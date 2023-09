Max Castro, uno de los artistas más representativos de la música andina ayacuchana, está próximo a celebrar sus 35 años de carrera musical difundiendo su arte a través de su canto y su dominio de la guitarra, marcando un estilo propio.

Max Castro quiere celebrar su largo camino artístico con un espectáculo inolvidable que hará historia en el Perú, por eso ha decidido llenar el Estadio Nacional junto a su Gran Banda y está preparando realmente el que será: “El evento más grande de la música andina” y para ello presentará un inolvidable concierto con una espectacularidad que se dará por primera vez dentro del género, con la misma calidad de los grandes espectáculos internacionales, con derroche de efectos tecnológicos manejados con la inteligencia artificial, luces, magia, color y sonido que le darán un marco inolvidable a las canciones, danzas, comparsas, bandas típicas celebrando los 35 años de Max Castro.

En la celebración a estadio lleno, han comprometido su presencia grandes representantes del género andino, colegas y amigos de Max, como el grupo Antología, William Luna, Diosdado Gaitán, Mac Salvador, Porfirio Ayvar, Manuelcha Prado, Amanda Portales, Raíces de Jauja y Harin el Indio de Colombia, el ganador de La Voz Kids, Gianfranco Bustíos, Cielo La Dulce Voz, y para hacer el fin de fiesta el gran Dilbert Aguilar.

Max Castro, empezó a llenar escenarios desde los nueve años en su natal Ayacucho por su prodigiosa voz y con justicia, la prensa ayacuchana le llamó el “Niño de la voz de oro de Ayacucho” y su conquista de teatros limeños ocurrió muy rápidamente. Su extraordinaria voz y su virtuosa guitarra, emprendieron vuelo a muchos países. Max no es solo intérprete, es sobre todo un cantautor que le canta a su tierra ayacuchana, a sus fiestas, sus costumbres y sobre todo al amor y a la mujer ayacuchana. Sus temas más conocidos son: Tú me pides que te olvide, Tu amor no vale nada, Duele amar, Te sigo amando, La musa, Falso Juramento, Llevate mi corazón, Malherida.

Las entradas para el evento más grande de la música andina estarán a la venta en Teleticket.





