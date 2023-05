Marcos Singer González es un PHD de Columbia University que cree en la investigación aplicada a los negocios. Y sobre eso trata el MBA que dirige en la Universidad Católica de Chile.

¿Cómo se compara este MBA con los demás del mercado chileno y peruano en cuanto a competitividad y costos?

Nuestro programa es comparable con muchos de los mejores MBA del mundo en términos de la calidad de nuestros profesores y en cuanto a nuestros alumnos y nuestro impacto en los negocios y la sociedad. Y en términos de costo es del nivel de un décimo. No solo por la diferencia en la matrícula, sino porque se puede cursar en el mismo país en el que vive el alumno, quien puede conservar su trabajo. Y además su familia no debe desplazarse, porque muchas veces el cónyuge también trabaja. Por eso nos parece una alternativa insuperable.

¿En qué consiste el programa de mentores empresariales? ¿Cómo son los planes de emprendimiento social y corporativo?

Los planes de emprendimiento social y corporativo están relacionados con el seminario de graduación, que consiste en un curso en el que grupos de cuatro alumnos son guiados por un equipo de profesores para realizar un proyecto que nuestros socios, que son empresas y startups, nos plantean como desafío. Estos emprendimientos tienen que ver con lograr el crecimiento y financiamiento de startups y apoyar a las instituciones de tipo social para que sean sustentables. Y el corporativo, finalmente, es una especie de consultoría que se le ofrece a empresas establecidas. Los mentores empresariales son usualmente egresados nuestros. Y es una de tantas ofertas que intentan que nuestros alumnos se conecten con futuras empresas que les puedan interesar para trabajar.

Explique por favor las giras de inmersión, los dobles grados, los seminarios y los intercambios.

Nuestro programa tiene un énfasis muy fuerte en la internacionalización. Eso lo hemos logrado con convenios con 70 universidades en todo el mundo en los cinco continentes. Y con distintas formas y formatos y tiempos en que nuestros alumnos pueden estudiar afuera. Desde giras de una semana hasta cursos e intercambios de tres meses, y hasta doble grado con cinco de las universidades más importantes del mundo.

¿Cómo se mantiene el networking de los exalumnos? ¿Qué es el MBA for life?

El MBA for life es un beneficio para nuestros graduados que consiste en la posibilidad de que ellos tomen cursos con nuestros alumnos actuales. Y de esta manera nuestros egresados pueden estar permanentemente actualizándose a un costo menor, casi marginal. Porque nos interesa que estén compartiendo con nuestros alumnos. No solo mantenerlos actualizados, sino vinculados con nuestra universidad. Tenemos una inmensa red de egresados permanentemente interactuando. Y en ciertos casos les entregamos un diploma en estrategia o data science. A nuestros alumnos les va a convenir tener un certificado de eso.

Llama la atención que entre sus profesores tengan muchos PHD formados internacionalmente. Y con muchos investigadores para una carrera de negocios.

Compartimos 100% la visión de que la universidad debe ser una institución muy fuerte en investigación. Ese debe ser uno de sus roles: aportar al conocimiento de punta. No solo por el conocimiento en sí mismo sino porque produce el mejor capital humano. Y por eso nuestro cuerpo de profesores, incluyéndome, tiene una carrera en ciencias, partiendo por tener doctorados en las mejores universidades del mundo. Pero eso no es contradictorio con la necesidad de que los profesores del MBA también tengan mucha ‘calle’, experiencia real y concreta en consultorías, en negocios y directorios. Ese también es un requisito que le pedimos a nuestros profesores. Por supuesto, no todos tienen todo. Hay una combinación que los alumnos de MBA valoran. Tenemos una ventaja comparándonos con programas de Estados Unidos, mucho más orientados a profesores académicos con doctorados en muchos papers, pero no con el bagaje de negocios que hay en Latinoamérica, donde los profesores estamos muy involucrados con empresas reales.

¿Cómo son los cursos opcionales? Veo un taller de multiculturalismo.

Hay dos tipos de cursos. Por un lado, los más tradicionales, como marketing, estrategia, finanzas y contabilidad, que son las disciplinas que todos nuestros alumnos deben dominar. Y también hay cursos más breves y mucho más de práctica, que tienen que ver con habilidades más que con conocimiento. Tales como pitch de negocios, levantamientos de fondos de inversión o design thinking. Tenemos que estar siempre muy alerta con las necesidades que se demandan. Nuestra ventaja es estar insertos en el ecosistema de negocios de nuestros países. Estamos muy alertas de qué se necesita y qué no.

Llama la atención que no se ponga énfasis en los cargos políticos o empresariales de los profesores sino en su formación de PHD.

La relación entre los programas de doctorado, PHD y MBA es bastante débil. La carrera de un PHD es más académica y orientada a la investigación. El MBA es más un alumno que quiere ir por un camino profesional, de emprendimiento o de alto ejecutivo. Es inusual en el mundo que estos dos programas estén conectados. Yo mismo tengo un doctorado y estoy a cargo de este MBA, pero en general son carreras muy diferentes.





