Viaja y lee. Y leer tal vez es otra forma de viajar. Hay momentos largos de espera, horas en el aeropuerto, sobrevolando de una región a otra. O días acelerados que los serena cuando abraza una lectura. Por eso siempre lleva un libro. “Me da paz leer. Es mi espacio y mi libro”, me dice.

Estudió Arquitectura, pero lo dejó para seguir Moda. Fue blogger de moda, pasó por la televisión y se convirtió en blogger de viajes. Hoy tiene su propio espacio, al que llama Buen Viaje, contenido que genera en las redes sociales. “Quiero mandar un mensaje más potente sobre la importante del ecoturismo. ¿Cómo? No sé, pero creo que el universo se encargará de ir poniendo los pasos y el camino”, me dice Maud Gurunlian, que quizás hizo su primer gran viaje a los tres años de edad, cuando dejó Ginebra, la ciudad donde nació, para aterrizar en Lima, la ciudad que abrazó.

Anota en post-it, esos papelitos adhesivos de colores, los destinos pendientes, y los pega al frente de su escritorio. Por ahora tiene unos 15. Cumple varios y los desecha, pero otros siguen ahí; sabe que no los visitará pronto y así se convierten en deseos.

Acaba de regresar de Caleta San José, que está a unas tres horas en auto de la ciudad de Arequipa, pasando el puerto de Matarani. En su siguiente destino no faltará un libro. Esta vez, La historia de un canalla, de Julia Navarro, que ya la acompañó a San José y ahora la seguirá hasta Paracas.

-¿Qué tal la experiencia en Caleta San José?

Lindo, espectacular. Se entra por una trocha, que no está muy marcada a propósito porque es una zona por donde entran los algueros, que sacan las algas para venderlas a China. La ley dice que solo puedes agarrar el alga varada, pero entran los algueros y cortan toda el alga directamente de las rocas. Es todo un tema. Y lo que se está haciendo en Caleta San José es tratar de proteger la zona para evitar que sigan dañando el ecosistema.

-Y ahora te vas a Paracas. ¿Es cierta esa premisa de que por más que hayas ido antes a un lugar, siempre se encuentra algo nuevo?

Siempre. Hay destinos como Cusco, Arequipa, Áncash que tienen tanto por conocer. Paracas también. Y siempre hay algo nuevo con qué conectar, no se acaba, es increíble. Mientras más viajo, me doy cuenta de que hay tanto por conocer en Perú.

-¿Exageramos cuando decimos que el Perú es maravilloso?

Pese a que nos falta tanto, igual somos un país increíble. Sí creo que es superimportante el desarrollo que está teniendo el sector privado en la sostenibilidad del turismo. De ese tema se tiene que empezar a hablar muchísimo porque nuestro país es de turismo de naturaleza y cultural, pero es importantísimo el ecoturismo. Desde el Estado, lamentablemente, no se hace mucho.

Maud Gurunlian, creadora de Buen Viaje.

-Y pese a la crisis que se vive, hemos sido testigos de cómo se vivieron los carnavales en Cajamarca.

Creo que somos un país súper resiliente.

-¿Cuándo es un buen viaje?

Es cuando cumples los cinco pasos (risas).

-¿Cuáles son?

Cómo llegar, dónde quedarse, qué hacer, qué comer y qué te llevas. Este último paso no es algo físico. Es lo que te llevas en el corazón, en la cabeza: qué aprendiste, qué emoción te llevaste.

-¿Cuál es el último buen viaje que recuerdas?

El que acabo de hacer.

-¿Qué te llevaste?

Esta satisfacción de saber que hay personas en nuestro país que hacen un trabajo tan noble por proteger la naturaleza, y que tenemos que ser más.

-¿Cuándo es un mal viaje?

