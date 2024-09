Marco Martos, poeta: "Son los poemas los que resumen mejor un momento histórico”

A sus 82 años goza de una envidiable mente lúcida y brillante. Su voz suena delicada y amable. La mañana fría y gris va tornándose abrigadora y luminosa mientras habla de Julio Verne, Gustavo Valcárcel, César Vallejo, Dante Alighieri y otros magistrales escritores.

Marco Martos (Piura, 1942), el poeta que atravesó con su prodigiosa pluma el siglo XX, nos recibe en su casa, en Surco, para hablarnos de la reedición de su poemario 'El espíritu de los ríos' (Tierra Nueva, 2024), un delicioso viaje por el paisaje amazónico, sus deidades, mitos y costumbres.

¿Al ser una reedición qué ajustes va a encontrar el lector en este poemario?

La primera edición fue en 2017. Circuló especialmente en Lima, Moyobamba (San Martín), Piura y Ayacucho. Es otro prólogo, otra circunstancia. El hecho de que sea esta editorial de Iquitos (Tierra Nueva) la que lo publique me ha estimulado a continuar con otro libro sobre la selva, que se llama 'Maloca', que es la casa comunal en los pueblos de la selva, que no tienen cerradura, sino un dintel. Era la casa del gobernante años antes, ahora los vecinos pueden usarla en veladas, fiestas, bailes y presentaciones académico-políticas.

¿Por qué el interés de escribir poemas sobre el paisaje amazónico?

Por la realidad de la amazonía contemporánea. Ayacucho es lo primero que conocí, después Iquitos, Moyobamba. En Ayacucho pude llegar hasta los asháninkas. A los 25 años tuve la experiencia del masato, que tradicionalmente los limeños rechazan por la forma tradicional en que se hacía. El primer libro que leí sobre la selva no fue de un peruano, sino de Julio Verne, el autor de la 'Jangada', y en esa novela los personajes llegan a Iquitos. Es asombroso cómo una persona que nunca salió de Francia puede describir la selva peruana y brasileña. Uno de los poemas que escribí se llama 'Jangada'. Y lo más interesante es que en la propia selva del Perú, digamos, me empiezan a reconocer como poeta. En Iquitos, la municipalidad consideró el honor de darme un diploma, una medalla y soy ciudadano ilustre de Iquitos.

¿Qué quiere decir sobre la selva?

Simplemente hacerla conocida. Que la gente sienta que es una parte importante del Perú. Y, para los pobladores, darles una absoluta confianza, porque ellos tienen muchos conocimientos que son previos, digamos, a la cultura occidental y que merecen conservarse. Además, hay una idea que viene de T.S. Eliot, premio nobel de literatura 1948 —cuyo libro más importante es 'Tierra baldía' de 1922 y que 10 años más tarde publicó Cuatro cuartetos—: que el tiempo presente contiene tiempo pasado y el tiempo pasado contiene tiempo futuro y el futuro contiene presente y pasado. Es la idea del eterno presente... Soy una persona ávida de conocimiento.

¿Por qué le gusta más la poesía?

Contesto con lo que dijo Goethe, que lo leí en un artículo de Luis Cernuda, de un hombre que está tejiendo canastas, con mucha dedicación, a orillas de un río y viene otro, y le dice: “Oiga, veo que le gusta mucho hacer cestos”; él responde “es lo que sé”. Yo le digo lo mismo: A mí me gusta mucho escribir poesía, pero lo primero que debo decir “es lo que sé”. Desde niño estoy con la poesía, ha sido un azar venturoso que mi padre me estimuló dejándome libros de poesía cerca. Yo aprendí poemas de memoria de niño y sé muchos hasta ahora de esa época. Me gustaba la música, las adivinanzas —’mira arriba, tu barriga; mira abajo, el escarabajo’—, sin darme cuenta empecé de modo correcto, porque la literatura más que lo que se cuenta, es la forma cómo se cuenta. A la mayor parte de los poetas no les gustan las novelas, a mí me encantan las novelas, cuentos y teatro. Tengo dos modelos nacionales: Vallejo, que practicó todos los géneros, y Sebastián Salazar Bondy, que hace poco se conmemoró el centenario de su nacimiento.

¿La poesía es para todos los lectores?

La poesía es para muchos lectores. La poesía es oral, está hecha para recitarse, para que vaya de la boca a la oreja. El ritmo en poesía es muy importante y eso lo capta cualquier persona. (Pero) la poesía exige un lector activo. Yo siempre cito esta parte de un poema de Gustavo Valcárcel, de la generación del 50, que el año 48 fue desterrado a México que dice así: “A las dos de la mañana sin madre y sin Perú”.

Conmovedor...

Fuerte. Me encantan esas líneas y al mismo tiempo le tengo admiración por haber dicho en tres líneas lo que siente una persona separada de su hogar contra su voluntad.

¿La poesía está forjando nuevas voces o está en crisis?

Desde que existe la poesía en el mundo se dice que está en crisis. Sin embargo, es el género más practicado, más leído... Son los poemas los que resumen mejor que cualquier escritor un momento histórico, una circunstancia, un momento para la posteridad.

¿Tiene planeado escribir nuevos libros?

En una ocasión fui profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tenía un curso de Literatura Medieval Europea y el autor más importante es Dante Alighieri, quien es un autor difícil de leer para cualquiera, entonces decidí hacer unos poemas que tocasen temas de Dante, pero de una manera que esté al alcance de los estudiantes. Cuando me di cuenta ya tenía 100. Es un libro de poemas homenaje a Dante, el poemario se llama 'Dante y Virgilio iban oscuros en la profunda noche'; 'El espíritu de los ríos' es un ejemplo de tema fijo, igual que 'Maloca'. Y he terminado otros más: 'El gato de hielo' y 'Los gatos de Coronté'.

AUTOFICHA

“Nací en Piura, en el distrito de Castilla, cuyo nombre prehispánico es Tacalá, que significa represa en lengua tallán, y se refiere al río Piura, que también se llamaba río Lengash o río Loc o. Fui alumno del Salesiano, en primaria, y el San Miguel, en secundaria”.

“Tengo dos hermanos mellizos, Manuel y Marta, y tres hijos: Nausika, Daphne y Néstor. La primera vive en Alemania; la segunda en Suiza; y el tercero en Lima, es profesor en la Universidad de Lima. Fui ajedrecista de competencia; ahora, sigo siéndolo, pero ya no compito”.

“He publicado 30 libros de poesía. Mis poemas y libros han sido traducidos al griego, francés, portugués, italiano, húngaro, holandés, inglés, alemán y chino. He obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú y también he sido Presidente de la Academia Peruana de la Lengua”.

