Maricarmen Marín: "Es importante crear para tener identidad"

Lo suyo fue un sueño prestado. Su hermana Amparo, siete años mayor, quería ser vedete, como Rafaella Carrá. Maricarmen Marín hizo ese sueño suyo y sentada frente al televisor, en su antigua casa de Palao, imaginaba ser María la del Barrio. Y recientemente protagonizó el filme 'La peor de mis bodas 2', donde actuó con Laura Zapata, la hermana de Thalía. ¿Los sueños se cumplen?

La niña Maricarmen también imitaba a Thalía y en vez de un micrófono usaba un peine. Y ahora, el próximo 16 de marzo, celebrará 20 años de carrera como cantante con un concierto en Plaza Norte, al que ha titulado “Y no paro de soñar”. Sí, los sueños se cumplen.

No escuchaba cumbia y cantaba mariachis. Pero ella afirma que “todo lo que ha llegado a mi vida ha sido gracias a la cumbia”. Me lo dice con su voz un poco ronca, luego de haber dado varias entrevistas en una tarde. Pero irradia alegría y esa satisfacción de estar en el camino correcto. “Una de las mejores cosas que sé hacer es soñar”, remata.



¿Estás en tu mejor momento?

¿Tú crees? No sé. Espero que existan mejores. Siento que cada cosa que he hecho en diferentes etapas de mi vida, siempre las he sentido como mejores porque las hice con mucha pasión e ilusión.

¿Maricarmen con qué soñaba cuando imitaba a Thalía?

Con subirme a un escenario y ser aplaudida, y que la gente cante mis canciones. Ese primer sueño se materializó en las actuaciones del colegio. Cuando sentí el aplauso y el cariño, me di cuenta de que a ese mundo quería pertenecer.

Y terminaste actuando con Laura Zapata, la hermana de Thalía.

Cuando salía María Mercedes, Marimar, María la del Barrio, yo quería ser una de las Marías. Y hace unos meses trabajé con la villana más villana de las telenovelas. Fue lo mejor que me ha podido pasar en la actuación. Sentía como un millón de hormigas en el estómago.



Así como los sueños se cumplen y alcanzamos buenos momentos, también llegan las caídas. ¿La muerte de tu mamá ha sido el peor momento en tu vida?

Sin lugar a duda. Una situación que, además, nadie se esperaba. Falleció de un momento a otro. Un 22 de diciembre.



¿Cómo fue esa Navidad?

Terrible. Ni siquiera asimilábamos lo que había pasado. La Navidad era una de mis fechas favoritas. Y todo se apagó. Mucho tiempo no supimos qué hacer.



Cuando una madre se va, nos deja algo. ¿Qué te dejó a ti?

Siempre recuerdo sus frases, como “nadie vive de las experiencias ajenas”; “cuando uno hace las cosas bien, no siempre saldrán bien”. Me dio libertad, creyó en mí e hizo que yo creyera en mí.

¿No creías en ti?

No lo sé. Todos tenemos dudas, inseguridades y temores. Siempre nos juzgamos y boicoteamos. Y creo que en esos momentos ellas estuvieron al frente para ayudarme a no distraerme en eso. Mi mamá y mi hermana me decían que yo era la mejor.



¿Cómo somos mejores?

Cuando te la crees. Cuando vives las cosas con pasión y con la cabeza en alto. Cuando te detienes a analizar mucho algo, se vuelve una traba. Si te lanzas a la piscina, tienes que resolver.



Cuando te veo cantar tu último hit “Por qué te fuiste” lo haces con alegría, pero se la cantas a tu madre. ¿Qué se siente realmente?

Yo quería deshojar un poco los sentimientos. Esta canción puedes asociarla al amor de pareja, pero al momento de escribirla la relacionaba con el sentimiento que tenemos en común: el miedo al abandono, el temor de perder a alguien que quieres. Uno está más vulnerable cuando sientes que ese amor te va a abandonar. Le canto a ese temor de perder a alguien en general.

¿Qué se hace ante la ausencia?

No resuelves nada, vives.

En el caso de parejas, vemos cómo incluso se llega hasta la violencia.

Tienes que seguir en las cosas que te hacen feliz. Si sientes que una relación te causa angustia, dolor, tristeza, ansiedad, quiere decir que algo no está bien ahí. Hay que saber decir no. Tú debes ser feliz primero y luego proyectar esa felicidad hacia los demás.

“Por qué te fuiste” es una canción propia. Conduces el programa de TV Yo Soy y a veces se cuestiona el hecho de solo imitar o hacer covers. ¿Qué opinas?

He hecho muchos covers intentando buscar este sonido y letra, pero llegó el momento de crear.



¿Por qué es importante crear?

Para tener identidad y diversidad. Pero hay que estar preparado para que de las cien cosas que hagas, las cien no resulten. En la perseverancia está el éxito.



¿Hoy apuestas más decididamente por la música?

Todas mis balas siempre se han ido para el lado musical. La cumbia me ha dado todo: películas, novelas, programa de TV.



Pero llegaste a la cumbia por la música mexicana.

Cantaba mariachis y mi papá alquilaba departamentos en Palao. Se cruzó con un cantante que hacía cumbia, Atilio. Y le dijo que yo cantaba. Así entré a la cumbia.



Cuando la cumbia aún era vista con desconfianza.

Totalmente. Pero hoy creo que la cumbia ya está empoderada y se escucha en todos los estratos sociales. Hoy tenemos más libertad de decir cuáles son nuestros gustos musicales.

¿Cuál crees que es el futuro de la cumbia?

Espero que llegue a más países y se pueda fusionar con el reggaetón. La cumbia peruana merece ser reconocida.



¿El futuro de Maricarmen puede estar en el reggaetón?

No esperen un cambio radical, porque seré chichera siempre. Pero cualquier cosa que se pueda fusionar para repotenciar lo mío, estaré dispuesta a hacerlo.

Autoficha:

- “Nací el 28 de setiembre de 1982. Tengo 36 años. Estudié actuación, teatro. Y sigo estudiando canto, lo hago desde que estaba en el colegio. Integré Mariachi Sol de México, Atilio Cali de Colombia, fui parte del elenco de 'La movida de Janet', en Agua Bella, Bella Bella y Maricarmen como solista”.

- “He sacado tres discos como solista y en Internet hay muchos sencillos. Mi siguiente sueño es hacer un disco deluxe con todos mis temas de solista. Este año estuve en la película 'La peor de mis bodas 2' y la canción ‘Por qué te fuiste’ tiene más 26 millones de visitas”.

- “Estuve en Bolivia y regreso a fin de mes. El concierto del 16 de marzo en Lima no tiene precedentes. Tendremos artistas invitados, escenario gigante, luces. Será un concierto en homenaje a todos los peruanos que salen adelante y que no se rinden a pesar de las adversidades. Y ' Yo Soy' vuelve en marzo”.