Son pocos. Pero me ha pasado que llegas a un lugar donde no se respeta la capacidad, como las playas con demasiada gente y bulla, motos y motores sonando. Y dices: “Esto es un privilegio de la naturaleza y acá estamos los turistas ‘apoyando’ a que el lugar se malogre”.

-¿Por qué viajas?

No elegí viajar. Me eligieron; creo que lo hicieron porque siempre tuve un alma viajera, desde chica. Hay algo que me da mucha vida adentro de mí cuando viajo. Viajando me di cuenta de que mi cuerpo realmente me pide viajar a la naturaleza. Cuando este trabajo llegó a mi vida, dije: “Aquí me quedo”.

-¿Cómo te ha cambiado viajar?

De mil formas. Me ha enseñado muchísimo a valorar el planeta. Siento la importancia que tenemos de proteger nuestras especies. Voy a la selva y veo a los animales libres, y entiendo que la naturaleza tiene una sabiduría mucho más allá de lo que el ser humano puede entender. No existe algo más sabio y perfecto que la naturaleza. Entonces, qué importante es cuidarla y aprender de ella.

-Antes de empezar a viajar de esta forma eras blogger de moda. ¿Había algo por resolver?

Siempre me gustaron los viajes y la moda. Después de un año trabajando como blogger de moda, sentí que me faltaba algo, sentí que dedicaba demasiada energía a un tema que no me estaba retribuyendo lo que yo por dentro estaba buscando. Ahí empecé a explorar otras opciones. Caí en emprendimientos ambientales, y me gustó bastante. Hice un viaje con una amiga a un lugar que se llama Tambo Ilusión en Tarapoto, un área de conservación privada. Y todo me empezó a hacer sentido. En paralelo, me llamaron para hacer Check In en Plus TV. Y sentí que el universo me lo puso al frente. Todo se dio de una manera tan mágica... Eventualmente, dejé de hacer Check In, donde aprendí a generar contenido, y de ahí vino Buen Viaje.

-¿Qué no debe faltar en tu maleta?

Lo que nunca debe faltar, así te vayas a la nieve, es una ropa de baño.

-Eso también me dijo Zsa Zsa Frayssinet, que pasó por Check In y hoy tiene Viajerazsa.

¡Sí! Estamos conectadas (risas). Las dos lo debemos haber aprendido igual (risas)... Es que de la nada aparece un río, un lago o una poza de agua termal.

-¿Debemos enseñar a nuestros hijos a viajar?

Hay que darles la oportunidad de que ellos descubran si les gusta o no, y para eso hay que llevarlos de viaje, y hay muchos tipos de viaje.

-¿Viajar te vuelve guerrera o te vuelve más cautelosa?

Es distinto para cada persona. Pero el viaje sí o sí tiene un efecto. Media avezada siempre fui y con la edad aprendí a ser más cautelosa. Pero sigo siendo avezada.

-¿Cuál es realmente el destino en un viaje?

Yo creo que el destino es hacia dónde te llevas a ti misma. Cada viaje te tiene que acercar a ser un poco más la persona que quieres ser, que quieres seguir trabajando. El resultado de cada viaje está en uno mismo.

AUTOFICHA:

-“Soy Maud Lucie Gurunlian Landázuri. Mi papá es suizo, toda mi familia paterna es de Suiza. Y mi mamá era la peruana. Yo nací en Ginebra, en Suiza. Cuando yo tenía tres años de edad mi mamá se regresó al Perú y vine con ella”.

-“Nunca he pensado vivir en Ginebra. Y claro, podría. Amo mi Perú y siento que tengo una misión con el turismo. Buen Viaje nace con esa intención de darle visibilidad al turismo nacional, porque trato de viajar todo lo que puedo en el Perú”.

-“Pero voy todos los años a Suiza, a ver a mi papá. Estudié cuatro años de Arquitectura, pero me fui a estudiar Moda en Argentina, una carrera técnica pero en una universidad. Fue una de las mejores decisiones de mi vida y desde ahí simplemente todo fluyó”.

