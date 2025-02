María José Osorio: "La infidelidad es algo que se puede superar trabajando en pareja”

Esta entrevista empieza inevitablemente con la siguiente pregunta: ¿Cómo olvidar al ex? María José Osorio, o Majo, sonríe y subraya que es una pregunta que ha viajado por varias generaciones y que ella está tratando de contestar en la obra de teatro Cómo olvidar a tu ex, que se puede ver en el Auditorio Claretiano de la avenida Los Precursores 125, San Miguel.

MIRA: Banco Interamericano de Desarrollo adquiere obra de la artista Graciela Arias

Un proyecto que nació hace cinco años con Los Productores y que se quedó estancado por la pandemia. “Un tiempo se quedó congelado porque no estaba segura si quería retomar esa historia ni esa temática. Aunque me encanta (abordar) el desamor como tema central, sentía que tenía ganas de ir por otros lados. Pero de ahí me separé (risas), y con esa nueva reconexión con el tema y el proceso, sentí que había un espacio para retomarlo”, me dice la autora de Cómo olvidar a tu ex.

En la obra cuatro mujeres con el corazón roto se aventuran a un retiro espiritual que promete sanarlas. Constanza, una romántica empedernida; Mónica, una impenetrable productora de cine; Pilar, una reservada y un tanto ansiosa ama de casa; y Eme, una estudiante de Sociología. Ellas se enfrentan a Alicia, una excéntrica gurú.

Le pregunto a Majo cómo olvidó a su ex. Y entre risas —¿quizás nerviosas?— me dice: “Tienes que ver la obra”. Vamos.

MIRA: Rulito Pinasco: “Creo que soy de las personas que más ha hecho en la televisión”

¿Pero qué aconsejarías para olvidar a alguien?

Lo primero que le preguntaría es qué está haciendo para conseguir ese objetivo. Hay personas que te dicen “necesito olvidarlo, pero seguimos siendo amigos, hablamos todos los días”. Sobre todo para las relaciones que terminan de manera más abrupta o que fueron más complicadas, yo siempre sugiero que haya contacto cero. Que de ahí a cinco años después se conviertan en mejores amigos, es otra cosa. Una vez que haces el contacto cero, empieza la contención: estar rodeada de amigas, las mujeres tenemos el gran privilegio de ser muy tribu cuando se trata de estas cosas. Debería haber más “bienvenidas de soltera” (risas). Y lo último es empezar a reconciliarse con uno, que tiene que ver con acordarte de la persona que eras antes de esta relación y las cosas que te gustaban, y empezar a hacer más de eso, porque es cierto que las relaciones nos consumen, generan nuevas rutinas.

¿Se olvida al ex?

Yo creo que no se olvida a alguien que uno amó muchísimo, pero aprendes a vivir con una versión menos presente.

¿Se puede ser amigo del ex?

Yo soy del team que cree que eso no existe. Pero también creo que es un gran depende. Todas las parejas que fueron parejas y ahora son amigos sinceros es porque o no se amaban tanto o realmente nunca fueron compatibles. Entonces, encuentran en la amistad la verdadera relación que siempre deberían haber tenido. Pero si realmente tuviste una relación romántica en todas las aristas, creo que es muy difícil ser amigo de esa persona.

Se dice que no es bueno estar con alguien que acaba de salir de una relación, porque puedes pagar los platos rotos. ¿Es cierto?

Es cierto, pero también es cierto que el amor es tan inesperado… Yo empecé una nueva relación no tanto después de haberme separado y me hubiera aconsejado a mí “no, espera más tiempo”. Pero llegó y acá estoy, soy muy feliz.

Me parece que hoy se elige con más pragmatismo a la próxima pareja. ¿Eso está bien o debemos ser más pasionales?

Pucha, no lo sé. Yo soy una gran fan de Esther Perel, terapeuta y sexóloga maravillosa. Ella habla mucho de cómo han cambiado las relaciones y cómo somos mucho más exigentes con lo que esperamos de una pareja romántica: debe tener casi todo, desde estatus, personalidad, ser mi amante, mi mejor amigo, poder conversar con él de todo lo que me gusta, una lista interminable; se ha instalado una exigencia enorme. Pero Esther da el argumento de que nadie nunca será perfecto y más gente en tu vida debería llenar esos espacios, no solo la pareja romántica. Hemos dado una vuelta hacia el exceso de exigencia, pero al mismo tiempo, por lo menos del lado de las mujeres, sí me da gusto que se haya subido la valla, porque la valla estaba bien abajo.

¿En qué aspecto?

Sobre todo en cómo merecemos ser tratadas. Todos merecemos amores sanos y bonitos, que construyan, que nos ayuden a ser nuestras mejores versiones, que nos apoyen, con quienes realmente podamos crecer. Pero eso es en teoría, porque la gente se sigue enamorando de la persona que no debe todos los días (risas).

¿Las infidelidades se perdonan?

Las infidelidades nunca son justificables, pero sí creo que vivimos en una sociedad obsesionada con la infidelidad como el peor pecado de una pareja, y creo que la infidelidad es algo que se puede superar trabajando en pareja. Y si la mujer es la infiel, después de eso solo matar a alguien, está en un nivel de pecado mortal.

Una mujer que le es infiel al hombre puede acabar muerta.

Exacto. Por eso digo que me preocupa, porque hemos exaltado tanto el problema de la infidelidad, que quien lo hace se merece cualquier cosa. Me preocupa más cómo la vemos, que la infidelidad en sí.

¿Celebras los 14?

Ahora los celebro. Creo que es lindo cuando tienes a alguien que te hace querer celebrar el 14. Es una fecha tontísima y me parece trilladísima y pone un montón de presión sobre la gente que no tiene pareja. No soy fan de San Valentín, pero estoy en una relación muy bonita donde nos damos un espacio para celebrarlo.

Autoficha:

-“Soy María José Osorio Harmsen. Tengo 36 años, nací en Arequipa. Acabé el colegio y estudié Administración de negocios. Acabamos de estrenar la obra Cómo olvidar a tu ex, estamos en el Teatro Claretiano, de jueves a domingo. Por el momento estoy en eso”.

-“Escribir lo aprendí haciendo. Soy autodidacta de todas estas cosas, que también las consumo un montón. Hay un lado mío que es pragmático y que le gusta optimizar, la administradora en mí. Para sobrevivir en el teatro, en el cine hay que tener una visión a largo plazo”.

-“Este año debo comenzar el proyecto de mi siguiente libro, que lo tengo recontrapendiente, y es algo que me gustaría que tome forma este año. Tengo tres lugares por donde quiero ir para el libro, y todavía no decido a cuál piscina me quiero tirar. Esta vez me gustaría irme por un camino nuevo”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: