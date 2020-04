Era un hombre en contacto permanente con la naturaleza. Hoy está lejos de ella, en casa, confinado en algún punto de Lima, donde los siete días de la semana son lunes. Lejos del humedal El Cascajo en Chancay y del lago Titicaca en Puno, donde trabajó por su recuperación. Pero no está solo, lo acompañan siete nuevos inventos que ha avanzado en esta cuarentena y que, como él, esperan salir pronto.

El ambientalista y científico, formado durante 11 años en Japón, donde nació su madre, tiene una consigna: a la Tierra hay que saludarla, agradecerle, saber despedirse y pedirle perdón. Hoy enciende las velas para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Qué podemos decirle ahora? “Gracias por los regalos que nos está brindando”, responde y nos acordamos del cielo despejado de Lima, de la danza de los delfines frente a la Costa Verde y del nuevo brillo del río Rímac, estampas que hemos podido presenciar desde nuestras casas.

El mejor regalo que le podemos dar a la Tierra es cambiar. “Tenemos que volver a la verdadera normalidad de las cosas”, sentencia. Por lo pronto, Marino Morikawa espera retomar su normalidad, lo que él llama “hobby”: volver a los lugares contaminados para recuperarlos.

¿Alguno de los inventos que tienes en carpeta podría aportar en esta coyuntura?

Como mi chamba es el tema nanotecnológico, uno de los inventos es sobre cómo expulsar iones negativos para desinfectar la contaminación atmosférica. Una de las propiedades de los iones negativos es tratar de captar todas las impurezas orgánicas o inorgánicas, entre virus y bacterias, para mantener un equilibrio.

¿Cuál es tu lectura de la llegada del COVID-19?

Uno no se esperaba el poderío de algo tan minúsculo. Pero el virus ya se había descubierto desde antes de 2002 y hay varios artículos científicos sobre esto. Me parece raro que no se pueda sacar un antídoto rápido cuando el comportamiento de las estructuras de ARN no es tan complicado. Se vuelve complicado cuando ingresa al cuerpo. Otro factor es que en el Perú la rama farmacéutica es relativamente libre para todo. Aquí es bien fácil comprar un corticoide en una farmacia.

¿Qué tan riesgoso es?

Es un arma lenta contra el humano. Cada persona tiene un peso distinto y cada componente químico va relacionado según el peso. En EE.UU., Europa y Japón venden los medicamentos según el peso de las personas y la concentración que debe tomar. En Japón, las medicinas no me hacían efecto, porque eran muy suaves. Hemos agarrado cierta resistencia a muchos medicamentos. También pasa con los antigripales y en el Perú existen un montón, desde la A hasta la Z. El problema es que no sabemos diferenciar virus de bacterias.

¿Qué reflexión nos deja esta pandemia en el Día Internacional de la Madre Tierra?

Lo que pensábamos que era normal no lo era: rascarse la nariz, comer una fruta sin lavar, no lavarse bien las manos; y aquí hay un tema que tiene que ver con el cuidado del agua. Muchos se olvidan de cerrar el caño mientras se lavan las manos por 20 segundos y una persona gasta unos 800 mililitros. Pero nos lavamos alrededor de 10 veces al día. Estamos gastando casi 8 litros de agua por día, por persona. Eso multiplícalo por cinco, que es lo común que puede haber en una familia, se convierte en 40 litros de agua por familia, por día. Aparte de la ducha y de ir al baño. Haciendo un cálculo total, al día gastamos más de 500 litros de agua en una familia. Multiplícalo por los más de 11 millones de peruanos que vivimos en Lima.

Sin embargo, esta cuarentena casi mundial también le da un respiro al planeta. ¿O no?

Hay pros y contras. Los residuos sólidos han aumentado más del 65%. Los llamados rellenos sanitarios no tienen nada de sanitarios, porque la basura no se puede tratar. Uno de los inventos que he trabajado es instalar incineradores de basura pero sin generar ningún gas contaminante. Veamos el material hospitalario, ha aumentado en más del 97%.

¿Cómo afecta este incremento de la basura?

Se dará la proliferación de vectores patogénicos y bacteriológicos en el ambiente y, quién sabe, algún tipo de virus.

Entonces, ¿la Tierra está descansando de nosotros?

Sí. Pero en el caso de la basura, la culpa la tenemos nosotros, por no saber separarla. De cada 10 personas, una separa la basura en residuos orgánicos, plásticos y metales. La mentalidad primitiva que tenemos muchos es “vamos a darles chamba a los basureros”. ¡No sean pues! Las personas que recogen la basura son nuestros mejores amigos, son otros héroes sin capa. Ellos están agarrando bolsas con virus.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la reacción de la naturaleza?

La descontaminación atmosférica que ha reducido más del 85% en componentes como el plomo.

Desde la Costa Verde podemos ver las montañas.

¡Qué hermosa imagen! En la India se puede ver el Himalaya; dicen que la última vez que se vio fue hace más de 30 años.

¿Qué otros hábitos debemos cambiar dramáticamente?

Desde el hecho de estornudar. Muchos estornudan al libre spray. Podemos usar pañuelos. Si estás agripado, en Japón es obligatorio usar mascarilla. Hay que preocuparnos por los demás.

¿Seremos más egoístas o más solidarios?

Con que cambiemos un 10% de la población es bastante. Y que se mantengan esas costumbres. Los niños y jóvenes se acordarán de esta parte de su historia: que hicieron algo positivo. Hoy, niños y jóvenes enseñan a los adultos.

¿Se está cumpliendo la promesa que le hiciste a tu hermana y padre (fallecidos) de que regrese la biodiversidad?

Aún. La promesa estará ahí hasta el día que tenga que partir de este mundo. Esa promesa es una filosofía de vida.

“Soy Marino Sadao Morikawa Sakura. Tengo 42 años. Nací en Lima, pero apenas nací, nos fuimos a Huaral, porque mi padre era huaralino y, por ende, soy huaralino. Y mi madre es japonesa; la tengo a ella conmigo y se siente 100% peruana, lleva 54 años en el Perú”.

- “Todas mis carreras son un tacu tacu con cebiche. Pero mi especialización actual es doctor en Ingeniería Ambiental, con la especialidad de Nanotecnología. Trabajo con mineras, industrias de alimentos y agroindustrias. Y teníamos el proyecto Ríos Lima”.

- “Con este proyecto habíamos empezado con el río Chillón. Hemos hecho un estudio para recuperar los ríos, reducir la carga contaminante. También están comprendidos los ríos Rímac y Lurín. Y, además, internacionalmente tenemos proyectos en stand by en México, Brasil, Guatemala y España”.

