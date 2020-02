Comenzaron con This Was (1968), que generó gran interés y expectativa. El público quedó a la espera de saber qué más podían ofrecer. Este fue un disco dominado por el blues, pero con guiños al rock progresivo, que luego marcaría su camino. La banda británica Jethro Tull cumple 50 años de formación y nos ha regalado discos como Aqualung (1971), Thick as a Brick (1972) y War Child (1974), que marcaron un hito en la música a nivel mundial.

El guitarrista Martin Barre estuvo desde ese primer álbum y es la persona indicada para celebrar medio siglo de uno de los referentes del rock progresivo con un concierto especial.

La cita es este 17 de marzo y contará con la tecladista de la banda Dee Palmeer y Adam Wakeman (teclados de Black Sabbath y Ozzy Osbourne). Junto a ellos estarán Dan Crisp (voz), Alan Thomson (teclado), Darby Todd (batería), Becca Langsfor y Alex Hart (coros).

“Juntamos la historia musical de Jethro Tull. Desde sus inicios hasta sus momentos cumbre con aquellas canciones que son vitales para hablar de nuestra trayectoria”, cuenta Barre a Perú21.

Además, explica que cuando finalizó su paso por la banda siempre fue importante estar en contacto con los fans de todo el mundo. Por eso apuesta por este tour que pasará por el continente americano luego de alcanzar el éxito en Europa.

INSPIRACIÓN SUBLIME

Cuando le preguntamos qué inspiró el sonido de la banda, su risa se confunde con la nostalgia y dice que en todo sitio se encuentra inspiración. “Si bien lo característico era la flauta, la guitarra y los tipos de arreglos que manejábamos, puedo decir que éramos capaces de encontrar algo interesante en cualquier cosa. Eso se ha quedado conmigo hasta ahora. Viajo mucho y me atrevo a escuchar algo nuevo”, asegura.

La amplitud de criterio que parece caracterizar a Barre también le permite reflexionar sobre la frase que señala que “el rock ha muerto”. El dice que no. “El rock puede no ser tan importante como solía ser para algunos, pero cuando hablo con fans y músicos entiendes esa conexión especial que nos une, sin importar nada. El rock no tiene edad y creo que la buena música nunca se desvanecerá”, afirma.

Toca sumergirnos en el sonido envolvente y provocativo de Jethro Tull, ese que mueve los sentidos.

AUTOFICHA

-El concierto se realizará el martes 17 de marzo, a las 8 p.m., en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula (Santo Toribio 150, San Isidro).

-Entradas a la venta en Teleticket. Desde S/30.