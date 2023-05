“La escritura viene de una silenciosa ansiedad”, dijo Martin Amis, enfant terrible de la literatura inglesa, en un viejo teatro arequipeño. Se lo dijo a Peter Florence, fundador del Hay Festival, pero indirectamente se lo decía a la masa desbordada de estudiantes, periodistas, escritores y asiduos al Deja Vu. Corría el año 2015 y todo era menos confuso. Obama, Merkel e Isabel II eran la cara responsable de occidente mientras el presidente de Francia se iba en moto a ver a su amante. Ah, tiempos prepandémicos que no volverán.

“En los viejos tiempos, una noche a solas con una botella de vino y una lectura de ocho horas me parecía la noche perfecta”, recordaba Amis sobre un tiempo que no volvería. “El futuro se hace más pequeño y el pasado se vuelve más grande”, diría, con una sentencia fácilmente premonitoria. Luego se dedicó a tallar un poco con formón la madera (o los troncos) que lo escuchaban, boquiabiertos. “Cada oración debe tener una mínima elegancia y eufonía”, advertía. “Hay que decir la oración, subvocalizarla en tu cabeza hasta que no tenga nada de malo. No repetir sufijos ni prefjos. Así, hasta que la prosa te dé una especie de placer, sin que puedas explicar por qué”. Luego, los aplausos, los flashes, los saludos de rigor, las entrevistas olvidables con periodistas peruanos y las noches perdidas en alguna botella semivacía y un hotel amable.

Con los años, todas sus animadversiones crecerían. La gerontocracia por la que pedía eutanasia se disparó. Los ataques del fundamentalismo islámico se multiplicarían por decenas en Occidente. La proliferación de hipsters y tendencias alienarían aún más a la siempre desconcertada juventud. La llegada de Donald Trump al poder (y su posible retorno) concretaría todos los miedos que escribió en su texto “Don the Realtor: the rise of Trump” (2016). Y hasta la coronación de Charles III o la guerra de Putin le hubieran dado arcadas. Ayer, se fue de este mundo por un cáncer de esófago a los 73 años. Tal vez fue un buen momento para desaparecer.