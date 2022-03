En la cultura andina no existen las despedidas, pero sí hay lugar para la expresión tupananchiskama, palabra quechua que significa Hasta que nos volvamos a encontrar, nombre de la primera película peruana de Netflix , dirigida por Bruno Ascenzo, que cuenta la historia de Salvador (Maxi Iglesias), un arquitecto y heredero de una empresa hotelera internacional que busca expandir su cadena hasta Cusco, pero en el camino se encontrará con Ariana ( Stephanie Cayo ), su polo opuesto, pues ella es una mochilera, un alma libre que respeta y se conecta con la naturaleza. Aprenderán uno del otro en esta romántica y divertida historia.

¿Cómo fue grabar durante la pandemia?

Stephanie (S): Fue una locura. Teníamos que hacer la prueba COVID-19 cada cuatro días. Lo hicimos bajo todos los métodos de sanidad y procurando seguir los reglamentos, pero fue difícil. Por otro lado, también fue bonito porque los sitios que habitualmente están repletos estaban casi vacíos. Teníamos Machu Picchu solo para nosotros. Vivir así un santuario, un lugar tan mágico, tan especial, es abrumador, pero también una sensación muy bonita.

¿Cuáles son los pros y los contras de ser una mochilera como Ariana?

(S): Tienes los pros de ser una persona curiosa, lo que te permite ser flexible y llenarte de experiencias, de sensaciones de diferentes culturas, diferentes maneras de ser, situaciones incómodas, aprender. Tiene muchas cosas positivas porque al final la vida son momentos lindos o feos. Los contras son que no tiene una vida muy estructurada o muy sedentaria, de quedarse en un solo lugar y eso trae otro tipo de conflictos, pero es bonito porque se encuentra con este personaje que es totalmente diferente a ella y que encima la pone a prueba. Entonces, Ariana, gracias a todos los otros elementos, comienza el viaje transformador.

¿Maxi, en la vida real eres así de cuadriculado como Salvador?

(M): No, de hecho no. Soy muy apasionado de mi trabajo, me encanta. En un set siento que estoy como en el salón de mi casa y estoy súper a gusto.

(S): Siempre estás al teléfono, así que siempre estás trabajando.

(M): Trato de estar muy conectado con lo que hago en ese momento. Si me voy a comer con mis amigos o con mi familia, no estoy con el teléfono. Y sí que me diferencio mucho de Salvador, sobre todo en la parte principal de la película; para el final ya no tanto, así que hay más de mí.

El padre de Salvador se impone mucho en el trabajo para que siga sus pasos…

(M): Yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino para luchar por sus propios sueños, siempre. Lo que pasa es que, muchas veces, hay presión por mantener un legado y ahí puede haber distintos puntos de vista sobre esto, pero para mí lo bonito es que conozco personas que pueden estar muy familiarizadas con este tipo de situaciones y es difícil. La gente a lo mejor lo puede ver increíble, pues eres el “heredero al trono”, de una súper corporación hotelera, pero espérate, ¿no? Hay expectativas por lo que consiguió el padre, con lo que se espera que pueda conseguir el hijo. Esto te hace pensar si lo haces porque realmente quieres, porque te llena, porque hay alguien que te está presionando o porque es lo que se espera de ti; por eso Salvador tiene un viaje muy bonito, porque puede hacer ver a otras personas, que puedan estar en situaciones similares, que puedes romper con esa idea preconcebida y a lo mejor llevar, como dice Salvador en la película, otros modelos de negocio haciendo lo que a uno le gusta.

¿En qué lugares grabaron?

(S): Grabamos en Santa Teresa, ceja de Selva, nevado Salkantay, a 4,600 metros de altura, laguna de Humantay, Machu Picchu, Puno, Paracas, en el lago Titicaca, en Lima. Hemos filmado en muchos lugares, fue un rodaje increíble porque en el corto tiempo tuvimos que aprovechar al máximo cada día, y también bastante exigente físicamente.

