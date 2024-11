Macla Yamada: "No soy una persona que celebra navidades"

Dos debuts y una obra.

El padre. Entró al camerino al final de la obra y la abrazó. Le pidió disculpas por no creer en ella como debería. Había pasado 14 años desde que se tuvo que ir a Japón por un mejor futuro para su familia, cuando ella tenía tres años. Aquella noche, a sus 19, estaba a punto de estrenar La chica de la torre de marfil en el Canout, y estaba muy nerviosa. “¿Le gustará o no le gustará (a mi papá)?”, se preguntaba. Era su primera obra profesional.

La hija. Esas palabras del padre la marcaron. “A raíz de esa obra, mi papá creyó en mí, igual o más que yo”, son las palabras de Macla Yamada, quien se convirtió en actriz y ahora es parte de El sistema solar, obra teatral de culto, escrita y dirigida por Mariana de Althaus y que vuelve al escenario por diez funciones. Desde este 6 de diciembre, a las 8 p.m., en la Asociación Cultural Campo Abierto (calle Recavarren 560, Miraflores). Entradas al WhatsApp 997903365.

La madre. Antes de la función recibió en el camerino una carta escrita a mano por ella, que la esperaba en el público. Aquella noche estaría sola en el escenario. Estrenaría su primer unipersonal: Una historia de amor israelí. Corría 2017 y tenía 23 años. En la hoja decía: “Hija, recuerda que no hay peor gestión que la que no se hace”. También le contaba lo orgullosa que estaba por el atrevimiento que veía en ella a veces. “Pienso en mi mamá y en eso que me repite mucho cuando inevitablemente tengo miedo de lanzarme a hacer cosas nuevas”, me dice Macla; y como casi siempre, sonríe y achina los ojos.

¿Actriz y youtuber?

(Sonríe). Me siento parte de un movimiento muy importante del streaming en YouTube, que es Ouke, que en este momento es el número uno. No me siento youtuber, pero la verdad que es un gran trabajo, no es tan fácil como parece.

Desde ‘Entre memes’ ya mostrabas talento para contenidos más espontáneos.

Fue abrirme el paso a conducir y estar al frente de un programa pauteado y saber qué tanto de tu personalidad podría entrar a jugar en vivo; ahí creo que sacas todas tus herramientas de vida. Creo que la herramienta principal para conducir es tu historia. Y el Internet no soporta al personaje, el Internet quiere ver a la persona.

¿Hay una Macla que no vemos en las pantallas de Internet?

Es bastante más apática. Siempre estoy en mi casa, salgo muy poco. Mi vacilón es en mi casita, estar con mis perritos, ver películas.

¿Y en el teatro habita otra Macla?

Si yo no hago teatro, voy a ser una persona infeliz. Es para lo que me he preparado, para lo que he invertido no solo en tiempo sino también en herramientas, dinero.

¿Qué tanto tiene el teatro?

Mucha magia, entiendes muchas cosas en el teatro, entiendes el sentido de vivir en colectivo, sobre todo si haces teatro independiente. De hecho, El sistema solar nació siendo una obra hiperindependiente y con el tiempo se volvió una obra casi de culto.

Y llegó al cine.

Tuvo 20 temporadas, una cantidad de giras increíbles alrededor del mundo.

Mariana de Althaus escribió: “Doloroso deporte de riesgo que es amar a nuestra familia y tratar de atravesar con ella una Navidad”, en relación con lo que se narra en el ‘El sistema solar’. ¿Coincides?

Sí. En mi caso, hay muchas familias disfuncionales y la mía no es la excepción. Mi papá se tuvo que ir a Japón, no teníamos dinero; estuvo 14 años afuera. Mi mamá con tres hijos tratando de hacer lo mejor posible, malabares por aquí, malabares por allá.

¿En qué año se fue tu padre?

En el 97. Migró cuatro años, regresó un año y se volvió a ir diez años más. Volvió en 2013 y desde entonces está acá. Y las cosas han cambiado, cada uno de nosotros ha crecido: mi hermano estudió Administración de Empresas y mi hermana, Lingüística en San Marcos. Yo quería ser bailarina; mi mamá había bailado ballet 13 años, de manera profesional. Luego por situaciones físicas y económicas no se hizo.

¿Pero por qué el riesgo de amar a nuestra familia?

No del todo me considero una persona familiar. No es que comparta muchísimo con mi familia. Tampoco se trata de mentir por convivir. Puedo notar que hay una disfuncionalidad en varias cosas. La aceptación de quién es tu familia y de cuál es tu árbol sí es un deporte extremo. Por ejemplo, no soy una persona que celebra navidades.

¿Qué haces en Navidad?

He compartido navidades, sin duda; pero cuando he estado sola, la he pasado con mis perros.

¿Tus padres no te dicen ‘tienes que estar acá en Navidad’?

Tampoco se juntan. Por ahí mi papá va donde una tía, mi mamá no suele ir a ningún lado. La Navidad no es una pulsación que se me dé natural, no digo “ah, Navidad, familia, reunión, comida”. No.

¿Tus padres no te han dicho ‘ingrata’?

Al revés, una vez invité a mis papás y me llamaron como a las 6 de la tarde para decirme que se habían desanimado; me molestó bastante al principio, pero pasando las horas dije “ya, está bien”.

Entonces, ¿cómo pasas la Navidad?

No es una fecha melancólica, no me lo tomo con tristeza. La paso muy bien. Tengo tres perros y todavía se revientan fuegos artificiales, y dos de ellos son muy nerviosos. Pasadas las 12, los quince primeros minutos son de mucha atención a mis perros. Y luego, puedo ver una película, comer algo rico y ya está, 25.

Si ‘psicologizamos’ tu caso, ¿tendría algo que ver la ausencia del padre?

Si bien en mi historia adulta no significa algo triste, de niña lo fue. Fueron llantos por teléfono, saber que un año más mi papá no llegaba; mi mamá tenía una tristeza especial. Se fueron años cruciales para el crecimiento de todo y ahora seguimos reestableciendo la relación de papá e hija.

¿Serías mamá?

Lo he analizado mucho. Antes quería ser mamá joven, decía “quiero tener tres hijos”, “quiero ser mamá joven para que mis hijos y yo tengamos el mismo lenguaje”. Y ahora, a los 30, si sucede, siento que será un evento precioso y lo daré todo; pero si no se da, todo también estará bien.

Se me ocurre que si llegas a ser mamá, sí celebrarás la Navidad.

¿Tú crees? Bueno, soy tía hace cuatro meses y me cambió la vida.

Sobre la obra, ¿por qué después de tanto recorrido sigue siendo esencial para el teatro peruano?

Quienes ya la vieron, saben que no hay pierde, es una de las obras que te despiertan más ternura y confusión. Fue la primera obra que vi de Mariana de Althaus y me sacaron con agua de azahar de la sala, yo pegada a la silla, llantos varios (sonríe). Quienes no han ido a ver El sistema solar es una obra que habla de la aceptación de la familia en la que te toca nacer y de saber cuánto somos capaces de soltar para poder seguir integrándola, y creo que eso es lo que me encanta de El sistema solar. Te da en el corazón.

Autoficha:

-“Soy María Claudia Yamada Ayala, tengo 30 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y entré a la escuela de Maricielo Effio y Ernesto Pacheco. Ya ahí empezaron a salir oportunidades para actuar. He hecho poco más de 20 obras de teatro y diez novelas”.

-“Debo haber hecho unas cuatro películas. De todo lo que hice, recuerdo mucho el unipersonal Una historia de amor israelí, siento que ahí nació mucha magia, un momento hermoso. Y también Sobre lobos de Mariana Silva, me impactó mucho”.

-“Para el otro año se vienen un par de reposiciones muy queridas. Viene una obra con el club de teatro físico, un nuevo reto y creo que será un proceso no verbal. Hay dos proyectos cinematográficos a grabar entre el final de este año y el inicio del otro año”.

