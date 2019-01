María del Pilar Lindley: "Nos faltan líderes que estén bien formados”

No podía hablar en público. “Me moría de miedo, era súper nerviosa”, recuerda entre risas. Pese a que en el colegio era de las primeras de su clase, cuando tenía que exponer, resultaba un sufrimiento para ella. Pero lo soportaba porque quería la mejor nota.

De esa debilidad creó una fortaleza. De lo que representaba una amenaza generó una oportunidad. Hoy, María del Pilar Lindley Esteves no solo se expresa con solvencia y claridad ante el público, sino también es parte del equipo que fundó la Promotora Internacional de Debate-Perú (PRIDE Perú), que el último fin de semana desarrolló en Lima una competencia de debates en alianza con la Universidad de Harvard. Además, entrena a estudiantes de colegios para hablar en público y debatir sobre la coyuntura y capacita en oratoria a las reinas de belleza.

Vivió cuatro años en Argentina. Volvió al Perú y tenía que entrar a la universidad. Como una forma de complementar sus estudios, le propusieron ingresar a los círculos de debates. “Se ve interesante, pero creo que no es para mí”, pensó en ese momento. Finalmente, lo hizo y recién en el segundo año logró adaptarse. Actualmente, entrena a los líderes del futuro.

¿Cuál dirías que fue el punto de quiebre que convirtió a la chica tímida en una oradora que podía competir a nivel internacional?

El primer año me costó bastante. Pero luego en un viaje que hice a Canadá, me tuve que parar frente a un comité de 300 personas. Mi pareja de debate me dio ánimos, porque yo sentía que no podía. Yo le decía: “Qué voy a decir, se van a burlar de mí”. Me ayudó con las ideas y finalmente nos presentamos. No ganamos nada, pero pensé que al siguiente año volvería para ganar algo. Se convirtió en un reto.

¿Cómo se adquiere confianza?

El que es tímido y no quiere pararse frente al resto a hablar, nunca lo vencerá. Pero el que dice “tengo miedo, pero igual lo voy a intentar”, llegará un momento en que dirá “no es tan difícil, lo puedo hacer”.

El atrevimiento es otro factor.

No importa si vienes con muchas habilidades y conocimientos si no tienes las ganas y la actitud para seguir mejorando. Hay chicos que han llegado sin decir una sola palabra. Mientras más joven empiezas, te sirve más.

¿Cómo suman la oratoria y la negociación en la vida diaria?

Te ayudan mucho a ‘vender’ tu imagen como persona o profesional. Te dan confianza, orden, organización de tus ideas y mejoran tu forma de expresarte. Obtienes liderazgo.

¿Qué es el liderazgo?

Tener confianza en ti mismo. Primero tienes que poder manejarte a ti para guiar a otras personas, pero de forma positiva, no agresiva ni forzando las cosas. La gente quiere al líder carismático, que cae bien.

¿Es clave que un líder sea una buena persona?

Sí. Pero muchos empiezan no siendo buenas personas y la experiencia los hace mejores, algo que también viene con la madurez.

¿Qué implica realmente trabajar en equipo?

Es algo que compete a todas las personas. No se trata de que alguien lidere y todos los demás lo sigan. Se trata de poder encontrar puntos en común y tolerancia hacia las diferencias. Todos se deben sentir cómodos.

¿Los peruanos trabajamos en equipo?

(Suelta una risa algo nerviosa y tarda unos segundos en responder). Hay un poco de todo. A veces nos cuesta. Hemos tenido que aprender a hacerlo. A veces nos preparamos tanto que solo queremos ser líderes y no queremos escuchar a los demás.

Como en todo, gana el ego.

Hay que bajar las revoluciones. La clave no es concentrarte en ganar, sino en hacer un buen trabajo. De ser así, el premio llega solo. Ahora, nos ha pasado llegar a un país más desarrollado y te miran un poco para abajo. Incluso, a los chicos les han preguntado si van al colegio en llamas. Pero los peruanos se han ganado el respeto. En la ONU hemos ganado una conferencia entre 65 países. El equipo escolar de debates de Perú está entre los mejores 25 del mundo. En estos debates se tocan temas como educación, acceso a vivienda, salud reproductiva de la mujer, salud mental, reconstrucción de zonas de conflicto, terrorismo. No solo se debaten posiciones, sino se plantean soluciones.

¿En qué momento ser competitivo se convierte en algo negativo?

Cuando se quiere ganar a como dé lugar. Cuando por ganar, se está dispuesto a cosas negativas. La competencia debe ser sana y te hará crecer.

¿Siempre quisiste estudiar Ingeniería Industrial?

Siempre me han gustado los números. Me parecía divertido, aunque nadie me entendía. Me encantan los retos. Estudié Ingeniería Industrial como base para luego especializarme en lo que quiera. De chiquita también decía que quería ser profesora. Y ahora entreno a chicos de varios colegios y estoy volviendo a lo que quería de niña (risas). Estoy considerando seguir coaching o Psicología.

Más allá de que tienes un emprendimiento, ¿qué sientes que ganas al promover los debates?

Me da una satisfacción enorme ver el crecimiento de las personas. Soy casi psicóloga de los chicos que entrenamos, porque también nos cuentan sus problemas. Entonces, me da satisfacción verlos crecer en los debates y ser testigo de cómo maduran personalmente.

¿Es tu forma de cambiar el mundo?

¡Sí! Cuando estaba sentada trabajando en una empresa, sentía que el impacto en la sociedad no era directo. Dependía de qué hiciera la empresa. Ahora sí siento que puedo tener un impacto directo, en ayudar a formar a los chicos. Porque faltan líderes bien formados, tanto en el mundo político, laboral y otros aspectos.

AUTOFICHA



* “Tengo 28 años. Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Terminé en 2015 y estoy por titularme. Mi tesis es sobre el modelo de debates de las Naciones Unidas. Me gusta mucho leer, desde novelas hasta temas de desarrollo. La perseverancia se debe promover más, pero aquella que sea enfocada”.

* “Quiero expandir los debates, pero para contribuir a la sociedad. Me gustaría hacer coaching para empresas. Organizamos conferencias: dos internacionales en el año, en alianza con las universidades de Harvard y Pensilvania. Y hacemos conferencias nacionales”.

* “También entrenamos en los colegios y tenemos un equipo interescolar, que se llama United Schools of Perú, que los preparamos y luego hay la opción de viajar afuera del país. Y estamos capacitando a las chicas del concurso Miss Perú. Muchas chicas iban a competir afuera y se quedaban por oratoria”.