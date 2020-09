A María Pía Copello le pregunto cómo eres. Se queda en silencio unos segundos. Empieza con un “yo creo que…”. Se calla. Ahora ríe y luego dice “no sé”. Parece que piensa su respuesta, quizás trata de analizarse. Y, finalmente, responde que es una especie de huracán y ríe, relajada. Pero vuelve y alza la voz: “Es que no paro, no paro. Por eso me he casado con una persona que es totalmente diferente a mí. Nos complementamos”.

Cuando llegó a Nubeluz, tenía 15 años. Fue su debut en la televisión, hace casi 30 años. Confiesa que no bailaba nada, pero en dos semanas aprendió. Y así comenzó su aventura en la pantalla chica, que más tarde la llevaría al recordado programa María Pía y Timoteo, entre otros pasos posteriores que hicieron crecer su popularidad. Alejada de la TV, hoy es popular en las redes sociales y hace poco lanzó la canción “Like”, que ha desatado variadas reacciones.

Sus amigos le dicen “no paras”, sobre la intensidad y constancia que le imprime a lo que desea hacer. Ella asegura que no se da cuenta de esa vehemencia, solo hasta que frena y mira hacia atrás, cuando ya pasó la tormenta. “¿Todo eso he hecho?”, se pregunta, pero inmediatamente mira hacia adelante y vive el ahora.

-Casi 30 años dedicada a la televisión y ahora decides cantar. ¿Por qué?

Bueno, lo tenía en mente hace mucho tiempo. La música me encanta, pero no me estoy lanzando como cantante ni me lanzaré nunca. Mi tema es el vacilón de hacer una canción para redes, que creo que era el siguiente paso porque muchos influencers en el mundo lo han hecho. La música, finalmente, conecta. Entonces, era ampliar el contenido que ofrecía en redes sociales. Lo teníamos en mente desde el año pasado, se grabó en Miami, pero por la pandemia no pudimos lanzarlo.

-¿No podría ser el inicio de una carrera en la música?

No, para nada. Siempre he dicho que mi hermana (Anna Carina) es la cantante de la familia. Ella, incluso, toca dos instrumentos, es compositora, tiene una voz maravillosa. Esto es algo que lanzo como parte de mi carrera absolutamente comercial, lo que no es algo que escondo ni quiero que mi música de acá a 30 años sea recordada (ríe). Estamos haciendo cosas muy comerciales, que peguen. Lo hago para divertirme.

-El videoclip en YouTube tiene casi 3 millones de reproducciones. Los haters –a quienes les dedicas parte del video– dirían que has pagado pauta.

Hay un tema orgánico, también hay un tema de pauta que funciona muy bien. Pero más que nada hemos recibido views por la parte orgánica y no para. Ya no hay pauta y sigue subiendo. Yo soy una persona súper transparente, no oculto nada, porque al final todo se descubre. Hay que hablar con la verdad. Pero creo que el tema ha gustado. Lo que digan los haters no me interesa. Hace muchos años que dejó de importarme. El hater lo único que hace es destilar veneno. Es criticar absolutamente todo, criticar por criticar. El tema no es que sea dedicado a los haters; el tema incluye a los haters. La canción habla del mundo de las redes sociales.

-¿Qué es lo peor que te ha dicho un hater?

Te dicen cosas horribles. Cuando el hater es grosero, lo bloqueamos. Y en otros casos, que es la mayoría, les contesto, porque obviamente puedes decir que algo no te gusta. Siempre con respeto.

-¿Las redes sociales para ti son un trabajo?

Es un trabajo. Surgió de una manera orgánica, pero tenemos un equipo de gente. No soy solo yo. Ahorita vamos a llegar a dos millones en TikTok y no lo hago yo sola. Somos como siete. Esto genera puestos de trabajo. Es una pequeña empresa. Y, obviamente, lo que queremos es que nuestro contenido funcione.

-¿No te has bajoneado por algo que te hayan dicho?

