Su abuelo materno redactaba los mensajes a la nación de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Pasó por la jefatura de prensa de ambos gobiernos. También trabajó en los diarios La Prensa, El Comercio y Última Hora, en Lima; y en Áncash, fundó El Heraldo de Huaraz.

Tal vez por eso, quizás prematuramente, ella ya tenía claro que sería periodista, desde el colegio, en tercero de secundaria. “Contar historias y cuestionar”, dice sobre las razones que la motivaban. Actualmente, está en la conducción de los programas Noticias Matinal y Habla Perú vía TV Perú.

No conoció al abuelo, solo en fotos y en los recuerdos de su madre, quien fue una de sus 14 hijos. Pero en la numerosa familia, los únicos periodistas fueron el abuelo y la nieta, María Fernanda Montenegro.

En tus redes sociales has escrito “sorpréndeme, 2024″. ¿Qué tendría que pasar este año para que te sorprenda?

(Risas). No sé… Proyectos que me permitan crecer profesionalmente. En 2023 tuve una gran oportunidad al ser parte de la conducción. Un gran reto. Y bueno, lo que venga lo recibo de la mejor manera.

¿Cómo alguien podría sorprenderte?

Poniéndome más retos, sacándome de mi zona de confort, que me puedan proponer algo que no he hecho antes.

¿No hay una cuota de temor?

Los retos no me dan miedo.

¿Segura?

Sí. Es normal sentir nervios, tener los pensamientos de si podré hacerlo…

María Fernanda Montenegro, conductora de TV Perú. (Foto: Martin Pauca).

¿Te han tocado muchos retos por superar?

Todo lo que he venido consiguiendo ha sido fruto de mi esfuerzo y mi dedicación. Creo que he seguido el ciclo natural. Yo empecé escribiendo notas en la web de noticias. Pasé a asistente de producción y luego tuve la oportunidad de ser reportera. Y ahora estoy en la conducción.

¿Estar en un set de televisión fue algo que siempre quisiste?

Sí. Es más, creo que una de mis metas sería tener un programa propio.

¿De qué corte?

Podría ser político. Pero quiero seguir perfeccionándome. Quiero estudiar Ciencias Políticas, ese sería un superreto para mí. Sí me interesaba la conducción, pero todo llega a su tiempo.

Me cuentas que tu abuelo era un periodista de calle. Es curioso, porque el episodio que te hace popular tiene que ver con un reporte tuyo al lado del río Chillón; y lo que al público le gustó fue que lucías aplomada en medio de un momento difícil. Claro, en las redes también destacaron tu simpatía…

(Sonríe). Yo no me chupo. No me la pienso dos veces. Considero que soy una persona muy aguerrida; si tengo que hacerlo, lo hago. No tengo miedo, es la pasión por el periodismo y la emoción que uno siente al estar en el lugar. Las horas y el cansancio no importan cuando se trata de cubrir la noticia. Pero al principio, y en lo personal, sí me afectó un poco: fue de un día a otro, algo instantáneo, y que todo el mundo me escriba, que todo el mundo me empiece a mandar mensajes, comentarios positivos, comentarios negativos; claro, las redes aguantan todo. Sí me llegó a abrumar, sobre todo porque no quería que destacaran el físico sino más bien que vean el lado profesional. Simplemente estaba reportando. Mi familia, en principio, estaba un poco preocupada por toda esa tensión, hasta que luego lo tomaron con gracia, se reían leyendo los comentarios (risas).

María Fernanda Montenegro, conductora de TV Perú. (Foto: Martin Pauca).

¿Eres de molestarte rápido o eres paciente?

Soy superimpaciente (risas). Soy ‘fosforito’, pero no lo hago notar. Pero sí, pierdo la paciencia un poco rápido.

¿Qué te hace perder la paciencia?

Cuando se demoran, cuando no tengo las cosas para ayer (risas). Me hace perder la paciencia la gente irrespetuosa, la gente cero empática. La hipocresía. Las personas que quieren hacerte sentir menos. O los comentarios pasivo-agresivos, un comentario en tono de broma que en realidad no lo es.

Ser mujer todavía es un tema.

Muy complicado. Hace poco tuve un episodio lamentable, que me afectó de manera emocional. Al ser una mujer en el Perú, una no está libre de que le falten el respeto en la calle, caminando, uses lo que uses. Y las periodistas también han sido víctimas del acoso, del acoso sexual; (a los acosadores) no les importa, incluso, siendo figuras públicas, que tenemos una ventana donde hacernos escuchar. Es un trabajo articulado, viene desde casa, desde colegio, nos falta mucho por aprender.

Es bueno que lo denuncies.

Hay que hacerlo notar.

¿Qué te reconforta?

Mi familia me da paz. Es reconfortante cuando viene una persona y te dice “gracias”, porque son personas que no son escuchadas. Formo parte del primer noticiero descentralizado del IRTP, que se llama Habla Perú, viajamos por todas las regiones, y eso nos ha permitido darle una luz de esperanza a miles de peruanos que se han visto afectados y que hasta el día de hoy les cuesta reactivarse económicamente, desde trabajadores del sector turismo hasta emprendedores. Están agradecidos por nuestro interés de mostrar sus costumbres, historia, cultura y los problemas. Que ellos te digan “gracias por tomarnos en cuenta” es gratificante.

¿Dónde te ves en 2024?

Donde el destino quiera que esté, me dejo llevar por el destino, soy muy mística (sonríe).

Me da la impresión que, más bien, planificas.

¿Sí? Tengo metas como todos, pero creo que las cosas tienen que ocurrir en el momento perfecto. Siempre trato de verle el lado positivo a las cosas.

¿No calculas tus movimientos?

Soy muy observadora, no calculadora, pero sí me gusta analizar mucho el panorama.

Pero me dices que cuando pisaste un estudio de TV te enamoraste.

Sí. En mi época universitaria; me gustó ver las cámaras, las luces, uno no se imagina cuál es el ritmo ni funcionamiento tras la pantalla.

¿Eres vanidosa?

Sí, soy vanidosa (cambia ligeramente el tono de su voz y ríe casi con culpa).

Algo de vanidad debe tener alguien que quiere estar frente a cámaras, ¿no?

Sí, claro, de todas maneras. Pero creo que lo justo y necesario.

¿Has tenido o tienes referentes en la televisión?

Me gusta mucho el estilo de Mónica Delta y Mávila Huertas, la sobriedad y elegancia con la que cuentan las cosas, además de su larga carrera profesional.

Veo que, precisamente, cuidas la sobriedad y la elegancia.

(Se queda en silencio). Sí… (y sonríe con discreción).

AUTOFICHA:

-“Soy María Fernanda Montenegro Luna, tengo 27 años. Nací en Lima. Mi abuela materna fue de Huaraz, donde tenían una hacienda, por el trabajo de mi bisabuelo. Por parte de mi papá, mi abuela era chalaca y mi abuelo del norte, por eso soy Montenegro”.

-“Acabé el colegio y fui de frente a la universidad para estudiar Ciencias de la Comunicación, con especialización en Periodismo. Desde tercero de secundaria la tuve clara, sabía lo que quería. Se me pasó por la mente marketing y arquitectura, pero dije no”.

-“Estoy en Noticias Matinal, que es de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes por TV Perú Noticias y en Habla Perú, el primer noticiero descentralizado, que ya viene su segunda temporada para fines de este mes, se transmite los sábados a las 7 a.m.”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: