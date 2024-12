Mario Vargas Llosa: La ruta de ‘Conversación en La Catedral’.

Hace unos días, Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) volvió al bar (o a sus escombros) que le da nombre a una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Regresó a ‘La Catedral', donde ‘Zavalita’ y el ‘zambo Ambrosio’ protagonizan una de las conversaciones más célebres de la literatura hispana al preguntarse en qué momento se jodió el Perú.

A tono con este acontecimiento, el respetado investigador Luis Rodríguez Pastor (Lima, 1988) continúa con sus ya acostumbradas rutas literarias por la ciudad. Y ahora nos propone ‘Tras los pasos de Zavalita. La ruta de Conversación en La Catedral'. Se trata de una caminata por el Centro Histórico de Lima a través de algunos de los lugares que inspiraron a Vargas Llosa para ambientar su emblemática novela.

Esta caminata sigue los pasos de su protagonista, Santiago Zavala, ‘Zavalita’. Transcurre por las avenidas Tacna y La Colmena, la plaza San Martín, el bar Zela y el Negro Negro, entre otros. Además, se revisa en contrapunto aquellos espacios y personas que Mario Vargas Llosa frecuentó durante la década de 1950 y le sirvieron de insumos para “la novela que más trabajo me costó escribir y con la que me quedaría si tuviera que elegir una sola entre las que he escrito”, según palabras del propio Premio Nobel.



Toda la ruta cuenta, lógicamente, con la guía experta de Rodríguez Pastor, quien es autor de los libros Mario Vargas Llosa para jóvenes (2012), Las palabras de Victoria (2016) y Causas y azares. Cien anécdotas de personajes peruanos del siglo XX (2020).

La duración aproximada de esta ruta literaria es de tres horas, tiene un costo de S/30 por persona y se llevará a cabo este sábado 7 de diciembre, a las 10 a. m., y el domingo 8 de diciembre, a las 10:30 a. m. Informes e inscripciones al WhatsApp: 991110475 o también vía Facebook aquí o Instagram en este enlace.



Luis Rodríguez Pastor también ha sido el editor responsable de libros de Susana Baca, Victoria Santa Cruz, Manuel Scorza, Javier Heraud, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, entre otros. Y desde diciembre de 2018 realiza rutas literarias sobre diversos autores como José María Arguedas, Javier Heraud, César Vallejo, Victoria Santa Cruz, José María Eguren, entre otros.



Félix Arias Schreiber y Lea Barba, amigos de Vargas Llosa durante la universidad y la inspiración para crear los personajes de Jacobo y Aída.



Luis Rodríguez Pastor realiza rutas literarias desde 2018.

