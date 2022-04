Había un paisaje en común. Los colores minerales del desierto, los arenales que ella transitó tantas veces, el olor a tierra húmeda; también la imaginación de una niña, como cuando las dunas cambiaban de forma con la luz del día: por la mañana, mientras asistía al internado, la duna tal vez era un gato dormido; al atardecer, de regreso a casa, podía ser el cuerpo de una mujer echada.

Una infancia que transcurrió hasta los 12 años en una hacienda, estancia que culminó cuando Juan Velasco Alvarado le expropió a su familia la propiedad, aunque ella prefiere llamarla campo, muy cerca de Paiján, donde él vivió su infancia en medio de la turbulencia familiar, niñez que fue inspiración e insumo para hoy ser el gran pintor de 84 años que ha publicado Antes del olvido (Alfaguara), sus memorias, proyecto en el que ella, hoy con 63 años, fue parte de su confección, quizás por ser fotógrafa, periodista, amiga, casi paisanos.

“Ha reinventado el desierto cientos de veces en sus cuadros”, me dice María Laura Hernández de Agüero sobre Gerardo Chávez cuando hablamos de ese espacio que parece infinito o un gran lienzo donde crear. Recuerda que alguna vez vio a alguien caminar en aquel desierto yendo a algún lugar: ¿a dónde se va en el desierto? “Y en la noche, era como estar cerca de la muerte”, dice sobre el arenal, aquel paisaje en común.

-¿Primero fue Gerardo o su obra?

A fines del 80 yo era fotógrafa en la revista Somos y él presentaba en el Museo de Arte Italiano una muestra por sus 25 años de artista. Fui a tomar fotos. Dos años más tarde, ya estaba como reportera en el programa En Persona que dirigía César Hildebrandt y ahí le hago un reportaje; converso con él y me cuenta que está preparando un cuadro enorme de 4 metros por 4, comenzando a trabajar la técnica del barro sobre yute; me contó que era muy largo el proceso y que necesitaba una persona que vaya fotografiando. Me invitó a hacer ese trabajo. Acepté.

-Siendo fotógrafa, ¿no quisiste ser pintora?

No. Me gustaba el arte, tenía cierta sensibilidad para la pintura, para la lectura, me gustaba la poesía. Por eso entré a Somos, donde me quedé tres años y medio. Y vino el año 90, cuando Fujimori ganó las elecciones, y Hildebrandt necesitaba alguien que haga cosas más frescas, reportajes culturales, y me propuso hacer reportajes para la televisión. Me quedé el tiempo que duró En Persona y luego pasé a La Revista Dominical.

-Me dices que un poco entraste a la fotografía por instinto y tal vez lo mismo pasó con la escritura. Trabajar con Gerardo también pareciera parte del instinto.

Dos años más tarde de fotografiar el proceso de ‘El Ekeko’, él comienza a hacer la serie de los caballitos, que duró 10 años, una época muy colorida, linda. Él tiene pasión por los juguetes y es obsesivo con ese tema, tiene como 2 mil juguetes, y además creó un museo. Entonces, un día me encontré con él y me contó que el carrusel de Chosica lo habían desarmado, y que se lo llevaron a un pampón en La Cantuta. Quería comprar el carrusel y me pidió que lo acompañe a buscar el carrusel para que le tome fotos. Buscando, buscando encontramos el carrusel desarmado. Luego nos fuimos a recorrer todos los puestos de pirotecnia que había en la Carretera Central, y le tomé fotos con todas las figuras. Quería incluir esas imágenes en sus cuadros. Y si miras ‘La procesión de la papa’, hay fuegos artificiales y vacas locas. De algún modo, hubo una relación y amistad hasta hoy.

María Laura Hernández de Agüero y Gerardo Chávez.

-Gerardo es una persona bromista y carismática, ¿realmente se conecta primero con su obra o con él?

En realidad, con él. Su obra ya la conocía bastante bien, pero cuando conoces al artista, te interesa más su obra; comienzas a entender que la personalidad del artista tiene que ver mucho con su obra. Me gustó cuando comenzó a trabajar con el barro, que lo sentía próximo a él y, de algún modo, a mí, porque viví en el campo. Además, era un trabajo muy vital. Mezclaba el barro en bateas enormes; tensando el yute de costales viejos de papa, él mismo los cosía con agujas muy rústicas e hizo un gran lienzo. Luego bañar la tela con el barro. Era un trabajo muy físico. Y luego verlo dibujar con carbón en la mano y trepado en un andamio. Un artista que trabajaba con todo el cuerpo. Ahí es cuando conecto con su obra. Gerardo nunca perdió la imaginación, la capacidad de crear, de tomar referentes de lo cotidiano y encontrar formas, encontrar arte en todo, como en una mancha de la pared. Mantiene esa mirada de niño, esa capacidad de interpretar las cosas.

-¿Y cómo es que, finalmente, ingresas al proyecto del libro?

Hace cuatro años, cuando cumplió 80, lo entrevisté para la revista Caretas, y ahí me dijo: “Tengo por ahí un proyectito, quiero escribir mis memorias”. Y me dio unos apuntes. Le dije que con eso se podía hacer algo lindo. Lo animé. Y al día siguiente me llama tempranito y sin preguntarme si podía o no, me dijo: “Ya, a la próxima semana comenzamos mis memorias”.

María Laura Hernández de Agüero fue parte de la confección de 'Antes del olvido'.

-Hoy, más de 30 años después de conocerlo, ¿quién es Gerardo Chávez?

Una persona muy tenaz, un hombre con una profunda sensibilidad visual, tiene una capacidad para descubrir las mil formas que puede tener cualquier aspecto de la vida, tiene esa capacidad de transformar la realidad o de darle una segunda lectura a la realidad, de crear imágenes paralelas a la realidad. Esa capacidad de sacar del interior emociones y sublimarlas a través del color y de la forma.

-Te imagino siendo niña y yendo por el desierto del norte. ¿Pero quién eres hoy?

Me imagino que todavía conservo algo de esa niña que sus emociones cambiaban según las horas, según el paisaje. Creo que conservo algo de esa mirada, esa niña que podía imaginarse cosas sobre el paisaje, imaginar las formas cambiantes y sentir cierta familiaridad. Encontrar en lo cotidiano cierta belleza. Esa capacidad de transformar las emociones con el paisaje. Y creo que, en ese sentido, he tenido cierta empatía con Gerardo. Cuando él me habla de la tierra húmeda de Paiján, es la tierra que yo olía en mi infancia.

María Laura Hernández de Agüero vivió su infancia en el norte del país.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es tan largo... Soy María Laura Hernández de Agüero Belaunde. Pero también me pusieron los nombres Francisca Romana, que nunca los usé. Como mi nombre era largo, cuando trabajé en la TV me puse Rey, el apellido de la persona con quien estaba casada”.

- “Nací en Lima, tengo 63 años, los acabo de cumplir. Me metí como alumna libre de literatura en la Universidad de Lima, estuve dos años. Tomé clases de arte. Era dispersa, no tenía capacidad de concentración en el colegio, odiaba los exámenes. Y comencé a trabajar”.

- “Colaboro esporádicamente en revistas. Trabajé los textos para un libro sobre la marinera, que fotografió Mario Testino. Estoy en muchos talleres de literatura. Me gusta mucho hacer ensayos, a veces pienso que me gustaría escribir sobre mi abuela, que era un personaje muy especial”.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el director de Mypes Unidas del Perú, Fernando Calmell del Solar sobre la paralización a nivel nacional, pero sobre todo la situación que se vive hoy en Ica.

TE PUEDE INTERESAR