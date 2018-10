Marina Riera: "Reciclar te hace más empático, se vuelve un estilo de vida"

Marina Riera recicla en casa. Tiene espacios reservados para el plástico, el papel, las tapas de plástico y el vidrio. Reconoce que antes no lo hacía, pero el cambio llegó cuando pasó a liderar el programa ‘Recíclame', cumple tu papel’, emprendimiento social de Kimberly-Clark Perú en alianza con el Grupo El Comercio, entre otras empresas. La misión es la conservación del medio ambiente y generar fondos para la alimentación de miles de niños de Aldeas Infantiles SOS Perú . Todo a través de la recolección de papel para el reciclaje. ¿Sabías que en el Perú solo se recicla 1.9% de los residuos sólidos reaprovechables? En esta entrevista, algunas claves sobre por qué es importante hacerlo y cómo podemos empezar.

¿Por qué es importante pensar en el reciclaje?

Para nosotros es muy importante porque algunos productos de nuestro portafolio pueden ser hechos a partir del reciclaje. De esa forma colaboramos con el medio ambiente.

¿Podemos ser optimistas y pensar que hay una tendencia en las empresas de apostar por productos reciclables?

Sin duda. Es un camino muy bueno, que se está poniendo de moda, porque nos ayuda a reducir esa huella ambiental que dejamos los seres humanos. Me parece muy importante que todas las empresas nos sumemos a esta causa, a buscar estrategias, innovaciones y sumarnos a esos programas que ya existen y que nos pueden ayudar a hacer nuestros países más ecológicos.

¿Los empresarios que lean esta entrevista por qué tendrían que sumarse al programa?

Este programa ya tiene más de 10 años. Es parte de la responsabilidad social de las empresas, prácticamente cero costo. Nosotros, como Kimberly-Clark, les damos los contenedores, las capacitaciones a sus colaboradores y cuando el contenedor está lleno, nuestro operador logístico pasa por sus oficinas para recoger el papel. En lugar de que el papel que no usan se vaya a un relleno sanitario, nosotros les damos una segunda oportunidad, de que se vuelva a convertir en un producto. Posteriormente, le damos una donación a Aldeas Infantiles, en nombre de la empresa que sumó al programa. La donación es en dinero, que se convierte en becas alimenticias.

A veces se desconfía de las acciones de responsabilidad social de las empresas. ¿Qué se le puede decir a las personas que tienen esas dudas?

Se trata de un interés genuino por colaborar en la sociedad donde desarrollamos una actividad económica. Es devolverle a la sociedad lo que nos brinda para desarrollar nuestra actividad. Es una obligación. Deberíamos llevar en el ADN que todas las empresas, así como hacemos una actividad económica que genera dividendos, no debemos dejar de lado la ayuda social.

“Dentro de las prioridades, se debe incluir el reciclaje. Tal vez en este momento no lo vemos, pero pensemos en qué planeta les vamos a dejar a los hijos y nietos”, declara Riera (Piko Tamashiro/Perú21). “Dentro de las prioridades, se debe incluir el reciclaje. Tal vez en este momento no lo vemos, pero pensemos en qué planeta les vamos a dejar a los hijos y nietos”, declara Riera (Piko Tamashiro/Perú21). Piko Tamashiro

¿Cuántas empresas son parte del programa?

Empezamos el año con 350. Hoy en día tenemos unas 440. El objetivo es que para finales de 2019 hayamos sumado dos mil empresas. Hoy recaudamos 60 toneladas de papel por mes y el objetivo es que para finales de 2019 estemos en 500 toneladas, en promedio, por mes. Quien todavía no conozca la campaña puede entrar a la página web de Aldeas Infantiles y darle click a ‘ Recíclame’, ahí está toda la información.

¿Qué impacto tiene el programa ‘Recíclame’?

Con dos toneladas de papel, salvamos 34 árboles, evitamos la emisión de 7 kg de CO2, y ahorramos 160 m3 de agua y 13,600 kw/h de energía. Y se logra que cinco niños de Aldeas Infantiles SOS Perú reciban alimentación completa durante un mes. El impacto es doble: social y ambiental.

Así como exigimos no echar basura en la calle o respetar las señales de tránsito, ¿reciclar debería ser parte de esas normas de convivencia?

Y ahí abordas una parte muy importante: los entes gubernamentales, que si bien deben incentivar el reciclaje, tienen que lograr que sea parte de la educación ciudadana. Entonces, es importante que la empresa privada trabaje de la mano con el sector público.

Reciclar también activa otros usos y costumbres positivos para la convivencia.

Te haces mucho más empático, sensible. A mí me pasa que cuando estoy en un baño y veo que las personas no cierran bien los caños, les pido que los cierren bien para no desperdiciar el agua. Es un despertar de conciencia en general y se vuelve un estilo de vida. Invito a todos los lectores a que veamos cuál es ese pequeño granito de arena que podemos aportar desde nuestro hogar, desde nuestra huella ambiental que vamos dejando en nuestra vida y que sea lo más chiquita posible.

Entonces, ¿qué le toca al ciudadano de a pie?

Por ejemplo, los lectores una vez que leyeron el diario, pueden darle un segundo uso. Tenemos 84 centros de acopio, dentro de los cuales está Wong, Metro, y habrá 32 concesionarios del Grupo El Comercio donde se podrán reciclar los diarios leídos.

"Hoy recaudamos 60 toneladas de papel por mes y el objetivo es que para finales de 2019 estemos en 500 toneladas, en promedio, por mes", dice Riera (Piko Tamashiro/Perú21). "Hoy recaudamos 60 toneladas de papel por mes y el objetivo es que para finales de 2019 estemos en 500 toneladas, en promedio, por mes", dice Riera (Piko Tamashiro/Perú21). Piko Tamashiro

¿Hay mayor conciencia ambiental? ¿Cómo estamos?

La hay, pero no estamos en lo óptimo. Tenemos un camino muy largo por recorrer. Por ejemplo, el plástico que se va al mar puede demorar mil años en degradarse.

Existe quienes tal vez piensen que reciclar es un tema accesorio, poco prioritario.

Dentro de las prioridades, se debe incluir el reciclaje, porque es una huella en el largo plazo. Tal vez en este momento no lo vemos, pero pensemos en qué planeta les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.

Después de leer esta entrevista, ¿qué debería hacer el lector que quiere empezar a reciclar?

Primero, compartan esta noticia con los amigos y la familia. Que esto se convierta en una tendencia, retemos a los amigos, invitemos a otras personas a que cumplan su papel con el planeta. Y en casa empecemos a segregar la basura.

AUTOFICHA



- “Nací en Venezuela, tengo 38 años. Estoy en Perú desde hace tres años y medio. Soy abogada, pero hice una maestría en Administración, por lo cual no seguí ejerciendo como abogada sino me desarrollé más en el área comercial, ventas, marketing y ahora liderando este proyecto bellísimo en Kimberly-Clark”.



- “El Perú me ha tratado espectacularmente, como en casa. Son súper acogedores. He descubierto que tenemos muchas cosas en común. Si nuevamente tuviera que elegir un país donde migrar, sería el Perú. Además, después de vivir aquí, la comida no es lo mismo en otro país”.

- “Somos cuatro hermanos. Uno en Venezuela, una en Madrid y otra en Chile. De Venezuela extraño la familia. Mi mamá está en el cielo y mi papá en Venezuela. Él dice que nadie lo saca (risas). Extraño los domingos familiares, estar presente en un cumpleaños, etc. Pero esa es la vida que nos ha tocado”.