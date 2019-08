Mayte Lascurain: "Pandora es mi forma de vida; la fama no es una finalidad"

Se acaba de enterar de que uno de sus bisabuelos cantaba ópera. Y tal vez ahí esté la raíz de por qué no fue maestra, doctora, enfermera o publicista, como lo pretendió en algún momento. Pero el canto también fue como un accidente. Tenía 16 años, acompañaba a su hermana al coro en la iglesia, hasta que de pronto una de las voces faltó y María Teresa Lascurain Arrigunaga , o simplemente Mayte, la reemplazó. Y se quedó en la música.



Las Jeans, Trébol y otras colaboraciones son la prehistoria de lo que luego lograría con Pandora, trío mexicano que lleva más de tres décadas sobre los escenarios y que el sábado 21 de setiembre dará un concierto en Lima, en el Plaza Arena (costado del Jockey Plaza, en Surco). Juntitas Tour es el espectáculo que las trae de vuelta, esta vez al lado de su compatriota y contemporánea Yuri.

“Acá hace calor” son sus primeras palabras al otro lado del teléfono, en México. El tono de su voz tiene la temperatura de una persona sincera y realista, como ella se define. De la fama, sus errores y el Perú, en esta entrevista.

-Han pasado 34 años desde que empezó el grupo y este año han lanzado el disco Más Pandora que nunca. ¿Por qué subrayar su vigencia?

Volvimos a cantar las tres todas las canciones, como al principio se hacían. Este disco ha tenido grandes ventas y ha gustado mucho.



-¿Qué es ser una Pandora?

Absoluto respeto, es mi forma de vida, de esto he vivido toda la vida, le tengo muchísimo cariño.



-¿Un artista es un profesional que se dedica 24 horas a serlo?

Sí, pero tampoco ha sido nuestro caso, porque hemos aprendido a trabajar no solo para nosotras, sino también para nuestras familias.



-Pandora ha tocado la fama. Pese a ello, ¿cómo han logrado mantenerse ahí arriba?

Fuimos educadas por unas mamás muy con los pies en la tierra. Nunca nos permitieron perder el piso. Son 34 años de un trío de mujeres, que tengo entendido es un caso único en la historia del mundo musical. La fórmula creo que ha sido dedicarle el 100% a cada disco que sale. No tenemos esta visión de “dentro de cinco años”. Trabajamos el disco a morir, y así cada proyecto. Y también está el respeto y cariño que nos tenemos las tres.



-¿Y entonces qué es el éxito?

Es bien ambiguo. Aunque te parezca cursi, para mí el éxito es amanecer todos los días, tener salud, poder ver la naturaleza y gozarla. No veo el éxito en algo que reditúe dinero. Ir al Perú para mí es un éxito.



-¿La fama y el dinero qué representan?

La fama es difícil, es algo que tienes que estar controlando constantemente. Y el dinero es un medio para tu trabajo, que te da tranquilidad para vivir bien. Pero el dinero hoy está y mañana no. La fama no es la finalidad de mi carrera. Y en el caso de mis compañeras, ellas no pierden el foco ni en la familia ni en la carrera.



-¿Ser divorciada te afecta en algo?

Uhm, no. Me da más libertad (ríe). Llego de trabajar cansada y me meto a la cama a dormir. La verdad, no me causa ninguna envidia no estar casada (risas).



-¿Se vuelve a ser adolescente?

Pues sí. Soy una mujer con mucha fortuna: voy y vengo, hago todo lo que quiero y nadie me dice nada.



-En una biografía tuya te definen como “analítica, realista y sincera”. ¿Es así?

Totalmente, pese a que la sinceridad me ha metido en problemas. Todo lo analizo.



-¿Y no se pierde espontaneidad al analizarlo todo?

Soy analítica con mi propia existencia, sobre por qué estoy cantando y para qué lo hago.



-¿Por qué cantas?

Canto para dar alegría a la gente. Y creo que lo he hecho bien, que me he superado.



-Esas son tus virtudes. ¿Cuáles son tus defectos?

Dentro de la sinceridad, no saber usar bien las palabras. Herir. Por ser tan sincera digo cosas que a veces hacen daño. Otro error horrible es que soy muy orgullosa. Eso me choca tenerlo y no he logrado superarlo.



-Vamos a la gira. Pandora se viene a Lima con Yuri. ¿Esa generación cuánto ha aportado a la música?

No entendemos muy bien qué pasó con los ochenta, pero marcó algo. ¿Qué cosa? No sé. Con Pandora no habíamos tenido la oportunidad de cantar con otro artista. Yuri nos ha enseñado a compartir el escenario. Ella dice que ha encontrado en Pandora el momento zen. El show está increíble porque son las mejores canciones de ambos artistas. Un show que dura dos horas y que te la pasas cantando todo el tiempo. Hay mucha espontaneidad y cualquier cosa puede pasar. Además, por el Perú tenemos un cariño muy especial, un cariño hacia Gian Marco, que es un gran amigo nuestro.



-¿Qué hace especial a Gian Marco?

A él lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tenemos una relación increíble. Se me hace que es de los grandes compositores de hoy en día. Escribe sobre las cosas cotidianas, pero con cierta poesía. Me encanta ser su amiga.



-Una de las interpretaciones más populares de Pandora es el popurrí de Juan Gabriel, quien falleció un 28 de agosto de 2016. ¿Qué representa él para el trío?

Su música nos ayudó a llegar a un público al que Pandora no había llegado: la música mexicana, de mariachis. Juan Gabriel en la música de Pandora no puede faltar. Pero los homenajes se hacen en vida, no en muerte.



-¿Ver sobre un escenario a cuatro mujeres trae, a la vez, algún mensaje, dice algo?

No. No es el objetivo. No está pensado así. Pero sí, desde luego, empoderar a la mujer es importante. Ver a mujeres que trabajan juntas desde hace 34 años ojalá sume de manera constructiva.



AUTOFICHA:



“Soy María Teresa Lascurain Arrigunaga. Tengo 58 años, nací el 14 de noviembre de 1970, en Ciudad de México. Estudié hasta la preparatoria, luego seguí Publicidad y de ahí me puse a cantar. Con Pandora hemos publicado 22 discos. Hemos tenido años buenos y regulares, pero ninguno ha sido malo”.



“Ya perdí la cuenta de cuántos conciertos hemos dado, pero Pandora me ha llevado por lugares que nunca imaginé que podía cantar, como ir hasta el Japón, que me impresionó. Y al Perú hemos ido alrededor de cinco o seis veces; será un honor ir cuantas veces sea posible”.



“Se vienen muchos conciertos por México para Pandora, alternando el tour con Yuri y la gira del último disco Más Pandora que nunca. ‘Juntitas Tour’ ha sido aclamada en ciudades como Los Ángeles, Chicago, San Diego y Puebla. Esta gira viene siendo una experiencia realmente maravillosa”.