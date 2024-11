Jorge Vásquez, máximo coleccionista de Saint Seiya del mundo, viaja a Japón para brindar conferencia

El peruano Jorge Vásquez, más conocido como Jorge de Pegaso, lleva fue invitado por la Embajada del Perú en Japón para brindar una conferencia dirigida a los amantes de Saint Seiya en la que abordará su pasión por el popular anime además de todo el proceso que lo llevó a conseguir el récord Guinness como el mayor coleccionista de artículos relacionados con la creación de mangaka Masami Kurumada.

El sueño de todo amante del anime se le cumplió a Jorge, quien no deja de ser reconocido a nivel mundial. Uno de los más recientes homenajes que recibió fue que se revelara de manera oficial el origen peruano de un personaje del anime Saint Seiya y que, incluso, este personaje lleve su nombre.

Se trata, ni más ni menos, que del maestro del caballero de Fénix, un personaje que hasta entonces había tenido un origen desconocido, pero gracias al reconocimiento mundial que tuvo nuestro compatriota, ahora sabemos que este poderoso caballero de plata es peruano.

La afición de Jorge no se detuvo con los reconocimientos. Fiel a su pasión, consiguió compartir una pequeña parte de su colección con los cientos de fanáticos del anime a través de dos museos en los que muestra al público figuras de acción, álbumes, tazos y diferentes artículos de Saint Seiya, muchos de ellos autografiados por los actores de voz y artistas que tuvieron algo que ver en la serie, incluyendo al mismísimo mangaka Masami Kurumada, el creador original.

Ahora, Jorge viaja a Japón, invitado por la Embajada de Perú en ese país, para continuar con su sueño de llevar su pasión a las tierras en donde todo esto se originó y así compartir con los fans nipones.

"Estoy viajando a Japón para dar una Conferencia de Saint Seiya, las cuales inicié en Lima. Tengo la alegría de terminar la última conferencia en el país que siempre he querido conocer; Japón, donde se inició toda esta historia y el universo de Saint Seiya. Me encuentro contento porque podré conocer lugares que durante años solo he visto en fotos o revistas, como por ejemplo el museo de TOEI Animation, empresa que animó Saint Seiya", refiere Jorge a Perú21.

"Además de la conferencia me gustaría conocer algo de su gastronomía, comprar algunas piezas de colección para mis museos de Lima y desde luego poder saludar y conocer nuevos fans de Saint Seiya en Japón.

Finalmente, mi visita a Japón justo coincide con el cumpleaños del maestro Masami Kurumada, que es el seis de diciembre", agrega emocionado.

Pese a no conocer de todo el idioma, Jorge nos revela que la conferencia la dará en español, pero con un traductor que pondrá la Embajada de Perú a fin de que los fans japoneses no se pierdan ningún detalle de nuestro compatriota y se presentará con parte de su colección. "Estaré llevando algunas cosas que salieron en Perú en los años 90 y los certificados originales de los Guinness World Records. También se está sumando a la conferencia un gran coleccionista peruano que vive en Japón; Japan Geek, quien estará llevando parte de su colección de Saint Seiya para exponer".

Fiel a su estilo, Jorge nos revela que también aprovechará su visita al país nipón para buscar más artículos con los que puede seguir aumentando su gran colección que expone en los dos museos que tiene en Lima, en los centros comerciales Plaza Norte y Mall del Sur. "Definitivamente, estaré buscando tesoros para los museos, sobre todo cosas que sé que no encontraré en otro lugar".

