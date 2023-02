El Museo de Arte de Lima – MALI y la Fundación Telefónica Movistar presentan Liam Young. Construir mundos, exposición individual del artista australiano que explora el impacto de la tecnología en la vida de las personas y su influencia en la transformación y redefinición de las ciudades. La muestra puede verse de manera gratuita en las salas temporales 1 y 3 del MALI, hasta el 7 de mayo de 2023.

Conocido por las cautivadoras visiones de sus mundos imaginarios, la obra del cineasta y arquitecto especulativo australiano Liam Young son relatos futuristas que surgen, precisamente, con la intención de generar un debate en torno a la revolución tecnológica en la que estamos inmersos; visibilizando tanto sus riesgos como sus enormes posibilidades, y recordándonos que es necesario tomar conciencia de la realidad que nos rodea. El cambio climático, la masificación de las ciudades y los desafíos de un mundo híper conectado y automatizado, donde las grandes oportunidades que ofrece la digitalización no deben entrar en conflicto con la privacidad o el empleo, son algunos de los temas tratados por el artista en la exposición.

Liam Young. Construir Mundos puede visitarse gratuitamente hasta el 7 de mayo del 2023 en las salas temporales 1 y 3 del MALI.

Las películas de Young son el resultado de una rigurosa investigación académica y de su trabajo como profesor invitado en el MIT y las Universidades de Princeton y Cambridge en las que confluyen el diseño, el estudio de futuros y la creación de poderosos relatos audiovisuales. Historias filmadas con escáner láser, drones autónomos y otras técnicas digitales que atrapan al espectador por la potencia de las imágenes, y que parten de su estrecha colaboración con prestigiosos expertos, científicos y tecnólogos. Nominado a los premios BAFTA, sus películas han sido proyectadas en museos como el Metropolitan de Nueva York y la Royal Academy de Londres y plataformas como Channel 4 o el festival South by Southwest. Su obra está presente en las colecciones del MoMA, el Met, el Victoria and Albert, el l M+ de Hong Kong y la National Gallery de Victoria, y ha sido reconocida por medios como Wired, New Scientist, Arte, Canal+ y la revista Time.

Liam Young. Construir mundos reúne los trabajos más destacados del artista en forma de grandes vídeo instalaciones –obras como Planet City, In the Robot Skies y Where The City Can´t See–, y presenta dos piezas de nueva producción The Great Endeavour y The Emissary, creadas expresamente para la exposición.

Las proyecciones se muestran junto a maquetas, fotografías, vestuario y otros materiales con los que Young ha construido sus impactantes historias. Ficciones que nos hablan, entre otras cuestiones, de los cambios extraordinarios que la tecnología está propiciando en nuestras vidas. Son relatos futuristas que surgen, precisamente, para generar un debate en torno a la revolución tecnológica actual; visibilizando tanto sus riesgos como sus enormes posibilidades, y recordándonos que es necesario tomar conciencia de la realidad que nos rodea.

La exposición reúne una serie de seis videoinstalaciones que incluye sus trabajos más destacados, como Planet City, In the Robot Skies y Where The City Can't See. Las proyecciones se muestran junto a maquetas, fotografías y otros materiales utilizados por Young para construir sus impactantes ficciones

Esta exposición es posible gracias a la continua colaboración entre Fundación Telefónica Movistar y el MALI, una alianza que a lo largo de los años ha hecho posible importantes exposiciones temporales de ingreso libre al público, entre las más recientes Joanie Lemercier. Paisajes de Luz, El eterno retorno. Interacciones prehispánicas de Cristhian Ávila y Todos los faros de la costa peruana de Luz María Bedoya, en el marco del programa Irradia. La exposición de Liam Young. Construir Mundos irá acompañada de un programa de actividades educativas gratuitas para todo tipo de público, y recorridos mediados por las salas de exhibición.