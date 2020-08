Cumplió 44 años un día antes de que empiece el estado de emergencia. Mientras el país se hundía en la incertidumbre y la confusión, Marco Loret de Mola hacía números. El 17 de marzo, en el segundo día de cuarentena, subió un primer video a YouTube para explicar, desde la matemática, cómo evitar los contagios.

En primaria tuvo problemas con los números. En la secundaria asegura que aprendió el procedimiento. Dejó el colegio y se fue enamorando de “las mates”, como él las llama. Así fundó MatLab Perú, un laboratorio en el que enseña matemáticas a niños y adultos, y que hoy es una plataforma de contenidos en YouTube en la que traduce la presencia del COVID-19. Ya son más de 120 videos en más de cinco meses. “Disfruto mucho llevar este análisis con números para que las personas estén informadas”, dice el administrador y profesor que se convirtió en youtuber.

El slogan de MatLab Perú es “Sabemos la fórmula”. Preguntamos por ella. “Que empecemos a cambiar la mentalidad para una convivencia más agradable, desde un detalle tan sencillo como cruzar una calle”, responde.

-¿Estar confinados los domingos disminuirá la cifra de contagios por el COVID?

Definitivamente habrá un efecto. Pero, a mi parecer, estamos dándole una pastillita para la fiebre a la enfermedad, no estamos atacando el principal problema, que es educar a las personas, concientizar que ellas mismas, sin prohibiciones, cooperen para poder tener mejores resultados.

-Todo indica que en enero próximo se podría empezar a vacunar a la población. ¿Hasta esa fecha qué nos dicen los números?

Hemos hecho una proyección hasta el 31 de octubre. Consideramos que sí habrá resultados. Nuestras proyecciones más esperanzadoras dicen que habrá una ligera tendencia a la baja.

-¿Esa proyección incluye el encierro de los domingos?

No. Pero el día domingo no es la mayor causa de contagio y no va a impactar demasiado en el resultado. Pero veamos.

-Me dices que el ser humano disfruta de los números. ¿Pero por qué sufrimos tanto con ellos?

Hasta tercer grado de primaria, los números son la cosa más placentera y estimulante. Te divierten y solucionan problemas cotidianos. Pero después de tercer grado de primaria empiezan, sin querer, a enseñarte una matemática que no es aplicativa, con términos difíciles que no los sabemos enseñar. Y logramos que acabes el colegio diciendo: “Pucha, la mate es x+1=2”. Y la mate es también esta entrevista: cuánto tiempo vamos a hablar, cuántas palabras vas a colocar en el texto, si la imagen será grande o pequeña. Las matemáticas son innatas a nosotros y las disfrutamos. Los números nos dan una realidad del espacio. Por eso decidimos que había que mostrar los números del COVID para saber cómo vamos.

-En todo caso, ¿cómo reconciliarnos con los números?

La matemática que aprendemos actualmente es repetitiva, de hacer un procedimiento, de darme cuenta del truco. Pero no me evalúan el razonamiento. Todo el tiempo nos estamos relacionando con la matemática. Si sé que tengo 90% de batería en mi celular, estoy tranquilo, y si sé que tengo 12%, estoy intranquilo. Tomamos decisiones basados en nuestra propia matemática de la vida. Entonces, los temas de matemáticas tenemos que volverlos más aplicativos.

-Por ejemplo, muchos se preguntan: ¿la trigonometría para qué nos sirve?

Cuando pateo una pelota, estoy haciendo un efecto trigonométrico. Por ejemplo, Messi siempre patea los tiros libres igual; podríamos hacer una fórmula, una función que me determine la media de las patadas de Messi y en el siguiente partido hacer un cálculo. Así puedo generar en los alumnos un interés.

-A veces el aprendizaje de la matemática es como un estigma: nos repetimos que no somos buenos para los números.

En tercer grado empiezan con los problemas que no son aplicativos: un obrero hace una zanja en cuatro horas. Y al niño no le importa el obrero ni la zanja. Y cuando dices “no soy bueno para mate”, se acabó la pelea, perdimos la guerra. Y no te das cuenta de que ese día que dijiste que no eras bueno para mate estabas jugando Fortnite y sabes que ese skin tiene 4.8 más que el otro y que te aguanta tres balazos en el cuello; hiciste 50 cálculos matemáticos para matar a 14. Claro, eres malo para resolver el problema de las zanjas, pero capaz si hacemos el mismo problema con Fortnite; hasta das un tip de cómo resolverlo más rápido.

-Entonces, ¿qué se está haciendo mal en la enseñanza, además de ser poco didácticos?

León Trahtemberg lo explica muy bien: la enseñanza es una de las cosas que no ha cambiado nada en 200 años. Cuando se creó el lapicero, no se quería usar en los colegios porque decían que con eso los chicos podían plagiar. Y ahora que tenemos el celular, no se usan los celulares en los colegios porque dicen que es una fuente distractora, cuando el celular se ha vuelto el elemento más potente que podemos tener en un salón, todo está ahí. Tenemos que renovar el concepto de educación. La computadora, el celular e Internet son herramientas que deberían ser transversales en la enseñanza.

-¿Las matemáticas nos hacen infalibles?

Nos hacen más eficientes, más acertados. Nos vamos a equivocar siempre. Pero me ayudan a tomar decisiones con mucho más claridad. Los puestos de matemáticos en las empresas están subiendo en el mundo.

-¿Hoy qué te cuesta de las matemáticas?

Hasta hace unos tres años, terminé de aprender la tabla de multiplicar: el 7x8=56; no sé por qué no me acordaba (ríe). El 7x7=49 sí me acuerdo. Entonces, lo que tenemos que lograr con los chicos es que tengan suficiente confianza en sus números. Debemos tener una buena relación con las mates y confiar en que ese número te está ayudando.

AUTOFICHA:

- “Soy Marco Loret de Mola Cobos. Tengo 44 años. Nací en Lima, un 15 de marzo, un día antes de la cuarentena (risas). Somos una sola rama de los Loret de Mola, pero yo soy de los misios (risas), porque mi abuelo se abrió bastante de la familia, nunca sabré el motivo”.

- “Estudié Administración en la Universidad de Lima, estudié Neurociencias, cursos de educación aplicados a la matemática; y en general, en MatLab todo el tiempo estamos investigando, descubriendo y aplicando metodologías para hacer las matemáticas más cercanas”.

- “MatLab es un laboratorio matemático, desarrollamos metodología. Queremos cambiar la mentalidad de los peruanos en el aspecto lógico matemático y que empecemos a aplicar los números en cada decisión que vayamos tomando y aportar en los valores; quiero una ciudadanía mejor para mis hijos”.

