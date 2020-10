@pelasyseries

En 2018, Netflix nos sorprendió a muchos con la excelente serie de terror La maldición de Hill House. Hacía años que no estaba tan encantado con el susto que me había provocado una serie o una película. Tuve pesadillas por tres días seguidos, pero las tuve con gusto. Para un amante del terror, hay cierto respeto hacia historias que te logran quitar el sueño, y no poder dormir es una manera de reconocer el mérito ajeno.

Por el enorme éxito que logró, al poco tiempo anunciaron la producción de una segunda temporada. Como la historia terminó en la primera temporada, revelaron que la segunda entrega sería una historia distinta, pero conservando la temática de una casa con características sobrenaturales. Así que la semana pasada se estrenó La maldición de Bly Manor y esta es mi humilde opinión.

Una pieza importante en el terror es la sorpresa. El suspenso nos predispone a esperar algo extraordinario y eso nos causa angustia, luego la acción nos provoca un sobresalto. Lo que le falta a Bly Manor es sorpresa. Principalmente porque ya entramos acondicionados por lo que vimos en la Hill House. Y, como muchas secuelas (a pesar de que esta no lo sea), no destaca, pues pierde originalidad.

Hay una contradicción a la hora de hacer una segunda parte, pues se debe mantener la temática mientras al mismo tiempo se debe tratar de ser original. Un claro ejemplo de lo difícil que es esta hazaña es que solo dos secuelas han logrado ganar un Oscar a Mejor película: El padrino II y El señor de los anillos: El retorno del rey.

Bly Manor no me dio miedo. Eso me desilusionó. Pero lo que sí debo rescatar es que, al igual que su predecesora, logran proponerte un rompecabezas que se va armando a medida que avanza la historia y al final todas las piezas quedan en su lugar. Esto no es algo tan fácil como suena. Es muy sencillo crear caos y desorden en una historia, pero lo difícil es solucionar el conflicto de manera orgánica para que al final los espectadores estemos contentos con el resultado.

El motivo por el cual igual te recomiendo que la veas es el significado que rescato de la película. La temática central no es el terror, sino la capacidad de desprendernos del pasado, de los prejuicios y hasta de personas que nos cargan negativamente la vida y seguir adelante. Así que, si no eres fan del terror, igual puedes aprender una cosa de esta serie.