Mara Seminario: "El fútbol no es solo un deporte sino una pasión”

Atesora recortes periodísticos de la otrora revista deportiva El Gráfico, también periódicos de las épocas del fútbol que la marcaron. 'Salvajes y sentimentales', del escritor español Javier Marías, es su libro de cabecera si del deporte rey se trata. Con un brillo en los ojos y emoción en sus palabras, guarda en la memoria haber visto el Mundial México 70 junto a su padre, el gol de Maradona a Inglaterra y el campeonato del Grau de Piura en la Copa Perú del 72. Sin embargo, cuando se hizo público que Mara Seminario sería la presidenta del comité organizador del Mundial FIFA Sub 17, que se realizará en octubre del próximo año en nuestro país, leyó en algún lugar un prejuicioso “¿qué sabe Mara de fútbol?”. Y responde: “Después de mi carrera profesional, el fútbol es una gran pasión”. Es la primera mujer que ocupa un cargo direccional de la FIFA en el Perú. Está cumpliendo un sueño y quiere hacer el mejor mundial.

¿Cómo nace esta pasión?

Somos seis hermanas y mi papá siempre nos ha hablado de fútbol. Aunque no lo he jugado, ha sido algo muy natural. A la hora del almuerzo conversábamos cómo quedó el Grau. Vimos cuando Universitario fue subcampeón de la Copa Libertadores. Hemos visto la Copa América que campeonamos en el 75. No es solo un deporte, es una pasión.

¿Qué representó el Perú-Nueva Zelanda?

Fui al estadio. Yo quería estar con mi papá, pero él no quiso ir. Todas las Eliminatorias las vimos juntos. Mi papá lloraba, él tiene 86 años. Le tengo mucha fe al fútbol. Como sabes, he trabajado en Promperú y un gran proyecto fue la Marca Perú. También fui parte del equipo que gestó la elección de Machu Picchu como una de las siete maravillas. Además, soy profesora de Comunicación e Identidad Corporativa. Entonces, he entendido mucho lo que es la identidad y cómo se construye. El fútbol ha sido un gran motor de la identidad nacional y hoy vuelve a ser un vínculo de unidad nacional. También es un gran motor social porque a los chicos los saca de la calle. Es herramienta de progreso.

¿El fútbol le ha ayudado de alguna forma?

Como visión estratégica es espectacular. He analizado mucho el fútbol como trabajo en equipo y liderazgo, como el de Vicente del Bosque o Luis Aragonés. He aprendido de sus estilos de dirección. También me impresionó mucho el liderazgo de Maradona en el Mundial México 86. Analizar el fútbol me ha servido mucho profesionalmente. Me ha abierto puertas. Yo he empezado a trabajar en la época en que en la mesa de trabajo había solo una mujer sentada. El fútbol me ha servido para romper el hielo.

¿Que una mujer presida la organización de un mundial señal de qué es?

Señal de que deben haber evaluado la eficiencia en organización de Mara y decidieron que fuera yo, al margen de ser mujer. Nunca creo haber sido discriminada por ser mujer, pero hay algo más importante y valioso: nunca he sido favorecida por ser mujer.

No recuerdo que una mujer haya dirigido la organización de un mundial.

Acabo de estar en la FIFA y la secretaria general es una señora. Hay una mayor incorporación de las mujeres, pero de forma natural.

Más allá de su pasión por el fútbol, ¿por qué aceptó el reto?

Es un gran vínculo de unión de los peruanos. Hay que fortalecer los clubes, darles gestión. Para muchos chicos, hoy el fútbol es la oportunidad de cambiar su vida.

Hace dos años, en una entrevista me dijo que no bastaba con la habilidad natural.

Habilidad natural es Messi. Menos habilidad natural y más esfuerzo es Cristiano Ronaldo. Y lo que no quiero es que la habilidad natural se pierda.

¿Qué mensaje nos deja el equipo de Gareca?

Trabajo en equipo, obediencia, respeto, disciplina y amor al país.

¿Qué quiere lograr con este mundial?

Tener el mejor Mundial Sub 17, que cada región se convierta en una fiesta. Queremos generar conocimiento, hacer conferencias.

¿Ya están definidas las sedes?

Definidas están Lima, Piura, Tacna y Trujillo. Faltan por definir Iquitos, Moquegua y Chiclayo.

¿Y la infraestructura?

Hay que adaptar los estadios. Ahora, la infraestructura es pública, porque los estadios son del IPD. Quienes tienen que hacer las mejoras son ellos. Si mejoramos la infraestructura, mejoramos el fútbol. Estamos dándole los estándares. Eso sí, hay que comprender que los éxitos deportivos son el resultado de procesos.

¿Cómo aislar este proceso de la corrupción que salpica?

Difícil pregunta cuando la gente percibe que todo es corrupción. Hay que ser objetivos. La corrupción no es solo un tema del país ni de los políticos. Los peruanos tenemos que mirarnos. Todos somos parte de la corrupción si es que pagamos una coima. Pero tengo mucha esperanza.

¿Qué hacer frente a la posibilidad de que el Perú sea suspendido ante la FIFA si el Congreso aprueba la ley de fortalecimiento?

Las instituciones necesitan estabilidad. El resultado de la clasificación no es solo un proceso deportivo. Hay toda una gestión detrás. Como debo tener neutralidad política, solo pido que haya muchísima información, pero de las fuentes correctas.

¿Hay riesgo de suspensión?

Estamos con tarjeta amarilla.

Volvamos al Mundial Sub 17 y a su padre. ¿Qué le dijo cuando se enteró de que presidirá la organización?

Casi me mata (risas). Ahora está bien contento. Estaba trabajando en la Fundación Romero con gente estupenda. Aquí estoy, aunque al principio lo desconcerté.

Valdrá la pena, entonces.

Las decisiones que uno toma siempre valen la pena. Hay que trabajar para que el resultado sea el mejor. Es la vida: tomar decisiones. Es mi carrera profesional.

Autoficha:

- “Nací en Sullana, en la calle Córdova, al costado de la Iglesia Matriz. Nací en casa, atendida por mi madrina y mi abuela, porque mi papá salió corriendo a buscar al médico. Formo parte de Piura en Acción, un grupo de mujeres piuranas que trabajamos mucho para ayudar a las poblaciones de mi región”.

- “Siempre he querido ser lo que soy. Pero siempre he querido trabajar organizando en una oficina. Yo me veo hoy como me veía de chiquita. Además, todo el mundo me conoce porque he sido bien mandona (risas). Aunque me hubiera encantado ser periodista”.

- “Mi libro preferido de fútbol se llama 'Salvajes y sentimentales' de Javier Marías, que hace una recopilación de sus columnas que escribe en el diario El País. Lo recomiendo. Por ejemplo, tengo grabado que ‘el fútbol es el regreso semanal a la infancia’. También dice que ‘el triunfo de ayer no te sirve para hoy’”.