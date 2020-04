“Soy agrónoma de universidad, donde me enseñaron la otra agricultura. Cuando me enteré lo malo que eran los químicos, terminé mi carrera solo para saber lo que no iba a hacer, y estudiar bien estos químicos, que se usan en la agricultura sin haber visto sus efectos secundarios”, dice Mati Uranga, fundadora de Huampaní Chacra Orgánica.

Proviene de una familia de nueve hermanas. Ella era la que trabajaba con su padre ganadero en la chacra. “Me volví ganadera por él”, subraya. Pero su padre le dijo que estudie algo que él no sepa. Así aprendió agricultura. De un vivero de flores pasó al huerto de verduras, en la década del noventa, tiempo en que era más improbable una conversación sobre la importancia de lo orgánico.

Recuerda cuando servía un plato de comida a sus hijas y alguien dejaba un poco de zanahoria. Mati arremetía: “¿Sabes cuánto ha demorado esa zanahoria en llegar a tu plato? Son 120 días”. Esa conciencia, a otra escala, es la que hoy trata de sembrar.

Pasa la cuarentena en su chacra, en permanente comunicación con la naturaleza y trabajando la tierra. En Huampaní, donde ha cultivado su historia familiar y como “pequeña agricultora”, tal cual ella prefiere definirse.

-¿Hoy más que nunca lo orgánico debe tener un protagonismo especial?

Sí y espero que no sea solo moda, sino que sea la conciencia de lo que hay detrás de lo orgánico y lo que implica para el Perú.

-¿Qué hay detrás?

Lo orgánico tiene mucha más materia seca; por lo tanto, es mucho más nutritivo. No es abonado con fertilizantes sintéticos a base de petróleo. El producto orgánico tal vez no tiene una apariencia tan perfecta y quizás hasta tiene picadura –que es parte de la certificación de que si el bicho picó es porque está libre de químicos–, pero tiene mucho más valor nutricional. En lo orgánico no usamos químicos. No envenenamos a nadie ni al medioambiente. Lo que pide el mundo es eso: liberarnos de los químicos.

-¿Y qué implica para el Perú lo orgánico?

El Perú siempre ha dado la solución de comida y de medicina para el mundo. El Perú es un centro de origen. Tenemos maíz, quinua, kiwicha de todos los colores, kañiwa. De nosotros han salido prácticamente todos los alimentos que hay en el mundo. Llamo a defender ese legado, porque nuestras semillas son súper valiosas. Si dejamos que las manipulen, como es el tema de los organismos modificados que son los transgénicos, van a aplanar esa variedad. Para la cura del COVID-19 ya están mirando a la quina, también a la hoja de coca, que alcaliniza. En otros países se valora más la maca, la quinua, la kiwicha. Hemos heredado la genética que desarrollaron los antiguos peruanos y debemos cuidar que no se apropien con patentes de ese legado.

-Sin embargo, no es fácil acceder a lo orgánico.

Porque no estamos llegando a esos pequeños agricultores. Nos faltan canales de distribución. Nuestra agricultura andina es ancestral, que ha respetado la rotación de cultivos, lo cual hace que la tierra no se gaste. Mi misión es lograr que más gente se informe y, sobre todo, más agricultores no pierdan esa agricultura ancestral, que usa los macerados de diferentes yerbas para matar a los bichos que atacan a los cultivos. Dinamarca es 100% orgánica. Es una maravilla, lo ha logrado. Perú tiene ese potencial.

-Hoy probablemente somos más sensibles sobre cómo nos alimentamos. Y en este tiempo de pandemia la consigna es nutrirnos bien para reforzar nuestras defensas. ¿Qué nos recomienda?

Repetiré la receta del doctor Pérez-Albela: ajo, cebolla, kion. Le agregaría como fuente de vitamina C el limón y la moringa, porque te levanta el sistema inmune. También hay una yerba que crece en cualquier jardín: el diente de león, altamente alcalinizante. En un cuerpo alcalino no se desarrollan los virus. Tal vez todos nos vamos a infectar de COVID-19, pero para estar bien hay que comer verde, que son probióticos naturales, los que aumentan nuestras enzimas. Siempre habrá paico, yuyo. La sábila es un gran alimento. Tenemos que empezar a mirar la cocina como nuestro laboratorio, nuestra farmacia, en la que sí podemos confiar.

-También hay plantas medicinales que ayudan cuando llega la enfermedad.

Te puedo decir varias que te bajan la fiebre. Una es la albahaca. Haces infusión de albahaca en agua no tan caliente. Esas hojitas también te limpian los ojos cuando hay conjuntivitis. Se pueden hacer gárgaras de limón con sal, un poquito de bicarbonato en agua tibia, y luego te enjuagas con albahaca, desinflama y desinfecta. Es una gran planta para la gripe en general. Hacer infusiones de kion, un gran desinfectante. Y la maravilla de la hoja de coca, que es la medicina del Perú. Un doctor, amigo chino, nos ha estado recomendando la madre selva. Se pueden tomar diez hojitas de madre selva en un litro de agua caliente, durante el día con limoncito. El tomillo ayuda a descongestionar. El tocosh tiene todos los antibióticos; se puede incluir en una sopa de verduras.

-Se dice que en la sopa se pierden valores nutricionales.

Si se hierve mucho, sí. Por ejemplo, el culantro y la albahaca se echan al final.

Huampaní Chacra Orgánica.

-¿Todos podríamos y deberíamos tener un huerto en casa?

Estamos tratando de incentivar los huertos urbanos. Por ejemplo, la base de la espinaca se puede sembrar. Hace bien psicológicamente saber que se tienen esas alternativas en casa. No depender del supermercado. Por lo menos, tener nuestras yerbitas en el balcón. Ser orgánico no es el negocio del mundo, pero al menos vamos a motivar la salud.

-¿Lo orgánico será el futuro?

Lo será y el Perú tiene el potencial máximo para ser orgánico. Todavía tenemos agua limpia, la mejor mano de obra, los climas más variados, buenas fuentes de agua y los mejores campesinos, su conocimiento es lo más valioso que hay. Debemos darle valor a cada papa, olluco, mashua que llega a nuestra mesa.

AUTOFICHA

- “Mi nombre es muy gracioso: María Teresa Primavera de las Mercedes. Nací en Lima, tengo 55 años. Estudié Zootecnia en la Universidad de California y el último año me volví especialista en flores. Me gradué en el año 86 y volví al Perú para trabajar con mi padre”.

- “Saqué un minor en Nutrición y de ahí a trabajar nomás, de frente. Actualmente, la idea que tengo es potenciar la producción aquí, que este lugar se vuelva una vitrina y poder enseñar a más gente sobre la agricultura orgánica y el valor que existe en la tierra”.

- “A través de la página en Facebook Huampaní Chacra Orgánica pueden contactarnos. Somos muchos los agricultores orgánicos que conformamos la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. En esta cuarentena estamos trabajando más que nunca y tratando de llegar a más personas”.

