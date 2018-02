Mapa Literario de Lima: Escritoras en tránsito

La voz de la mujer pasó de ser criticada, humillada y silenciada, a convertirse hoy en un importante referente de la literatura nacional con figuras como Blanca Varela, Magda Portal, Laura Riesco, Victoria Guerrero, Carmen Ollé, entre otras. Como parte de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, el legado de destacadas escritoras será explorado en 'Una mujer canta en medio del caos'.

SIGUIENDO SUS PASOS

Este recorrido urbano se centrará en autoras del siglo XIX a la actualidad, elegidas por marcar hitos e inspirar a otras mujeres a continuar escribiendo, pese a la crítica de una sociedad patriarcal, en palabras de Jorge de la Cruz, coordinador del proyecto Mapa Literario de la Casa de la Literatura, que permite conocer la relación de la ciudad con sus poetas y narradoras.

En el trayecto se visitarán siete lugares diferentes en los que se explicará el contexto, biografía de la escritora, se leerán pasajes de sus obras y cómo se relacionan con el sitio visitado. Desde la antigua Estación de Desamparados, la otrora peña Pancho Fierro y el Teatro Manuel Ascencio Segura, hasta la plaza San Martín.

Ven esta hora amante, y hurga en mi oscuro abismo.

- amante que no sabes mi profunda verdad-

​ven a mirar mi fondo que ya aclara; parece

que el Sol está en el centro de su concavidad.

​

Mis turbias aguas tétricas, mi cisterna lodosa,

todas mis luces pálidas y mis sombras de mal,

no son sino facetas de una piedra, las formas

de mi enigma fatal.

​

Oh, ven tú que me culpas y mírame en los ojos,

hoy que están luminosos en su inmovilidad,

ventanas son abiertas a mi abismo, y el Sol,

parece que hoy aclara toda mi oscuridad.

​

"Este momento" de Magda Portal.

El punto de partida de la ruta será la Casa de la Literatura Peruana (jirón Áncash 207, Cercado de Lima) durante todos los sábados de marzo, desde las 10 a.m. La participación es libre y serán parte del recorrido los primeros 20 asistentes.

Ir tras los pasos de estas escritoras es revivir sus imaginarios, sus narraciones, sus palabras. Conocer in situ lo que vivieron. Es profundizar en sus valiosos aportes a la literatura peruana.

puedes contarme cualquier cosa

creer no es importante

lo que importa es que el aire mueva tus labios

o que tus labios muevan el aire

que fabules tu historia tu cuerpo

a toda hora sin tregua

como una llama que a nada se parece

sino a una llama



"​Historia" (del poemario 'Valses y otras falsas confesiones') de Blanca Varela

Datos:

- Los organizadores recomiendan que los asistentes lleven agua y alimentos, bloqueador solar, lentes de sol y sombreros.

- Las próximas rutas serán sobre literatura y la Amazonía, y otra sobre profesores.

- Una mujer canta en medio del caos toma el nombre de un poemario escrito por Rossina Valcárcel (Lima, 1947).