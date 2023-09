La actriz regresa al teatro en dos obras. Una que habla del paso de los años. Y otra que aborda el amor. Dos historias con las que se identifica mucho, ahora que ha decidido reestablecerse en el Perú.

Hay muchos talleres de actuación. Lo suyo es distinto.

Es un taller de autogestión para actores. Mi vida ha girado alrededor de esa palabra. Esto vendría a ser como una continuidad de la profesión actoral. Uno se recibe como actor y dice, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo armar un evento, cómo manejar mi carrera, cómo elaborar una buena carpeta, cómo ver el tema legal, cómo armar una productora…? Eso lo he aprendido a golpes acá en el Perú. Más que una competencia con respecto a los demás talleres de actuación, esta Escuela de Formación Actoral Empresarial es una continuidad de lo que vendría a ser el sostenimiento del actor. Es una carrera muy dura, que tiene sus altas y bajas.

¿Lo decidió en la pandemia?

Sí, pensé ¿qué tengo de diferente para ofrecer en estos 25 años de experiencia como actriz y empresaria? Algo que no haya en el mercado y que se le pueda brindar al futuro talento o el actor ya formado. Y yo sé que quizás al actor no le gusta, pero justamente por eso es necesario. Para seguir soñando hay que pisar suelo. Y bueno, para esta escuela estamos reclutando nuevos maestros.

Muchos tuvieron hijos o se separaron en la cuarentena.

Sí, eso decían. La pandemia fue terrible. La pasé muy mal en Buenos Aires. Y bueno, fue el detonante para mi divorcio. Fue una mezcla de situaciones e incertidumbre. El rubro artístico súbitamente se apagó. Y Javier Valdés me dijo ‘Mari, ‘te parece si hacemos teatro online?’ Y fue un experimento por Instagram. Tenías a los seguidores ‘en vivo’. Fue muy divertido y raro. Fue ensayo y error.

Luego han aparecido varias obras de microteatro sobre la pandemia.

Bueno, hice ‘Aislados’ desde Buenos Aires, con Gino Tassara para Movistar Play. Fue una miniserie. Hoy estoy en la obra ‘Velas de cumpleaños’, dirigida por Mikhail Page, en el Teatro Ricardo Blume. Y bueno están Erika Villalobos, Manuel Gold, Pold Gastelo, Macla Yamada, Eduardo Camino y yo. Y luego sigo con ‘El invierno del sol’, una historia situada en la Guerra de las Islas Malvinas.

Recién hace unos años se han conocido los detalles de la participación peruana en esa guerra.

Es la historia de amor entre un militar peruano y una argentina. Es una historia de la vida real. Yo lo viví. Cuando vivía acá en Lima y era niña, llegaban las donaciones con bolsas de sangre a la casa de mis padres. Me impactó ver las bolsas de sangre en coolers. Yo tenía 8 años. Mi mamá apoyaba mucho la causa. Por ahí estaba Osvaldo Cattone apoyando.

Históricamente hay una afinidad entre Argentina y Perú. Supongo que por la historia de conflictos con el vecino en común, Chile.

¿Será por San Martín? Siempre Argentina ha estado en conflicto con Chile. Hay mucha más afinidad de Argentina con el Perú. Y creo que los peruanos quieren mucho a los argentinos. Yo creo que es por un tema de historia.

Siempre han llegado futbolistas y actores argentinos.

Y seguimos. Yo llegué en el 87. Y años después hubo un boom de la publicidad argentina. Muchas marcas contrataron a modelos como Flavia Montero y Laura Borlini. Y algunas se quedaron en el Perú e hicieron su carrera. Pero ojo, yo vine antes del boom. Y vine con el objetivo de ver a mi padre, que es peruano. Empecé con Javier Meneses como conductora de ‘Zona de impacto’.

Hoy habrían cancelado ese programa…

Claro, los pañuelos verdes. Es un tema que ya se ha instalado. Hay una nueva generación que entiende. Pero que necesita un ajuste.

La gente es libre de posar.

Sí, totalmente. Creo que está muy bien que se hable de estos temas. Y luego estuve en ‘Deporte espectacular’, también con Javier Meneses. Luego con telenovelas, porque me llamó Michel Gómez para ‘La rica Vicky’. Y ‘Bodas y estilo’, un programa de bodas. Fui la pionera en todo lo que era bodas. Fueron 10 años que tuvo la marca. La franquicié en Chile y en Perú. Y encontré cómo seguir adelante con un negocio propio a distancia, porque en ese momento me casé y me fui a Buenos Aires. Pasaron 5 años de franquiciadas y luego vino la pandemia. Es un trabajo muy sacrificado. Luego vinieron también las telenovelas como ‘Milagros’, las series como ‘Divorciados’. Y películas como ‘Quiero saber’, ‘Utopía’ y ‘No me digas solterona 2′.

¿Cuándo va a dirigir o producir su propia obra?

Creo que ése es otro de mis grandes retos. En Argentina estudié dirección teatral. Creo que es hora de crear mi propio proyecto. Es una mirada detrás de bambalinas. Y me siento capacitada para hacerlo. En Argentina, por ejemplo, me convocaban mucho para comerciales por mi acento neutro. Allá me preguntaban si era colombiana. Acá tengo una carrera y un nombre. Y gracias a ‘Ven, baila, quinceañera’ me está conociendo la nueva generación de jóvenes.

Mencionó su divorcio.

Bueno, es un divorcio bastante duro y difícil. Tanto por los acontecimientos como por la situación actual. Pero la vengo remando. Ha pasado un año. Me casé con un argentino.

¿Se reencontró con Christian Thorsen?

Hemos hablado. Hemos quedado en charlar ahora que regrese de un viaje. Está muy positivo sobre su enfermedad.

¿Se identifica con el personaje de ‘Velas de cumpleaños? ¿Ha cambiado mucho?

Con todo me siento identificada. He cambiado mucho aunque mi esencia es la misma. Estoy más tranquila, menos vehemente. No me arrepiento de nada. Ahora estoy más reflexiva. Más selectiva. Hay cosas que ya no me interesan y en las que ya no quiero perder el tiempo. Eso de ‘lograrlo todo’ lo tuve desde muy pequeña. Siempre fue mi anhelo tener mi negocio propio, tener lo mío. Y esa necesidad es la que me mantiene hasta hoy. Siempre estoy reinventándome y resurgiendo de las cenizas. Yo creo que he evolucionado, pero me falta aún. Estoy en una situación como de un renacimiento y transformación. No estoy buscando nada. A veces me da miedo, digo, ¿y ahora qué hago? No tengo hijos ni marido. Yo pensaba que iba a tener mi familia. Pero me tengo yo.

¿Se ha cerrado a la posibilidad de tener hijos?

Me encantaría, pero bueno el tiempo pasa. Primero tengo que estar bien establecida. No me gustaría tener un hijo... Porque se suele ahora tener un hijo sin la necesidad de tener una pareja. Me gustaría algún día, si se planteara la posibilidad, tener una pareja. Pero no es hoy mi anhelo al 100%. Hoy mi anhelo es establecerme en el Perú, rearmarme económicamente y volver a tener mi negocio propio y seguir haciendo lo que tanto me gusta que es actuar. Esa es mi terapia.