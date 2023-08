Por: Marcelo Rosales

“Muchas veces pasa que, a través de los personajes que interpreto, puedo decir cosas que llevo guardadas en lo más profundo de mí mismo”, explica Matías Spitzer, joven revelación de la actuación y la música. No solo protagoniza la nueva obra de Vania Masías en el Teatro NOS de San Isidro. Un musical inspirado en el clásico cuento infantil. También canta la nueva canción de Al fondo hay sitio. Y va por más.

Va a protagonizar la nueva obra teatral de Vania Masías. ¿Qué tan distinta es con respecto a la película?

La Sirenita es un musical que va a ser estrenado este 14 de septiembre. Yo lo voy a coprotagonizar. Es una obra familiar. Hay bastantes nombres importantes. Está Mariagracia Mora, Alexia Barnechea, Merly Morelo… Y Vania Masías va a dirigirnos. Es una directora de primera. La producción es de su propia productora D1.

¿En qué otras obras has estado antes? También hiciste cine.

Antes tuve un papel en la obra Egon, dirigida por Roberto Ángeles en el Teatro Británico. Fue una obra expresionista de teatro de movimiento. Tuve que aprender a tocar el cello y el violoncello desde cero. Mi formación como músico me ayudó mucho porque tuve que tocar en vivo. También participé en la película más vista del año, que se llama Soltera, casada, viuda, divorciada. Ahí tuve un personaje pequeño interpretando al hijo de Katia Condos. Previamente, hice un personaje más importante en cine que fue el de Santiago, el hermano mayor de Julius en la película Un mundo para Julius. Finalmente, estuve en un documental ficcionado dirigido por Lola Arias, que se llama Teatro de Guerra. Ese filme estuvo en el Festival de Cine de Lima y ha tenido muy buena respuesta también.

Y televisión…

Sí. Este año también he estado en la telenovela Luz de Luna como el personaje antagónico en su juventud, o sea el pasado del antagonista. Es una teleserie de Del Barrio Producciones. Ah, y tuve varios capítulos también en Los milagros del arroz, esta serie que están haciendo y que recién está viendo la luz. También he tenido protagónicos ahí. No es una historia continua. Cada historia es un nuevo capítulo.

Tengo entendido que después de Sirena, el musical seguirá con otros proyectos en el teatro.

Voy a tener un personaje importante en Querido Evan, un musical producido por Preludio y dirigido por Roberto Ángeles. Denisse Dibós traerá esta obra desde Broadway. Ya negociaron los derechos. Perú es el segundo país de habla hispana que la pone en escena, después de Argentina.

Precisamente, se formó con Roberto Ángeles. Y también en Argentina. Bueno, yo me formé con distintos maestros como Bruno Odar y Roberto Ángeles. Empecé estudiando en la escuela de Bruno Odar. Y también estudié impro con grandes maestros como Carol Hernández, y clown con la escuela Bola Roja. También me enseñó Denisse Dibós en la escuela de Preludio. Y sí, estudié en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Argentina, que tiene mucho prestigio. Allá en Buenos Aires hice varias obras de teatro en el circuito independiente. Y también acá en Lima. Paralelamente, estoy terminando la carrera de música en la Pontificia Universidad Católica, con especialidad en canto.

¿Es más actor o músico?

Soy actor y soy músico. Estamos metiéndole ahora con fuerza a mi banda Foné. Hemos tenido mucho éxito en las redes sociales, donde nuestros vídeos y nuestras canciones se han hecho virales. El pasado viernes 25 de agosto hicimos sold out en el local Muzeo de Miraflores. Había más de 500 personas. No hay lugar en el que me sienta más vivo que en un escenario. Luego de una temporada, por ejemplo, es común para mí bajonearme un poco, porque es demasiado éxtasis. En un escenario me siento más vivo que en mi vida cotidiana.

La suya es una propuesta de pop juvenil, a medio camino entre el rock alternativo y la balada.

Así es. Con Foné hacemos baladas pop y latin. Tenemos canciones más acústicas y con ritmo urbano. La gente ha cantado nuestras canciones, que ya están sonando en las radios. Y ahora hemos comenzado a sonar en Al fondo hay sitio. Es una canción interpretada por Foné y compuesta por Juan Carlos Fernández. Se llama “No imaginé”. Es la canción de Fabián Cortez y Macarena, dos personajes de la serie que se vuelven a encontrar después de tiempo. Una historia de amor muy interesante.

Acaba de sacar una nueva canción con su banda.

Es un sencillo que se llama “5 minutos”. Ya tiene videoclip. Con Foné hemos tenido la chance de abrirle el concierto a Sin Bandera, Camila, Tini, Jesse & Joy y Noel Schajris. Entonces parece que se va perfilando algo bien fuerte. Estoy muy contento con eso. Tenemos todo septiembre copado de conciertos. Espectáculos en el Real Plaza, en el Club Hípico, etcétera. Tenemos varias fechas. He tenido que hacer malabares para que no se cruce con Sirena. Siempre trato de llevar la música y el teatro en paralelo.

¿Cuáles son sus referentes actorales y musicales?

Bueno, quizá mi director favorito de todos los tiempos es Tarantino. Me parece un genio total. Todas sus películas me encantan. Aunque probablemente mi favorita sea Bastardos sin gloria. Ese toque de humor y acción. Me encanta el cine. Y ya en películas de culto está El Resplandor de Stanley Kubrick. Con respecto a los músicos que me influyeron, podría mencionarte a mis más grandes inspiraciones. Me gustan los cantautores argentinos como Pedro Aznar, Fito Páez y Charly García. También hay un gran músico que se llama Jeff Buckely, quien es guitarrista y cantante. En el estilo de nuestra banda Foné, que es más latin pop urbano, tenemos de referentes a cantantes como Sebastián Yatra y Camilo.





“Tengo novia. Te podría decir que me gustan las chicas que me suman, que tienen un gran mundo interior. Para mí lo físico no es lo más importante. La verdad más me importa que tengan un mundo interior muy rico y un gran sentido del humor. Y que sean incondicionales”.

“Mi madre es la única persona que creyó en mí y me dio todo su apoyo cuando nadie más lo hacía, se lo debo todo a ella. Entre mis pasatiempos está leer. Mi libro favorito es una novela que se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Cuenta una versión del evangelio más consecuente”.