Los planos abiertos hacían mucho contraste con ustedes, se veían tan pequeños ante la naturaleza…

(M): Me ha gustado que has hecho referencia a los planos y hay una cosa: cuanto más veo la película, le cojo más cariño y es en los planos amplios que hablas que nosotros estamos muy pequeñitos, efectivamente, porque habla de que al final nosotros tenemos esa historia pero dentro de lo que es el mundo, la Tierra, y somos muy pequeñitos. Eso es por la importancia de donde se está dando eso. “Chico conoce a chica” se podría dar también en Turquía, pero cuando te pasan esas cosas y hay conversaciones tan bonitas, tan emocionalmente inteligentes y, además, te pasa en ese enclave, con esos decorados naturales todo tiene otra textura, tiene otro color. Entonces no es lo mismo hablar de una cicatriz en las aguas termales de Santa Teresa que a lo mejor estar en una oficina, o sea es bonito igualmente, pero (el paisaje) abraza muy bien la historia. Los planos también juegan un elemento importante, es un tipo de lenguaje que Bruno Ascenzo ha tenido claro desde el principio.

En redes sociales han criticado la película cuando salió el tráiler…

(S): Te voy a decir la verdad, no he podido ver todas las críticas. No entro mucho a Twitter, pero cuando entro, me la paso leyendo más las noticias que hay en diferentes partes del mundo, en diferentes periódicos y no me la paso viendo realmente lo que me escriben a mí, no tanto. Entonces no lo he hecho realmente, vi algunas cositas que me mandaron unas amigas como riéndose en plan broma. Te voy a decir la verdad y esto va a sentarle mal a mucha gente, yo también me reí un poco de esta situación porque no tienen idea acerca de qué va la película y no quiero ofender a nadie, pero uno no puede quejarse u opinar de algo sin haber visto el material o sin haberme conocido en lo absoluto, pues da risa, ¿no? Da un poco de risa.

(M): Es como criticar un libro de 350 páginas habiendo leído las tres primeras o viendo solo la portada del libro. Al final, creo que las críticas o las opiniones siempre están ahí, pero que lleguen al menos una vez que se vea la película. Entonces, con toda la información, que es lo que debemos hacer todos como ciudadanos del mundo, no solo como espectadores, hay que contrastar, ver realmente qué pasa y ya con toda la información y con el cuadro entero montado vernos.

(S): Solamente les digo que la vean y que se van a sentir orgullosos. Véanla y luego me cuentan.

¿Qué mensaje quieren transmitir con la película?

(S): Hay mensajes muy importantes en la película, en el tráiler también y habla de un significado muy bonito que es la conexión con uno mismo, con la naturaleza. El hecho de estar de acuerdo aún estando en desacuerdo, la acción del respeto, de la aceptación siendo aún muy diferentes y esta sensación de amor, de ilusión.

AUTOFICHAS

“Soy Maxi Iglesias, nací en Madrid. He hecho diversos personajes tanto en series de TV como en películas, pero nunca había hecho una película tan romántica como esta. Me siento un privilegiado de poder conocer un país trabajando”.

“Debuté en el cine a los 6 años con el filme La pistola de mi hermano. Me hice más conocido en la serie Física o química, luego pasé por otras como Los protegidos, Toledo, La embajada y otras. Estoy muy contento de abordar temas diferentes con cada papel”.

“Soy Stephanie Cayo. Actriz, cantante, modelo y bailarina peruana. Crecí en una familia de artistas. Fui protagonista de Club de Cuervos, la primera serie original de Netflix en español. Debuté en Hollywood con el filme La fuerza de la naturaleza. Directora de Performing Arts”.

“A los 17 años tuve la suerte de irme a Nueva York y aprendí muchas disciplinas integrales de arte. Tengo varios premios y reconocimientos por mi trabajo en la novela colombiana El secretario. No dejo que me presionen”.

VIDEO RECOMENDADO

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,