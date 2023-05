Tras una larga carrera en el teatro y la televisión, María Angélica Vega se mudó a Cusco y se reinventó como terapeuta holística y ayurvédica. Sobre su lado sanador y su arista histriónica habló con Perú21.

Volvió a Lima luego de un exilio de varios años en el Cusco.

Estoy en Lima desde hace dos años, tras un éxodo de cinco en el Valle Sagrado. Allí profundicé temas espirituales, holísticos y culturales. He complementado mi rol de terapeuta menstrual. Algo hermosísimo que experimenté allá es que me convertí en guardiana de la sagrada placenta. Y también tuve tres karpays, que son las iniciaciones de los Queros.

Los Queros son una comunidad quechua que habita en Paucartambo.

Es una gran dicha que los Queros me propongan hacer estas iniciaciones sin yo pagar nada. Ellos me invitaron. Y cuando les pregunté por qué, me dijeron que en la comunidad valoran mucho el que se ayude a conocer más la cosmovisión andina. Yo venía de formar parte de la organización del Festival de Cine Latinoamericano en Lenguas Originarias, y una de las personas invitadas fue un astrólogo que expuso sobre los Queros. Allí nos conocimos. Estas iniciaciones son muy especiales en la cosmovisión andina. Mucha gente viene del extranjero en su búsqueda y paga por ella mucho dinero.

¿A qué se dedicó en el Valle Sagrado?

En el Valle Sagrado tuve mucha relación con esta pareja hermosa de sanadores. Y juntos armamos talleres con khuyas, que son piedras sagradas y curativas. Así, a través de las khuyas, me formé sanadora. Luego hice los otros dos karpays. El último de ellos fue muy hermoso, y se realizó en Ausangate. Gracias a esos karpays o iniciaciones estoy cada vez más involucrada con la sanación de la cosmovisión andina.

¿Cómo debe ser la dieta para una terapeuta holística como usted?

Como terapeuta ayurvédica, el ayurveda dice que tienes que alimentarte de todo lo que crece bajo tus pies. Y no solo habla de comida. Uno se alimenta también por lo que mira, lo que escucha, lo que dice y lo que deja de decir. Yo soy peruana y soy de Lima. Tenemos la gran dicha de vivir en un país que tiene una despensa impresionantemente grande. Entonces, la terapia ayurvédica que yo ofrezco es con base en todo lo que el Perú ofrece. Y no solo para alimentarnos por la boca.

Y ahora que vive en Lima supongo que se ha reencontrado con el mar

Ahora me verás muy contactada con el mar. El espacio con mayor riqueza a través de la influencia de la medicina del éter es la playa. Yo bajo a las 5 a.m., así que al amanecer tienes todo el yodo y el prana, que es una energía muy muy alta. También tienes los baños de hipertermia, que es generar calor a través del ejercicio y luego meterte al agua fría del mar. Y sería al agua helada si estuvieras en las cochas de las montañas sagradas.

¿Qué le recomendaría a quienes le solicitan una terapia ayurvédica?

Yo siempre les voy a decir que se alimenten de todo lo que crece bajo sus pies. Entonces, si estás en Perú, come quinua, kiwicha, cañihuaco… Y así. Y lo adaptas a lo que hay en la costa, la sierra y la selva. La terapia ayurvédica tiene cuatro partes. Primero escuchamos a la persona, pero luego escuchamos su cuerpo. El cuerpo no miente, está lleno de registros. Ahí se revela todo. Cerramos con cantos, cuentos y musicoterapia. Y a eso le sumamos el silencio, la paz y la calma. Porque lo que más cura es lo que nos decimos a nosotros mismos. Lo que nos creamos como un guion constante en nuestra mente.

¿Cómo es El Jardín de Angélica, el espacio donde hace terapia?

El Jardín de Angélica es un espacio que tengo en Barranco en honor a mi abuela María Angélica. Yo heredé su nombre. Este jardín es una escuela holística que revalora las terapias ancestrales para el equilibrio del ser. Mi camino en la vida es ese. Seguir conectada con el maravilloso poder terapéutico de la vida de nuestros antepasados en estos tiempos modernos. Hay civilizaciones que han tenido conocimientos muchísimo más profundos sobre salud, bienestar, armonía, ecología y temas afines. Y si nosotros no recordamos, compilamos y difundimos esta sabiduría ancestral, los tiempos modernos nos van a sobrepasar. Somos espíritus viviendo una experiencia humana, que es todo lo material: el placer, la angustia, la depresión, la ansiedad. ¿Cómo hacer para vivir en esta experiencia humana, desarrollándonos espiritualmente y en paz, armonía y abundancia? Esa es mi búsqueda personal. Y en esa búsqueda hago terapias para que otras personas encuentren más paz, bienestar y armonía en su existencia. Y como además soy formada académicamente como actriz, me lanzo a rehacerme como gestora cultural, artista y narradora oral…

¿Y todo esto en la recordada Casa de Poesía Eguren?

Acá venían cantidades de poetas. Y ahora que la habito yo, he activado su valor cultural. Por eso estoy activándolo este viernes 26 de mayo con una performance de los Cuatro Cuentos Eróticos de Acarí, de Gregorio Martínez. También habrá días de música en vivo, poesía, teatro, talleres de aromaterapia, actividades sanadoras y eventos culturales de todo tipo. Quiero dialogar, generar un diálogo con el público, que sea una audiencia activa siempre. Luego de estos últimos años yo me he preguntado, ¿cómo se hace arte y teatro después de la pandemia? ¿Cómo se vincula uno ahora con el público? ¿Como antes? No.





AUTOFICHA

“Este viernes 26 de mayo, a las 8 p.m., daré un espectáculo de narración oral escénica con base en el libro Cuatro Cuentos Eróticos de Acarí (Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004), de nuestro querido Gregorio Martínez. Será en El Jardín de Angélica (Jr. Cora 364, Barranco)”.

“El sábado 27 de mayo daré un taller gratuito de aromaterapia a las 5:30 p.m. Ese mismo día, a las 8 p.m., se hará la performance musical “El poder curativo de la música clásica en los tiempos modernos”, con Jorge Luis Sánchez, chelista de la Orquesta Sinfónica Juvenil”.

“Y el domingo 28 de mayo ofreceré el espectáculo “Wayra: un espíritu salvaje”, a las 4 p.m. Compartiré dátiles de la región de Omán, Arabia Saudita. Y habrá aromaterapia con productos suizos. Todos los eventos tienen cupos limitados, así que las reservas son vía WhatsApp al número 951513991″.

VIDEO RECOMENDADO