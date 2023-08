POR: MILAGROS CASAS I.

El 2023 es, sin duda, el año de Mayella Lloclla. La actriz peruana quien da vida a la protagonista en la película ‘La Decisión de Amelia’, y que llegará a Cineplanet este 31 de agosto. En entrevista con Perú21, Lloclla habló de su trayectoria artística, de su vida familiar y sus proyectos.

A sus 37 años, la multifacética actriz, cantante y empresaria le sonríe a la vida con los pies bien puestos en la tierra. Mayella Lloclla disfruta de ser versátil.

En la película actuará junto a reconocidos talentos como Gustavo Bueno (Víctor), Stephany Orúe (Cecilia), Haydeé Cáceres (Rosita), Martín Martínez (Ricardo) ,entre otros artistas.

Mayella Lloclla interpreta a Amelia, una joven desempleada y dedicada auxiliar de enfermería, quien consigue cuidar a un anciano rico y solitario. Sin saber que este cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Además, tendrá que lidiar con algunos problemas sociales que siguen vigentes en nuestra sociedad. Un rol fuerte, exigente por la enorme carga emocional pero que para Lloclla ha significado un reto actoral y al mismo tiempo de enorme responsabilidad, tal como lo relata.

Sobre ‘La Decisión de Amelia’

A una semana del gran estreno de la película de producción peruana del reconocido director Francisco Lombardi ¿Cómo ha sido para ti el reto de formar parte de esta nueva producción?

Yo ya había tenido un arduo casting en su anterior película que fue ‘Dos Besos’. Cuando yo voy para ese casting llevé todas mis herramientas porque me acuerdo que tenía el cabello muy chiquito, me había cortado como tipo Victoria Beckham y digo no quiero que esta sea una limitación, así que llevé mis extensiones de mi propio cabello. Hice 3 escenas con ese cambio radical de look desde el cabello corto y después transformarme con cabello largo, ver un antes y un después de esa separación actriz y personaje fue muy rico que fue un plus que convence a Francisco. Y para este proyecto de ‘La decisión Amelia’ creo que le gustó mucho el compartir y la entrega que puse en esa penúltima película que hice con él. ‘La Decisión de Amelia’ es también un thriller psicológico de suspenso. Tiene todos los ingredientes, pero más se va a lo dramático. Dicen ‘corte en escena’ y vuelvo a hacer Mayella, la niña que está aprendiendo y se divierte haciendo su trabajo.

¿Cómo ha sido tu preparación?

Recuerdo que tuvimos muchas conversaciones largas con Francisco. Nos hemos preparado en lecturas, en trabajo de mesa, en poder saber por qué lo dice y de qué manera dice cada frase el personaje, de dónde viene a dónde va. Hacer una mini biografía del personaje para saber cómo ha sido su vida anterior en este caso Amelia. Por eso nosotros, construimos el personaje junto con él, definimos que ella ha perdido hace poco a su madre que todavía la sigue recordando con mucho dolor y que a su padre nunca lo conoció porque fue hija de una madre soltera. Y debido a que su mamá tenía una enfermedad ella eligió ser enfermera.

¿Crees que te identificas con ‘Amelia’?

Bueno, yo creo que en esa decisión de que nunca se queda de brazos cruzados. En el sentido de que siempre está en busca de más, a pesar de su condición que no tiene solvencia económica como ella quisiera para seguir creciendo profesionalmente, pero ella trata de seguir adelante, no quedarse ahí y apuesta por las ofertas y por esos medios que te da la vida. En este caso, su amiga que la recomienda y por más que tenga miedo ella se enfrenta a este nuevo reto en ese caso nos parecemos. Pero, después en las decisiones que vaya a tomar más adelante, ya lo toma a raíz de las cosas fuertes que ella ha vivido, y que no tiene otra alternativa en ese momento para poder hacer las cosas que hace.

La actriz contó sus proyectos en el cine. (Foto: Peru21).

¿Crees que tu proceso de cambio dentro de la película va ayudar a que los espectadores conecten con este mensaje de temas relacionados a problemáticas sociales tan vigentes en nuestra sociedad?

Creo que va a ser un tema de conversación muy profundo para cada familia que vaya a verla porque tiene varios ingredientes de qué cosas se deben hacer y qué no se deben hacer en la vida para nosotros crecer como personas. Amelia, a quien interpreto, que ha tenido un novio que es alcohólico que quiere abusar de ella, por más que no quiera seguir con él no puede deshacerse de ese hombre porque él es muy insistente y la sigue violentando. Creo que muchas personas se van a sentir identificadas con cada uno de los personajes por todo lo que sucede.

Este 31 se estrenará ‘La Decisión de Amelia’ en cines. (Foto: Peru21).





Luego del estreno de ‘La Decisión de Amelia’, ¿qué proyectos tienes?

Uno es terminar las grabaciones de la novela de ‘Luz de Luna 3′ a fines de septiembre. Y de ahí, me pienso enfocar netamente en las producciones audiovisuales y cinematográficas, ya sea en series o en largometrajes.

Este año tuve la posibilidad de rodar una película, el segundo proyecto que trabajaría con Daniel Rodríguez Risco (‘El vientre’) y ahora ‘La Costurera’ donde protagonizo y he interactuado con personajes realmente reconocidos en el ámbito cinematográfico. Este proyecto ya se encuentra en postproducción. Me imagino que va a tomar como un año de ser editado y el próximo año ya se verá el resultado. Tengo muchas propuestas de guiones para hacer largometrajes tanto a fines de año como el próximo.

"Es un gran reto hacer cine en el Perú", sostiene la actriz. (Foto: Peru21).

¿Consideras que hacer cine es un reto en Perú?

Sí, es un gran reto, porque no tenemos una industria cinematográfica en el país. Creo que las productoras privadas están construyéndolo poco a poco. Así como las productoras que hay en las regiones están creciendo también.

Probablemente una de las películas que marcó tus inicios fue ‘Dina Páucar, la lucha por un Sueño’ ¿Cómo definirías tu experiencia ?

Bueno, yo ya había empezado a actuar a raíz de esta propuesta de mi hermana en ‘Ardele’ obra que era para que se egresara en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Después, amigos de mi hermana también pedagogos y directores me convocaban para más obras. Lo primero que realicé en televisión es ‘Dina Páucar’ que para mí fue un mundo maravilloso, espectacular. Yo recién había terminado secundaria, tenía 16 años casi cumplidos y asistí a mi primer casting. Mi hermana Pamela me dijo tienes que dar todo lo mejor y olvídate de todo : “Haz que los productores o directores nunca sientan tus nervios y tú lánzate a la piscina”. Y así lo hice, me dieron un monólogo, lo leí, me lo aprendí, realicé el casting y después de meses me dicen que yo he sido elegida y feliz de esta hermosa propuesta porque fue algo nuevo.

A la edad de 11 años, Mayella Lloclla en sus ensayos de su primera obra teatral ”Ardele” del dramaturgo Francés jean anouilh. (Foto: Facebook/@mayellalloclla).





Hasta el momento, ¿Cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria dentro de la actuación?

Yo creo que cada proyecto ha sido un reto satisfactorio para mí, pero te podría hablar de este último proyecto que hice en mayo que fue la película ‘La Costurera’ de Daniel Rodríguez Risco, donde tuve el placer de descubrir otra faceta en mí, porque si bien es cierto es bonito trabajar en escenarios reales, lugares que a veces no conocía y conocerlos. Pero también he descubierto trabajar con pantallas verdes que casi el 70% de esta película lo he realizado, ponían pantallas verdes y yo tratar de imaginarme qué es lo que había en esos lugares. Todavía no he visto el producto final porque están en post producción. Pero durante el rodaje el director de arte Pepe Corzo con los de Macaco, ellos son los que van a hacer la post producción para lo de las pantallas verdes. Todo ellos me hacían sentir mucho en confianza. Ha sido como nuevo, innovador, retador para mí porque me han dado todas las herramientas y facilidades para poderlo hacerlo real.

(Foto: Peru21).





Canto

Primero lanzaste tu canción ‘Como el río’ y recientemente ‘Peruanos de corazón’ ¿Cómo has sentido la reacción del público?

Me he quedado totalmente sorprendida. Creo que, con estas dos canciones, la gente se ha quedado contenta, no he tenido ningún detractor que haya hablado mal de mis canciones, siempre todos los comentarios han sido super positivos que provoca seguir haciendo más música, más videoclips que conecten con los peruanos y con el extranjero.

Sobre el amor

Mayella Lloclla esta en una etapa muy feliz y más enamorada que nunca de su novio Jhefrey Vásquez. La actriz fue quien tomó la iniciativa y le propuso matrimonio a su actual pareja con quien ya tiene más de 12 largos años de relación.

En una entrevista mencionaste que te gustaría casarte este 2023 en la selva peruana, ¿Cómo van los preparativos de tu boda?

Mi boda la hemos dejado un poco en stand by, no porque estamos distanciados porque creo que está de moda. (risas) Nosotros seguimos trabajando juntos, lo que pasa es que se vinieron estos sueños musicales en el cual mi pareja es quien ha producido los videoclips de mis dos últimas canciones y es también mi socio de la marca de joyas ‘CAO’ que tengo inspirados en el Perú. Son las dos únicas cosas con las que comparto con él y estamos creciendo ambos. Y gracias a esos proyectos es que tenemos tiempo para pasarlo juntos.

Mayella Lloclla.(Foto: Peru21).

¿Te gustaría convertirte en madre por segunda vez?

A veces me pongo a pensar, no sé si es un gran momento porque con mi hijo no tengo el tiempo que quisiera darle y a veces me frustro un poco. Tener un segundo hijo va a ser qué obviamente contrate a una niñera para que se encargue de ellos y no lo veo así.

Por ahora, no está en mis prioridades ser mamá por segunda vez, no sé si pueda más adelante. Hay tantos métodos o podemos adoptar si es que todavía quisiera ser mamá, no lo sé y eso ya es un tema que lo hemos hablado en familia.









VIDEO RECOMENDADO: