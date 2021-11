No recuerda la cantidad de horas que esperó. Pero su memoria registra que fue una tarde completa. Hasta que apareció. Ella tenía 13 años y al lado estaba su madre. Las dos pisaban la vereda de la Universidad Nacional de Ingeniería, en medio del bullicio de la avenida Túpac Amaru, a media hora de su casa en la urbanización Retablo en Comas. Tenían al frente a Reynaldo Arenas, el actor respetado y querido por protagonizar a Túpac Amaru.

–Yo sé que tiene un taller aquí en la UNI.

–Pero eres muy chiquita, este taller es para universitarios o actores invitados.

–Pero puedo cargar los vestuarios, insistió entre súplica y reclamo. Eran sus ganas de querer comerse al mundo.

Las mismas ganas que hoy, con 37 años, están vivas en sus palabras, en su mirada, en su sonrisa. Magdyel Ugaz estrenará este 18 de noviembre en todas las salas de cine a nivel nacional Medias hermanas, película que protagoniza y produce al lado de Gianella Neyra con el respaldo de Tondero. “Soñé con tener esto. Somos nuestra historia”, me dice desde su casa a través de una videollamada, iluminada por unas luces que parecen de camerino.

Su madre tampoco se rindió aquella tarde. Es como su hija, sigue cuesta arriba, pese a que todo apunte a que no podrá llegar a la cima. No recuerda las palabras de Reynaldo Arenas, pero sí su confianza, su trato cálido, como un padre. Y la dejó entrar.

-¿Qué tal el reto de producir una película?

Cuando miro mi nombre junto al de Gianella como productoras de la película, no lo puedo creer. El proceso para hacerla ha sido tan genuino, muy de corazón. En este medio uno espera que te llame el director o te den el guion; de repente, ser gestoras de la historia que queríamos contar ha sido bonito y retador, porque a veces yo siento que no soy capaz; trabajo en eso todo el tiempo, en mi seguridad.

-¿Por qué no te sientes capaz?

Sé de dónde viene, sé que tiene que ver con mi historia. Y cada vez también me pongo en situaciones más retadoras, como ahora producir y seguir mirando que soy capaz.

-Pero te has lanzado en una tarea compleja: producir una película.

(Risas). Ese día que veíamos nuestros nombres, yo ya estaba medio llorando y nos agarramos de la mano, y dijimos: “Lo hicimos”, porque en este proceso Gianella y yo hemos vivido muchas cosas. En algún momento yo sentía que no podía más, pero también era como una fuerza femenina.

-¿Con los miedos y dudas que tienes, enfrentarte a producir una película es parte del atrevimiento o de la ingenuidad?

Tengo bastante de los dos. Hay algo que se activa en mí y de repente me siento tan poderosa, y de repente lo que sentía que no podía lo estoy haciendo y me veo en esto. Ese lado ingenuo y genuino también está en mí, porque de ahí partió el hacer. Estábamos en el camerino de una obra que hacía con Gianella y hablábamos de las actrices que producen en Hollywood y del impacto que han tenido en la industria. Esta es una industria que aún es bastante machista. Entonces, invito a las mujeres a dar el paso, porque nos han dicho tanto que no, que una vez más no nos va a mellar. Es atreverse.

-Los ‘haters’ dirán: ellas tienen la oportunidad de producir porque son famosas y porque tienen el respaldo de Tondero.

Así como he tenido momentos de caída libre y bien fuertes en esta carrera, también hay cosas que voy entendiendo: que siempre habrá comentarios. Es un trabajo de exposición que elegí no por la exposición, sino porque me encanta contar historias. Tiene que haber más guionistas mujeres, tiene que haber más historias desde una mirada femenina porque nosotras no vivimos las cosas como las viven ustedes.

-¿Es difícil ser mujer en el mundo del arte?

Se ha escrito que dentro de las prioridades de las mujeres está que venga alguien a rescatarnos. Me compré en parte la historia de Disney, pero ya sé que a mí nadie me va a rescatar. Es más, cuando han intentado rescatarme, no he dejado que me rescaten (ríe). Yo me rescato sola y eso me parece hermoso. Nuestras prioridades no pasan solo por ser madres, tener una familia, tener un esposo.

-¿Cuando estabas en el colegio cuál era tu prioridad para la vida?

Me pasé por todos los colegios de Comas y parte de Puente Piedra. Mi ser artista estaba demasiado activo, no podía estar en un solo lugar. Yo he estado en todos los colegios. Desde los 13 años estudiaba actuación, pero nunca me miré en la televisión; en esa época las personas que estaban en televisión no reflejaban que somos una cultura diversa y siento que ahora sí ocurre, cada vez más. “Yo no soy la chica que saldrá en tele”, decía. Y le agradezco tanto a Michelle Alexander porque siento que ella ha sido una de las mujeres que dio un paso atrevido y empezó a poner protagonistas como Dina Páucar, hizo Las Vírgenes de la Cumbia. Era el Perú siendo reflejado... Y volviendo a que dirán “qué fácil para ellas hacer una película”, yo reconozco que soy una generadora de mis oportunidades, las he buscado siempre, desde el momento uno que quería hacer teatro y no tenía para pagarme un taller.

-Y tu adolescencia no ha sido fácil, fuiste víctima de ciertas burlas.

En el colegio me decían ‘la sinro’, sin rodillas (ríe), porque siempre he tenido piernas gorditas. En un momento me puse gordita. Desde muy chiquita la bulla del cuerpo también se hacía presente. Lo difícil que es para las mujeres el tema del cuerpo, que es como una obsesión de la sociedad con las mujeres, que seamos de una manera. El nivel de exigencia de la mujer con cumplir un estándar de belleza ha sido y es muy fuerte, y me encanta que ahora las mujeres estemos rebelándonos contra eso. No nos sentíamos ni con derecho de ocupar el espacio que nos tocaba.

-¿Decidiste ser actriz para sentirte mejor contigo misma o estabas convencida de que tenías un talento que la gente tenía que conocer?

No sé hacer otra cosa en la vida (ríe). Era algo más grande que yo. Y la vida me fue llevando.

-¿La vida de barrio te da un plus?

La vida de barrio me ha dado todo. Me ha dado verdad, corazón, un grado de sensibilidad, cercanía a los personajes. El barrio me dio realidad para no ser indiferente. Actuar y producir una película tiene que ver con esa niña que tenía sueños y que veía casi imposible que sean realidad. Ese hambre de querer más me hizo avanzar. Este trabajo es muy duro y expuesto, pueden pasar cosas que te hieren y te hacen perder el foco; por eso vuelvo siempre a mi niña, a mi niña que tenía muchas ganas, a esa niña que no se había contaminado con la bulla del qué dirán, a esa niña que lo único que le importaba era darle un hogar a su mamá, lograr sus sueños de ser actriz. Siempre vuelvo a ella para conectar con mi corazón. Mis sueños son como películas, soñaba con el hogar que tengo. He tratado de rendirle honor a mi niña. Agradezco seguir atreviéndome a pesar de mi miedo. Pero me atrevo.

AUTOFICHA:

- “Soy Magdyel Olibama Ugaz del Castillo. Mis nombres fueron el principio de una historia distinta, porque desde mi nombre muchas personas se detienen a preguntar por qué te llamaron así. Desde ahí mi padre me abrió puertas”.

- “Tengo 37 años. Nací en Lima, el 13 de julio de 1984, en el Hospital de Collique. Un sueño por cumplir podría ser sentarme para dar un examen de admisión a una universidad (ríe). El colegio sí lo acabé, pero me dediqué a trabajar y estudiar. Y ahora he retomado los estudios”.

- “He hecho muchas series, hice una sola novela (Colorina), hice como 7 u 8 películas; ‘La Teresita’ se ha llevado el protagonismo. Se viene esperar el estreno de dos películas más: Busco novia y Encintados. Y me voy a estudiar a Madrid. Estudiaré actuación. Pero mis ojos y mi corazón están ahora en Medias hermanas”.

