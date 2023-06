La carismática Miss Perú 2001 le trae un mensaje de esperanza a las mujeres que, como ella, postergaron su vida pérsonal por su vida laboral. Congeló sus óvulos, se casó el 2022 y ahora lleva su embarazo con tranquilidad. Y quiere más.

Hoy en día, a diferencia de cuando ganaste el Miss Perú, hay muchos certámenes. ¿Qué identifica el Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional?

Así es, hay muchos certámenes con distintos objetivos y lo que marca la diferencia del Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional es que es un certamen de belleza con un propósito. Está creado para difundir una sede al año de nuestro país y, por supuesto, invitar al turista extranjero a que venga, conozca y disfrute lo que tenemos por ofrecer aquí. Hablamos de turismo, gastronomía, cultura y muchos atractivos más que tiene una ciudad

Entiendo que todas vienen de países americanos, tanto del norte como del centro y el sur.

Sí, tenemos mujeres de distintos países de Latinoamérica. Este año no pudo venir España, pero sí pudimos traer a la reina de Filipinas y estamos muy contentos con eso porque el certamen ya trascendió nuestro continente.

Latinoamérica pasa momentos complicados en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y también en realidades como las de Colombia y Ecuador. Imagino que han intercambiado experiencias. Este certamen se percibirá como una buena noticia en medio del caos.

Siempre el tema de generar intercambio cultural e ingresos a través del turismo y, por supuesto, empoderar a la mujer, son temass importantes. Y es muy muy bien recibido. Cuando no sabemos el objetivo del concurso puede que existan sí, algunas críticas, pero por eso nosotros trabajamos de manera profesional en dar a conocer cuál es la misión y la función que tiene el Miss Teen ModelInternacional y Miss Top Model Internacional.

Ex Miss Perú considera que hay que formar modelos con valores.

Si bien no puedes revelar favoritismos, siempre se comenta cuáles son las participantes más fuertes. ¿Quisieras destacar algunas?

Sí, como directora internacional es imposible dar a conocer quiénes para mí son las que están destacando. Eso es una labor que se la dejamos a los miembros del jurado. Por ejemplo, el día jueves tienen la entrevista personal con el jurado para que sepan lo que ellas piensan, sienten y, por supuesto, cómo se expresan para que las que sean las ganadoras sean realmente buenas embajadoras de nuestro país y de sus culturas.

Están visitando el centro histórico, lugares como el Teatro Segura, el Teatro Muncicipal y el Palacio de Torre Tagle. ¿Cuánto calculas que influye un evento así en el turismo nacional e internacional?

Sí, estamos visitando distintos atractivos del centro histórico: teatros, casonas antiguas y algunos lugares modernos como el Circuito Mágico del Agua. Creemos que impacta muchísimo porque todas las reinas que llegan a Perú son muy queridas en sus países y tienen miles de seguidores. Y obviamente ellas, a través de sus redes, están invitando a que vengan a conocer Lima y que se queden aquí un poquito más antes de irse a Machu Picchu u otro atractivo que tiene nuestro país. Y por supuesto el mensaje es que Lima es una ciudad segura.

¿Cuál será la agenda de las reinas para los días siguientes?

Hoy jueves estuvimos en el centro histórico. En la tarde tienen la entrevista personal. En la noche tienen ensayos. El día viernes estamos visitando la Catedral de Lima, la Plaza de Armas, el Palacio Municipal y, por la tarde, estamos en el Teatro Manuel Segura, lugar donde será la gala final, haciendo los ensayos respectivos para el día sábado 10 de junio a las 6:30pm. El día domingo tenemos la cena de despedida con intercambio cultural, donde ellas traen regalos de sus países y, por supuesto, se llevan más regalos desde Perú.

Tu escuela de modelaje que auspicia este evento. ¿Qué la diferencia de las demás escuelas

Sí, Marina Mora Escuela tiene 19 años y es el séptimo año que financia este evento. Auspicia con un gran aporte, no solamente de dinero sino logístico, porque creemos que la belleza debe tener un propósito y, por supuesto, también empoderar a la mujer. Y por supuesto hacer que ellas realmente hagan algo que les gusta, que hagan sus sueños realidad. Entonces en eso trabajamos hace 19 años, por eso creemos que este tipo de eventos las ayuda bastante.

Yendo a lo personal, ¿cómo decidiste congelar tus óvulos hace unos años?

Decidí congelar mis óvulos porque siempre fue mi intención ser madre. Lo tenía planificado. Y como aún no era el momento, lo hice.

(Foto: Marina Mora Escuela)

¿Cómo llevaste el proceso de fertilización y fecundación in vitro? Siempre hay la posibilidad de tener mellizos.

Actualmente, ya no es una gran posibilidad tener mellizos o trillizos con fecundación in vitro porque solamente te implantan el embrión o la cantidad de embriones que tú quieras o que puedas tener. Cuando es inseminación sí hay ese riesgo. En mi caso no fue así, yo llevé un proceso donde obviamente inicialmente se congelan los óvulos luego fecundos y luego, de los embriones que son de buena calidad, ése es el embrión que tú decides implantarte.

Tu situación es cada vez más común entre las peruanas: los estudios, trabajo y las responsabilidades profesionales te hacen postergar la maternidad. ¿Qué les dirías a esas mujeres que quieren ser madres más allá de los 30 o incluso 40?

Sí, cada vez es más común postergar la maternidad, las mujeres decidimos estudiar, darle prioridad a la vida profesional o nuestra vida personal, disfrutar mucho más. Y obviamente ser madres es una labor que nos toma tiempo. Por eso es que muchas deciden postergarlo para cuando le puedan dedicar mayor tiempo y tengan más tranquilidad.

¿Cómo llevas la maternidad? ¿Crees que la madurez te ha dado más sabiduría y paciencia para un proceso tan complejo, a pesar de ser primeriza?

Yo estoy tranquila. Ya cumplí 5 meses de embarazo y lo llevo muy bien. Estoy compartiendo mi tiempo entre mi trabajo y cuidar a mi bebé en el vientre. Y obviamente mi familia. Sí, me siento tranquila, me siento más sabia, me siento más paciente y obviamente tranquila de estar en este proceso.

Te casaste en febrero del 2022 y ya encargaste. No perdiste el tiempo. ¿Han pensado en uno más?

Me casé en febrero del 2022 y en enero del 2023 decidimos sobre todo ser padres. Nosotros lo quisimos desde hace mucho tiempo. Tenemos 5 años de relación, estamos tranquilos y seguros de lo que estamos haciendo y sí, sí he pensado en un bebé más.