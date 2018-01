Marcelo Leonart: “Con Piñera, el pinochetismo tendrá más protagonismo”

La obra del escritor chileno Marcelo Leonart, ya sea en teatro, novelas o cine, presenta duras críticas contra la clase política, la desigualdad y la injusticia. Conversamos con el autor de Lacra luego de su visita a Lima para la Feria del Libro Ricardo Palma. Este domingo se decide quién dirigirá a Chile en los próximos cuatro años. Y esta entrevista se enfoca en su visión sobre el presente y futuro político de su país.

A diferencia de su obra literaria, sus guiones para series no tienen una visión crítica...

Es un trabajo que no tiene nada que ver con mi labor literaria o teatral. Por ejemplo, Roberto Bolaño, antes del boom con su obra y de que pudiera vivir de lo que escribía, cuidaba un camping. Yo escribo teleseries, en lugar de cuidar un camping.

En 'Lacra' ha planteado que los políticos no tienen capacidad de comprender a la gente. ¿Eso es propio de la derecha y la izquierda?

Podría decir que sí, que no son capaces de ver la realidad. En el primer gobierno de Michelle Bachelet decían que todo en Chile estaba bien. Y los de centroderecha, que estaba muy mal. Pero yo podía decir que estaba muy mal, pero con una postura de izquierda. Ahora en el país existe una nueva fuerza, el Frente Amplio. Espero que tenga una visión más realista que los otros dos grupos que nos han gobernado.

¿Cree que Chile ha mejorado con Bachelet?

La presidenta ha implementado medidas que son tibias, muy tímidas. Pero Chile necesita cambios de modelos más drásticos. En Perú ocurre algo similar. Existe como una exacerbación por el consumo, como si mandara el dinero y que se requiere más inversión. Pero no se habla de mejora en la calidad de vida. En mi país, se ve adecuado solo el modelo de liberalismo gringo, pero no el Estado de bienestar europeo.

Es como lo que propone Piñera: un despegue ante la paralización económica.

Su propuesta se reduce a lo económico, en generar más empleo e inversión. Es su única mirada. Además, es conservador porque lo apoyan grupos religiosos, autodenominados “morales” y pinochetistas.

Qué pasaría si gana Piñera?

Espero que no gane. Votaré por Alejandro Guillier, y si gana, al día siguiente seré oposición. Con Guillier es posible que haya avances leves impulsados por la izquierda. Pero si sale Sebastián Piñera, sería un retroceso en todos los aspectos que me preocupan del país. Se va a instalar la idea de que el mercado es la principal fuerza económica y de bienestar. Cosa que no creo. Y el pinochetismo va a tener protagonismo por el apoyo de José Antonio Kast. Espero que gane Guillier, creo que tiene posibilidades de ganar porque Piñera ha cometido bastantes errores en los últimos días. Pero este asunto es como una ruleta rusa.

Datos:

- El libro de cuentos 'La educación' y la novela 'Lacra' fueron galardonados con el Premio del Consejo Nacional del Libro de la Lectura en 2011 y 2012.

- Su obra teatral 'Grita' fue adaptada al cine. Leonart codirigió con Paulo Avilés.