Mario Montalbetti: “La poesía no genera conocimientos”

Para Mario Montalbetti (Callao, 1953), el poeta es el que piensa mientras escribe y el filósofo es el que escribe mientras piensa. Entre el ensayo y la disertación, el docente y lingüista presenta el poemario 'Notas para un seminario sobre Foucault', que indaga sobre el lugar del poema en el sistema capitalista.

“El sistema detesta al poema”, nos dice. He ahí la impronta de Michel Foucault, filósofo francés que refiere el título, estudioso del poder, cuyas ideas reformula en un libro estructurado como un seminario ficticio. El poema es el lugar donde puedes resistir al poder, anota.



Además, indica, “la poesía no vende nada”. Eso en dos sentidos. Primero, los libros no dan para comer y los autores escriben lo que quieren, lo que le parece saludable. Segundo, no es parte del mercado: “El poema es un objeto marginal. Las artes visuales son las privilegiadas en esta época visual. Eso le interesa al capital, pero la poesía por naturaleza no es visual”.



ESCRITURA DE RESISTENCIA

Acudimos a su departamento en San Isidro. ¿Qué resonancia tiene escribir desde un distrito acomodado? El libro alberga el crítico poema “Antisidro”. “Escribir aquí es distinto que escribir en cualquier otro lugar de Lima (...). Vivir en determinado lugar te produce cicatrices”, manifiesta. ¿Cuáles? Están en el poema, responde. Podemos adivinar un cuestionamiento al conservadurismo, a la confabulación de poder económico, político y religioso (los vecinos van a misa, luego compran la lotería y toman lattes), un mundo excluyente.

Montalbetti no se define como poeta, sino como alguien que hace poemas –específicamente, que escribe como puede–. “Poesía no sé lo que es. Mi relación no es con ella, sino con el poema, con el objeto que construyo y le hace algo al lenguaje”, comenta.

Esa es la tesis: la fortaleza del poema no reside en lo que dice, sino en cómo trastoca y enrarece el lenguaje. “Este debe dejar de ser el instrumento que usa la autoridad. Y haciéndole cosas, el poema puede destruir el poder”, añade.

“La poesía no genera conocimientos ni contenidos ni comunica nada. Uno al escribir se guía por patrones azarosos: una idea, un sonido”, indica. Por ello, las composiciones no ofrecen respuestas, solo exploraciones. Como el seminario, el poema examina tópicos sin llegar a conclusiones.

Otra idea clave: la poesía no descubre nada; es como un submarino que se sumerge y lo que ve básicamente son sus propias luces. Como lingüista, Montalbetti es consciente de los límites de ese arte y de que decir y ver no son lo mismo.

El libro contiene alusiones a la música clásica y a Los Mojarras. Montalbetti toca el piano –aunque el que tiene en su departamento está malogrado– y oye música mientras escribe. Conoce también el rock posterior a dicha banda peruana.

Con ello, el poemario deja al final un guiño quizá utópico: lo que debemos dejar a nuestros hijos es un lenguaje mejor. “Un lenguaje que no se somete a la ciudad, (…)/ que no se somete al mejor pastor/ tin-pin tin-pin”. Casi ritmo, un sonido nuevo que no sabemos qué es, casi libre.

'Notas para un seminario sobre Foucault'. Fondo de Cultura Económica y Librería Sur, 2018. 129 pp. 'Notas para un seminario sobre Foucault'. Fondo de Cultura Económica y Librería Sur, 2018. 129 pp. Difusión

Dato:

- Se lanzará próximamente una edición conmemorativa de 'Perro negro', el primer poemario de Mario Montalbetti, a 40 años de su publicación.