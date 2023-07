A fines de 2022, tras la dura pandemia, se creó la Cámara de Profesionales de Eventos (Capev). Una institución destinada a defender a los organizadores de eventos y garantizar su calidad. Una forma de lidiar con la crisis que afectó a ese sector como a pocos. Y en ese marco de formalización acaba de lanzarla Bienal ‘Amancay de Oro’, un premio que condecorará a las mejores galas y eventos. Conversamos con su presidenta, Mariana Pollak.

¿Cómo definir un rubro tan complicado que combina servicios e industrias diversas?

Quienes realizamos eventos creamos productos distintos. Hay estructuras, comidas, luces, muebles, flores, etcétera. Eso complica las cosas porque juntamos a distintos profesionales de distintas industrias y rubros.

Durante la pandemia los eventos prácticamente desaparecieron.

No existíamos. Se reactivaron restaurantes, industrias y tiendas. Hicimos una marcha blanca, demostramos que una boda puede ser más segura que un restaurante. Creemos que ha llegado el momento que nos reconozcan tanto el Estado como la sociedad como industria.

¿Cuánto genera la industria de eventos?

Involucramos a un millón de personas de manera formal e informal, y de manera directa e indirecta. Si quieres poner flores, alguien las cultiva, uno hace el arreglo, otro lo transporta. Movemos dos mil millones de soles al año. Y además movemos el turismo, porque el Perú es un país de migrantes. Eso en cuanto al turismo interno. Y en cuanto al turismo internacional, tienes las bodas de destino o turismo de romance. Matrimonios, cumpleaños, aniversarios.

Cartagena nos lleva larga ventaja.

Cartagena es un lugar de bodas de lujo. Pero piensa en peruanos que estudian afuera y vuelven a casarse en el Perú. Vas a ir a Cusco, a Paracas, a Nasca y a la selva. El Perú es un lujo de destino.

¿Qué beneficios les da agremiarse?

Soy la asociada número A0001 de Capev. Originalmente, soy ingeniero civil, y cuando trabajaba en eso estaba afiliada al Colegio de Ingenieros. El médico y el abogado tienen una colegiatura que los defiende. Y además el colegio le da a una garantía a quien solicita el evento. Esta cámara cumple esa función. Por cierto, fue creada con la ayuda de la Cámara de Comercio, de la que también soy miembro. ¿Cómo se refuerza nuestra industria? Estimulando la formalización y la capacitación. También buscamos eliminar las estafas o las arbitrariedades, por ejemplo cuando clausuran eventos. Por ejemplo, cuando la novia de Londres contrata a un productor por Internet y cuando llega resulta que no hay boda. O matrimonios que se cancelan porque la misma mañana clausuran el local que era informal.

¿Cómo combatir la informalidad, que quizá es el mayor problema?

Hay que hacerle entender a los colegas que tener un RUC o una dirección fiscal es necesario. No te van a matar. Cuando pronuncias la palabra Sunat, a los que hacen eventos les da escalofríos. Y en cuanto a la capacitación, estamos en un proyecto ahora con USIL para darle cursos y talleres a nuestros agremiados. Porque en este gremio hay muchos accidentes no declarados. Se puede desplomar un toldo, puede haber intoxicaciones, puede haber un incendio. Cuando hay un número grande de invitados debería haber una ambulancia en el evento.

¿Quién supervisa la alimentación en un evento?

Si vas a un restaurante tienes la cocina supervisada por el Ministerio de Salud o el municipio de turno. Pero cuando haces un evento que no es en un hotel, ¿quién chequea que esta cocina itinerante tenga agua limpia, desagüe y esté desratizada? Una cámara nos agrupa y capacita para mantener un nivel aceptable para ser responsable de la vida y salud de nuestros invitados. Una vez el esposo de una wedding planner murió electrocutado. Estaban instalando un panel y al cavar con la lampa tocaron un cable eléctrico desprotegido. Al anterior embajador del Reino Unido casi se le caen las velas encendidas en la cabeza en una pista de baile.

¿En qué consiste la Bienal ‘Amancay de Oro’?

El amancay está en la canción de Chabuca Granda. Es una flor hermosa. Este premio busca estimular a los proveedores para producir mejores eventos. Por razones de transparencia vamos a tener jurados extranjeros, además de los nacionales. Participarán con pseudónimos. Y este jurado tendrá derecho a pedir información adicional.

¿Cómo cree que afectará la ‘Toma de Lima’ a la ya golpeada industria de los eventos públicos?

Sobre todo la incertidumbre. Afecta la toma decisiones por el lado de los novios, en el caso de los matrimonios. Además, muchas de las adquisiciones se realizan en el centro de Lima y las marchas afectan el acopio de los insumos.

Esta cámara es un regalo a la industria, dice, porque usted tiene 50 años en el negocio.

Toda mi pasión por el país se refleja en mi trabajo en esta industria. Es una forma de dejarle un legado al país. Así le expreso mi amor al Perú. Vengo de Transilvania. He nacido muy cerca del castillo de Drácula, pero soy más peruana que la papa. Me gusta el huaino y el huailas. Me casé con Adam Pollak, otro Drácula que me importó. A él todos lo conocieron. Mi nombre de soltera es Mariana Farkas (significa ‘lobo’). La página web de la bienal es www. amancaydeoro.com”. Ahí pueden inscribirse y participar hasta el 15 de setiembre. La cena de gala con la premiación será el 15 de noviembre.

AUTOFICHA

“Tengo dos hijas: Orit y Nurit. Adam era muy amigo de Alejandro Toledo. Se conocieron en una universidad. Conocí a Toledo solo, porque ya su mujer se había ido. Luego mi esposo perdió contacto con él. No sé nada de sus actos. Me duele mucho”.

Pollak huyó del país del dictador Ceausescu y, después de haber trabajado casi tres años en Israel como calculista de estructuras, llegó al Perú en 1977. “En la cuna de la civilización ocurrieron las peores atrocidades”, dice sobre su vida en Europa. Tenía acceso solo a los libros que el partido y el Gobierno escogían para todas las edades.

Ha escrito La brujita que se volvió amable, un cuento infantil. Es la historia de una niña con poderes mágicos que llega desde el país ficticio ‘Ipiquipacha’ hasta la costa peruana y se enfrenta a nuevas costumbres y tradiciones que no comprende, por lo que desea destruir todo con actos malévolos. Una publicación que combina cultura peruana, magia y marinera.

