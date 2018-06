Mario Pera: Poema que no termina

Tan complejo como definir la poesía es poder interpretarla. A través de la lectura, podemos internalizar algunos versos, la sonoridad de las palabras y su lenguaje. La belleza del poema no se puede explicar. Como tampoco lo que en particular nos conmueve al enfrentarnos a un texto. La poesía sigue caminos misteriosos y su lectura es una exploración individual. “Empeño manco este esforzarse en juntar palabras/Que no se parecen ni a la cascada ni al remanso”, decía Emilio Adolfo Westphalen en “Poema inútil”; o “Todo es poesía/todo es si lo miras como el niño cualquiera”, apuntaba Martín Adán en Diario de poeta .



Estas reflexiones suscitan la lectura de Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor , el más reciente libro de Mario Pera (Lima, 1981), diseñador y abogado que codirige el portal literario Vallejo and Company, donde además de artículos, entrevistas y textos de autores consagrados y noveles, encontramos sobre todo información sobre poesía peruana reciente.



CAMINO DE LA DESOLACIÓN

En sus anteriores poemarios, Preparaciones anatómicas (2009) y Ruido blanco (2011), se encuentra presente la duda y cuestionamiento, así también una sensación de amargurav y soledad. Un tono que se retoma en esta nueva publicación, un poema río en el que se nos ofrece la relación con el lugar de origen (Lima) y que tiene como gran eje a la poesía como fenómeno creativo y la conciencia de lo que se puede transmitir a través de ella.



El epígrafe inicial de Westphalen (“Para abrir por fin rendijas/en la pared del tiempo”) ya nos insinúa la reflexión del quehacer poético que encontrará el lector en la parte medular de este único poema. El epílogo de Xavier Abril, como cierre, nos confirma el espíritu del libro: “La poesía es una dificultad que se vence a fuerza de perforarse el hueso íntimo”. En el poema mismo hallamos, además, una invocación a otras voces mayores, acaso maestros o influencias del autor: “Padre César/padre Adán/padre Westphalen”. Pero esta mención opera como un autocuestionamiento sobre el propósito mismo de la poesía.



Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor es un extenso poema cuyo tema principal es la reflexión sobre cómo la poesía puede irrumpir en la existencia cotidiana; además de cómo el verso, cual hoja que cae del árbol, puede convertirse en un puñal. Este poema está impregnado de la impronta del Westphalen que reflexiona sobre la creación poética y los posibles efectos en el lector. En su texto, Pera presenta, además, algunas reminiscencias de la infancia, como también alusiones al sexo y a la vida cotidiana. Sin embargo, el eje principal es el de la creación poética y los efectos que pueden suscitarnos las palabras.



MÁS ALLÁ DE LA PALABRA

Resaltan en este poema la sonoridad de sus versos en armonía con el tono atormentado de la voz que reflexiona y describe sus propias sensaciones. La estructura y la conexión de los fragmentos que componen el poemario funcionan como escenas que dan forma a una unidad. Encontramos también algunas palabras fragmentadas en versos distintos, como “verti/cal” y “uni/verso”. Destacan también pasajes como estos: “lejos del poema/las horas no son más que/una noche infinita”. Así también: “Poesía/tierra en la tierra/llaga en la lengua/¿qué busco allí abajo?/más abajo”.



Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor podría definirse como un canto desolado y escéptico respecto al poema y a la vida. Las palabras discurren, reflejan una cierta melancolía y desamparo, como también reflejan la desazón al tomar conciencia de que este poema no finalizará o resultará insuficiente para construir sobre el papel lo que se quiere expresar.



Si bien no encontramos frases más rotundas, este es un poema cuya estructura es sólida y posee una voz que transmite pesar y dudas respecto a lo que las palabras pueden transmitir. Una lectura recomendable.

FICHA TÉCNICA



Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor

- Autor: Mario Pera

- Editorial: Amargord

- Madrid, 2018. 67 p.p.