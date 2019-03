Mandarapu Subbarayudu, embajador: "Vivir en Lima es como estar en India"

Para Mandarapu Subbarayudu estar en Lima es como vivir en la India . Camina por nuestras calles y, además del tráfico, ve centros de yoga y a jóvenes peruanos bailando como en Bollywood. Llegó hace un año para ser embajador de su país en Perú y Bolivia. “Mi primer año es excelente, es una región cálida en su trato”, asegura.

India es la sexta economía del mundo y Bollywood produce, al año, más de 1,600 películas. Parte de esa tradición cultural se exhibirá en la tercera edición de la Feria India, en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, desde hoy hasta el 25 de marzo. Es de ingreso gratuito, previa inscripción en camaralima.org.pe. Se espera contar con 45,000 visitantes, que además podrán probar alternativas gastronómicas de la India.

Estudió Ingeniería Civil, fue profesor y cuando lo hizo no estaba en sus planes ser embajador y menos a miles de kilómetros. Hoy reflexiona con una sonrisa sobre su destino y sabe que, como Gandhi lo dijo, la felicidad se logra cuando lo que uno piensa, dice y hace están en armonía.



¿Cuánto tienen en común India y Perú?

En lo cultural y económico tenemos muchas similitudes. A los peruanos les gusta el cine, la música y comida india. También se conoce cada vez más la medicina tradicional (ayurveda). Además, tienen un parque Gandhi en San Isidro y el busto de él en Lince. Y por último, físicamente nos parecemos muchísimo.

¿Y en el modo de ser?

Precisamente, Gandhi tiene un mensaje de armonía y paz. En la India no nos gusta la violencia, nos gusta estar unidos, con valores familiares. También somos herederos de una civilización muy antigua. En la India somos muy amables con las personas que vienen de afuera, como pasa también en el Perú. Tratamos a los extranjeros como dioses. En lo económico, somos complementarios, sobre todo en la agricultura, porque los tiempos de cosecha son diferentes. Por ejemplo, cuando es tiempo de cosecha de mango en India, en el Perú no hay mango, y viceversa. Ahí hay una oportunidad.

Si bien en las similitudes nos encontramos y entendemos, en las diferencias hay mucha riqueza y oportunidades. ¿Cuán diferentes somos?

Es una pregunta muy difícil. Pero la palabra clave es sinergia, cómo complementar lo que tenemos para el bien de ambos. En India somos buenos en software, todo lo que es tecnología, en energía renovable, energía nuclear, exploración del espacio a través de satélites, desarrollo, investigación e innovación. Perú tiene prácticas en la agricultura muy avanzadas y podemos aprender de eso. En el tema minero también están bastante avanzados. En India somos buenos en el tema de servicios. Perú e India no somos competidores sino complementarios.

""India entiende que haya grupos que no estén de acuerdo con el TLC con Perú. Pero se hizo un estudio y determinó que sería beneficioso para ambos", declara Subbarayudu (Manuel Melgar/Perú21).

¿Cuán vigente está Gandhi en los jóvenes?

Hoy es una inspiración para las reformas del Gobierno. Tenemos programas de impacto profundo, como el Clean India, un movimiento que se hizo, hace seis años, a partir de sus enseñanzas y tiene que ver con la limpieza. Gandhi decía que la higiene estaba relacionada con la cercanía a los dioses. También que debía haber igualdad entre hombres y mujeres y su filosofía tenía que ver con el empoderamiento de la mujer. Hay un programa en el que se abrieron 340 mllns. de cuentas bancarias a personas que nunca tuvieron una, con un monto de US$12 mil mllns., y el programa Mudra que da microcréditos a mujeres. Nadie puede ser mejor que otro, la equidad en India está bajo la palabra de Gandhi.

¿Y cuán importante es Gandhi en un mundo donde hay terrorismo y violencia contra la mujer?

Este año se cumplen 150 años de su nacimiento y su frase más conocida es “sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Para Gandhi, lo que dices, lo practicas. Y no solo hacia el otro sino contigo mismo. Pero también dice que hay suficiente para todos, pero no hay lo suficiente para lo que todos quieren. A raíz del terrorismo, hace un mes hubo un atentado en el que murieron 40 miembros de las fuerzas armadas de la India. Fue un ataque terrorista de personas con sede en Pakistán. Pero no hemos tomado acciones violentas.

Lo cual es singular, porque hoy, más bien, los países están alertas y tienen una actitud, al menos, defensiva.

Nuestra respuesta es pacífica. Los actos terroristas no tienen sentido y realmente no están vinculados a las religiones. India es secular. Por ejemplo, hay probablemente más cristianos que acá.

"Actualmente, estamos negociando el Tratado de Libre Comercio con el Perú y seguimos el principio de Gandhi: prosperidad para todos", señala Subbarayudu (Manuel Melgar/Perú21).

Vamos a lo económico, ¿qué deben generar los intercambios comerciales?

Traer prosperidad. Actualmente, estamos negociando el Tratado de Libre Comercio con el Perú y seguimos el principio de Gandhi: prosperidad para todos.

¿Y en qué tramo de la negociación vamos?

India entiende que haya grupos que no estén de acuerdo con el tratado. Somos una democracia y aceptamos las opiniones diferentes. Sin embargo, se hizo un estudio previo para ver la factibilidad del tratado y este determinó que el TLC sería beneficioso para ambos. La cuarta ronda de negociaciones ha terminado con éxito este mes. La siguiente ronda se estima que sea en agosto. Pero no podría estimar en qué tiempo lleguemos a un acuerdo.

¿En qué se beneficiaría el Perú?

No sería correcto entrar en detalles, pero la India es un mercado enorme, de 1.3 billones de personas y para 2025 habrá mucho mayor intercambio comercial en áreas urbanas, que son más oportunidades para el Perú.

¿Qué extraña de India?

No extraño. La tecnología ha hecho todo más fácil. Acá es como estar en India.

¡No extraña India!

No (risas). La distancia geográfica cada vez es menos relevante. Puedo ir al centro cultural en Lima y escuchar música, y puedo ver el yoga. Hasta en el tráfico se parecen. Vivir en Lima es como estar en India.

Autoficha:

- “Nací en Andhra Pradesh, al sur de la India. Tengo 54 años de edad. Estudié Ingeniería Civil y luego un posgrado en Ingeniería Geotecnológica. He sido diplomático en Indonesia, Polonia, Italia, Bangladesh, Australia y ahora en el Perú. Estoy en los servicios diplomáticos de mi país desde 1994”.

- “Del Perú me gusta la gente por lo hospitalaria que es y, en segundo lugar, la comida, por supuesto. Además, he notado que a los peruanos les gusta mucho la cultura. Y por eso me siento muy bien en un país que, además, abraza la cultura de la India”.

- “En la India cualquier persona con título básico de cualquier carrera puede unirse al servicio diplomático y luego de una competencia rigurosa, se selecciona a los diplomáticos. Como ingeniero, obtuve un background en economía y matemática. Y siendo embajador hay que tener una visión global”.