Una de las mejores virtudes de libros como Medio siglo con Borges (Alfaguara 2020) ––es decir, un libro de un escritor sobre otro escritor––, es que no solo da la oportunidad de conocer más al protagonista; sino, también, a quien lo describe. En esta oportunidad se trata de un encuentro de titanes latinoamericanos, como Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges.

El nuevo libro de Mario Vargas Llosa, "Medio siglo con Borges", congrega los textos del Nobel de Literatura sobre sus lecturas de la obra del argentino durante más cinco décadas.

En esta nueva apuesta de Alfaguara (cuyo contenido se ha mantenido con mucha reserva hasta su lanzamiento mundial este 18 de junio), se encuentran artículos, conferencias, entrevistas, reseñas y notas que Mario Vargas Llosa escribió desde sus primeras lecturas de Jorge Luis Borges, en la década de los cincuenta, hasta el lector del siglo XXI, ganador del Premio Nobel de Literatura. “Muchas veces lo he releído y, a diferencia de lo que me ocurre con otros escritores que marcaron mi adolescencia, nunca me decepcionó; al contrario, cada nueva lectura renueva mi entusiasmo y felicidad, revelando nuevos secretos y sutilezas de ese mundo borgiano tan inusitado en sus temas y tan diáfano y elegante en su expresión”, anota el Nobel, quien muestra su total admiración hacia el argentino, cuya obra considera cercana a la perfección y “una fuente inagotable de placer intelectual”. El libro contiene también el poema “Borges o la casa de los juguetes” (2014) en el que lo describe como quien “Hizo del tumultuoso / español / lleno de ruido y furia / una lengua concisa, precisa / puritana, / lúcida y bien educada. / Inventó una prosa / en la que había tantas palabras / como ideas. / Vivió leyendo y leyó viviendo / ––no es la misma cosa–– / porque todo en la vida / verdadera / lo asustaba, / principalmente / el sexo y / el peronismo”.

"Medio siglo con Borges" se lanzará mundialmente este 18 de junio.

Genio y humildad

También se conocerá la entrevista que le hizo Vargas Llosa en noviembre de 1963, cuando el autor de El Aleph tenía 65 años y una ceguera de diez. Se lee a un Borges generoso, sencillo y agradecido con sus lectores, al que le da lo mismo vender miles de ejemplares: “[…] si uno llega a vender mil o dos mil ejemplares, ya eso es tan abstracto que es como si uno no hubiera vendido ninguno”; y sin embargo, puede valorar a las 37 personas que compraron en un año su libro Historia de la eternidad porque se las podría materializar e identificar. Borges menciona también sus gustos esenciales por la poesía francesa y por Gustave Flaubert, uno de sus favoritos. En ese época, él consideró estar finalizando su carrera literaria y guardaba la impresión de que entre toda su bibliografía publicada había cultivado, en realidad, un solo género: la poesía, expresada más en prosa que en versos. Además, la publicación tiene una entrevista inédita realizada en 1981, en donde Vargas Llosa tuvo la oportunidad de conocer la casa y biblioteca de Borges y descubrir, con asombro, que esta no contenía ningún libro del propio Borges. “Cuido mucho mi biblioteca”, le dijo con humildad.

En total son 10 capítulo reunidos entre los que se encuentran “Borges en París”, “Borges, político”, “Onetti y Borges”, más la bibliografía. Desde mañana jueves Medio siglo con Borges estará a la venta en librerías y como libro electrónico en la página web www.megustaleer.com y de las principales librerías. Y si quieren conocer cuáles son los 5 libros que llevaría Borges a una isla desierta, este título es clave.

Fragmento de la entrevista de 1963 en París

MVLL: ¿Qué ha significado en su formación la cultura francesa? ¿Algún escritor francés ha ejercido una influencia decisiva en usted?

JLB: Bueno, desde luego. Yo hice todo mi bachillerato en Ginebra, durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, que durante muchos años el francés fue, no diré el idioma en el que yo soñaba o en el que sacaba cuentas, porque nunca llegué a tanto, pero sí un idioma cotidiano para mí. Y, desde luego, la cultura francesa ha influido en mí, como ha influido en la cultura de todos los americanos del sur, quizá más que en la cultura de los españoles. Pero hay algunos autores que yo quisiera destacar especialmente y esos autores son Montaigne, Flaubert ––quizá Flaubert más que ningún otro––, y luego un autor personalmente desagradable a través de lo que uno puede juzgar por sus libros, pero la verdad es que trataba de ser desagradable y lo consiguió: Léon Bloy.

