Trabajó desde niña, pero todo empezó como un juego. Desde los 12 años hizo comerciales, series. “Nunca en la vida dejé el colegio de lado”, advierte. Hasta que llegó América kids: efectivamente no descuidó sus estudios, pero aquel programa de televisión se convirtió en una escuela, casi una secundaria, estuvo cinco años. Y entonces, ya adolescente, supo que era su camino. “A veces cuesta encontrar a qué nos vamos a dedicar, pero yo lo encontré chica”, me dice.

Maria Grazia Gamarra tiene 32 años, es actriz y madre. Aunque ella no lo dice y prefiere asegurar que está en constante aprendizaje y que siempre la espera una versión mejorada de ella, se encuentra en un momento estelar. Es parte de la exitosa serie de televisión Al fondo hay sitio y esta semana estrenó la obra de teatro La vida es sueño, dirigida por Jean Pierre Gamarra, donde tiene uno de los papeles protagónicos. Un clásico del teatro en el mundo, la obra de Pedro Calderón de la Barca. Está en el Teatro Municipal y va hasta el 9 de abril, de jueves a sábados, a las 8 p.m.; y domingos, a las 7 p.m.

Interrumpo las intensas grabaciones de Al fondo hay sitio en Pachacámac y Maria Grazia nos cede algunos minutos para conversar.

-Se dice que grabar Al fondo sitio es absorbente. ¿Es cierto?

Bueno, es un ritmo duro. Pero lo bueno es que intento organizarme para poder cumplir con todo.

-¿Hacer Al fondo hay sitio y La vida es sueño es como actuar en dos extremos?

Es muy bacán, es súper chévere poder hacer dos proyectos tan bonitos; es muy emocionante formar parte de Al fondo hay sitio, que creo es la novela del Perú. Y nada, súper contenta. La obra es un espectáculo hermoso y es como algo totalmente distinto a lo que hago en la televisión. Son como dos cosas extremas, dos trabajos distintos, pero dos proyectos súper importantes. Son dos personajes bien extremos. Muy chévere.

-¿Podría haber algo en común entre ambas puestas en escena?

Mi cuerpo está ahí, ambos son dos proyectos bien exigentes y son proyectos importantes. Al fondo hay sitio es la novela que el Perú quiere, es la posibilidad de poder desconectarte de la realidad en la que vivimos: ya sea el gobierno o ya sean los huaicos, tantas cosas que nos tienen extremadamente preocupados y tristes. Al fondo hay sitio es como una terapia para algunos, es como poder curar, darles alegría a las personas. Y en el teatro es poder darle a la gente un gran espectáculo de dos horas.

-¿A qué atribuyes el éxito de Al fondo hay sitio?

Toca temas de la actualidad y refleja las vivencias del día a día. Refleja lo que vivimos: pobres y ricos, las personas que intentan progresar; de alguna manera, es el reflejo de los peruanos. Los guionistas son muy capos porque siempre están escribiendo cosas que cuando las leo pienso: “Esto no va a funcionar”; pero cuando lo veo en la tele, es algo increíble.

-¿Y por qué La vida es sueño ha perdurado en el tiempo y es un clásico del teatro en el mundo?

Creo que ha pegado bastante la puesta en escena. Y esta puesta en escena, en Lima, tiene unos vestuarios increíbles, una escenografía totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de La vida es sueño. Es un trabajo moderno. Es un proyecto fantástico.

-¿Qué tienes de Macarena, tu personaje en TV?

Que soy un poco volada (sonríe). Macarena me recontra supera, pero creo que sí, eso...

-Pero está bien, capaz ser un poco volada te permite no estresarte tanto...

Bueno, sí, ah... Es por ser un poco relajada. Pero Macarena es a la potencia, tiene otra locura.

-¿La maternidad no ha hecho que la Maria Grazia “volada” deje de serlo un poco? Y, ojo, lo digo en buena onda.

Soy súper relajada, pero con la maternidad soy súper pendiente siempre, muy responsable como mamá. Pero también soy relajada, dejó que mis hijas sean libres, pero con sus valores claros.

-¿Y qué tienes de Rosaura, tu personaje en la obra de teatro?

Un poco la determinación, esa fuerza para salir adelante. Siento que tengo muchas cosas por aprender y por hacer. Soy también una persona justa, como Rosaura.

-Rosaura representa la esperanza también.

Representa la lucha por su honor. La fortaleza. Ella es como una guerrera. Y así es su personificación en esta puesta en escena de La vida es sueño; tiene vestuarios totalmente distintos a otras La vida es sueño que se hayan podido hacer. En un momento es como un ángel, después es como una guerrera, después como un hombre. En cada salida al escenario es un personaje distinto.

Maria Grazia Gamarra en 'La vida es sueño'.

-El personaje de Rosaura también es como el de una lideresa. ¿Alguna vez te interesó ingresar a la actividad política?

La verdad que no. La respeto mucho, pero no es un lugar donde me gustaría estar.

-¿En qué momentos eres un ángel?

¿Yo? Bueno, yo tengo un carácter un poco difícil, pero también soy una persona sensible, tranquila. Tengo un mix de personalidades que se necesitan tener para vivir en un mundo así. Una mujer que trabaja, que es mamá, que es independiente.

-¿Qué momentos te vuelven una guerrera?

Cuando hay injusticias, cuando tengo que tomar decisiones por mis hijas.

Maria Grazia Gamarra en un momento estelar.

-¿Ser actriz te ha planteado ser guerrera o dirías que lo tuviste ‘fácil’?

Nada es fácil. Me ha costado mucho estar donde estoy, he trabajado durísimo toda mi vida, desde muy chica. Y he tenido siempre el apoyo de mi familia, que es fundamental. Soy muy consciente de que hay que cuidar las infancias de los chicos. Crecí en una familia donde siempre cuidaron mi infancia y me hicieron sentir bien, y eso se refleja ahora: soy una persona con las cosas claras, tengo cosas buenas, errores, pero soy una persona fuerte, también tengo debilidades. Soy un ser humano que está en constante aprendizaje.

-Entiendo que alguna vez estudiaste para ser soprano. ¿Fue así?

Estudié canto lírico. Hay que estar preparado y saber un poco de todo. Mientras más herramientas uno tiene, mucho mejor. Y elegí canto lírico porque es como cuando quieres ser bailarina y empiezas por ballet. Una disciplina para formarte. Y a mí lo que más me gusta es cantar. Pero todo me ha servido para ser la persona que soy ahora.

-¿Y quién eres ahora?

Una mujer, una madre trabajadora, luchadora, agradecida con la vida por las oportunidades y siempre intentando dar lo mejor.

AUTOFICHA:

- “Soy Maria Grazia Gamarra. Tengo 32 años. Nací en Lima. Tengo la nacionalidad croata por mi abuela; la historia de por qué vino al Perú es larguísima y algún día la contaré. Llegó en barco, hace muchos años. La llegué a conocer”.

- “Mi hermano es director de ópera. Mi abuelo era pintor. Tengo algunos primos por parte de mamá que pintan también. Por ahí hay sus artistas en la familia. Recuerdo con cariño América kids, que fue el proyecto con el que inicié”.

- “No quiero ser como alguien puntual; solo quisiera ser yo misma mejorada. Hay camino por trabajar. Para 2023 tengo una película, otra obra de teatro y Al fondo hay sitio todo el año. Y tengo una granja ecológica de gallinas de libre pastoreo, mi marca se llama Webo”.