Al principio puede ser. Al principio había cosas que me afectaban y me dolían muchísimo, sobre todo cuando se meten con mi familia. Pero luego uno se acostumbra y te das cuenta de que esa gente debe ser muy infeliz para criticar de esa manera. Ellos (los haters) deben estar llenos de odio; si hay un contenido que no me gusta, no lo sigo. Además, no le puedes gustar a todo el mundo.

-¿Te va mejor en las redes sociales que en la televisión?

Económicamente nos va mejor. Y creo que los logros que me dan las redes son lindos. Pero la televisión siempre llamará mi atención, siempre le tendré un cariño especial.

-Una de las críticas que he leído es que la mala del video tenga un póster de Metallica en su habitación o que sea seguidora de Dragon Ball, porque refuerza un estereotipo.

(Risas). Ya habrá un descargo del video en mi canal de YouTube y ahí aclararé cómo se dieron las cosas; si fueron al azar, si hubo cosas planificadas o no, o cosas que se pueden escapar o no. Muchos se hacen mil bolas e ideas.

-También te han criticado por tener muchos influencers, como Osito Lima.

Iban a ser más, ah (risas). Me parece que calzan en el video, porque todos nos dedicamos a lo mismo: a las redes sociales.

-¿Qué consejos darías a las personas que, sobre todo por la pandemia, han decidido ser más activas en las redes sociales y que creen que pueden desarrollar una marca ahí?

Lo mío empezó porque realmente me gustaba. No dije ‘esto va a funcionar, será un negocio’. A las personas que recién empiezan les digo que lo vean como un hobby, pero un hobby organizado, que publiquen constantemente, que de pronto encuentren una línea de lo que quieren comunicar y que se lo tomen en serio. Y que vayan viendo si les gusta, vayan viendo las reacciones. Cualquiera puede ser influencer, es cuestión de que lo decidan.

-Un aspecto que abordas en “Like” es cuando somos fingidos en las redes sociales. ¿Cómo evitar serlo?

Yo creo que lo que prima en muchas redes sociales como TikTok es la naturalidad. Mientras más natural seas y más situaciones naturales te salgan, a la gente le encantará. No hay que fingir ser una persona que no eres. Igual ocurre en la televisión. Sé tú mismo.

-¿Es el sello de María Pía?

De alguna manera sí. Cuando comencé en la TV, no tenía formación ni experiencia y decidí ser yo misma. Incluso, algunos productores me decían que tenía que ser más suave, más dulce. Y yo les decía: no puedo, es mi forma de ser; y funcionó. O era yo o fracasaba.

-En otro tramo de la canción dices “con esto se nace”. ¿Es tu caso?

Sí. Esa parte me encantó cuando la hicieron. Tú naces con el hambre de hacer un negocio, naces con las ganas de no derrumbarte ante un comentario negativo, naces con la persistencia, con fijarte metas. Hay gente que aprende en el camino y hay gente que nace así. Y yo soy una persona que ha nacido de esa forma y, por más que los haters me manden a lavar, planchar, criar hijos, a estudiar, no me van a cambiar. La vida es una y una tiene que hacer lo que le gusta. Y si no te gusta, anda a mirar otra cuenta.

AUTOFICHA:

- “Soy María Pía Copello Hora, tengo 43 años, nací en Lima. Estudié Marketing y Publicidad en la UPC. Trabajé en publicidad, pero sentí que no era lo mío. Desde muy chica quería algo propio. Pero hoy aplico la estrategia, el planning”.

- “Empecé en la TV en Nubeluz. Mi hermana Anna Carina era dicolina y yo moría por entrar al programa, y necesitaban una cíndela. La productora le dijo a mi mamá que me lleve al casting ‘y si me gusta, entra’. Me dijeron que entrene y en dos semanas me esperaban”.

- “He sido parte de siete programas de televisión. Por momentos extraño la televisión, porque es algo que me encanta hacer. Pero estoy contenta con las redes sociales. Es muy probable que publiquemos otro tema, no sé cuándo, pero sí algo que ponga a bailar a la gente. Vamos a ver qué nos depara la vida”.

