carlos Cuevas Sisó, nací en Barcelona, en el año 95. Vivo en Barcelona, pese a que trabajo mucho en Madrid. Soy hincha del Barcelona mal, un enfermo de Messi y del guardiolismo. Soy cruyffista. Sé que el peruano Hugo Sotil jugó en la época de Johan Cruyff”.

- “También he estudiado Interpretación, pero no como una carrera universitaria sino que me he formado en distintos cursos y seminarios puntuales. Estoy leyendo Ciudad Princesa de Marina Garcés, una filósofa catalana. Un libro que me está volviendo loco”.

- “También estoy leyendo el ensayo ‘El ojo y la navaja’, de Ingrid Guardiola, y acabo de leer la novela Los asquerosos de Santiago Lorenzo. Y ahora estoy rodando una serie para Netflix en España; se llama Alguien tiene que morir, de Manolo Caro, el creador de La casa de las flores, que se estrenará durante 2020”.