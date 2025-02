Lydia Hung: "Como siempre, la música no está en las prioridades del Estado”

Toda una vida entregada a la música. A los 5 años de edad, ya estaba sentada frente a un piano y desde 1982, Lydia Hung es profesora del Conservatorio Nacional de Música.

Con 72 años, hasta hace unos días estaba al frente de la presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música (UNM), o Conservatorio. Pero fue destituida por segunda vez.

En abril de 2023, la sustituyó un biólogo, que a los pocos días renunció; y Hung fue restituida en el cargo. Incluso, en noviembre de ese año recibió la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. Y ahora, de un día para otro, otra vez la extraña decisión de retirarla del cargo y, para variar, reemplazarla con un profesional ajeno a la música, un economista y docente de la Universidad de Ucayali.

Nadie en la familia hacía música. Aquel primer piano que llegó a casa fue como parte de pago a su padre, un comerciante de ascendencia china. “Mis padres han trabajado duro por nosotros”, me dice la maestra de madre peluquera. A los 6 años de edad, pisó el Conservatorio y nunca más lo dejó.

¿Qué explicación tiene que la reemplacen por un profesional ajeno a la música?

Es un agravio. No me opongo a los otros dos integrantes, que son docentes de nuestra institución, pero sí nos oponemos a esta decisión en la cabeza de la institución y, sobre todo, en este periodo tan importante y crítico en el que estamos, porque este martes comienza la visita de la Sunedu.

¿Qué implica esta visita?

En realidad, me siento plenamente satisfecha porque logramos presentar nuestro expediente ante la Sunedu y fueron como 506 archivos, de los cuales solo encontraron una observación, la que fue levantada inmediatamente. Y con eso estábamos esperando la visita, la que por fin se dará. El expediente tiene como 96 directivas y las van a cotejar; entonces, hay que estar empapado de esa información, son cuatro años de trabajo intenso con asesoría del mismo Ministerio de Educación. Y justo en este momento, cambian a la comisión.

Los malpensados diríamos que una hipótesis es que lo hacen para que la universidad no pase la supervisión de la Sunedu o para decir que usted lo hizo mal.

El criterio es totalmente antitécnico, no hay una justificación.

O quizás buscan quitarle el mérito a usted.

Todas son suposiciones. Están buscando alguna irregularidad para justificar el cambio, eso están haciendo ahora. Pero yo estoy tranquila, porque nunca ha sido mi objetivo salirme de ninguna norma. Yo no estoy buscando una restitución, sino que se haga justicia con la UNM.

Ya una vez la restituyeron en el cargo. ¿Podría volver a darse?

No quiero adelantarme. Al contrario, ellos quieren afianzarse dentro de la universidad. El Ministerio de Educación tiene una serie de universidades con comisión organizadora y ellos han puesto a gente de ellos, pero en la universidad tenemos una ley que nos permite tener dentro de la comisión organizadora dos profesores de nuestra institución.

¿En esta visita de la Sunedu qué tendría que pasar?

En enero fuimos a la Sunedu y eso aceleró un poco esta visita. Irán, revisarán si hay observaciones y darán un plazo para levantarlas. Y luego pasa el caso al consejo directivo para la aprobación del licenciamiento de la universidad. Ahorita por decreto supremo estamos funcionando como conservatorio y como universidad.

¿Aceptaría una nueva restitución?

No estoy incapacitada para volver, pero no es lo que busco. Hay cuatro o cinco accesitarios (profesores) que les correspondería seguir. Pueden nombrar a uno de ellos.

Si le dicen que vuelva, ¿acepta?

Depende. No podría asegurarlo. Pero no estoy buscando eso. Estoy luchando por los principios de razonabilidad. Los 115 años de existencia del Conservatorio —primero como academia, conservatorio y ahora universidad— han sido dirigidos por músicos de trayectoria, excepto en estos momentos especiales (el ascenso del biólogo y ahora del economista).

Y usted lleva más de 40 años como profesora en el Conservatorio.

Siempre con el espíritu de servir, porque un músico lo que quiere hacer es música, pero también está el espíritu de forjar los talentos y eso conlleva asumir estos cargos.

Esta mala noticia para la música es un contrasentido en relación con el buen momento de la música peruana a nivel internacional. En el lado académico, está Dayner Tafur-Díaz, nombrado director asistente de la Filarmónica de Berlín; y en la música popular, tenemos el Grammy anglo de Tony y Mimy Succar. ¿Cuál es su lectura?

Como siempre, la música no está en las prioridades del Estado. Y la música clásica está un poco más relegada: tenemos exalumnos que ganan importantes concursos internacionales. Tenemos a Priscila Navarro, que ha ganado muchos concursos importantes, y luego Elmer Churampi, que es uno de los mejores trompetistas de Estados Unidos. Ellos dos vendrán a tocar a Lima y dirigidos por Dayner.

¿Es falta de visión o ignorancia?

Creo que es un poco de los dos.

Usted tuvo la visión de elegir la música desde los 5 años.

Nunca he tenido problemas en vivir de la música. No soy adinerada. Siempre les digo a los padres que no tengan miedo, que hay trabajo para los músicos, solo hay que trabajar mucho (risas).

Autoficha:

-“Soy Lydia Fátima Hung Wong. Tengo 72 años. Nací en Lima. Mis padres son del norte del Perú y mis abuelos son chinos. Siempre he estudiado música, he tratado de especializarme. Estudié piano, luego flauta traversa en Alemania y regresando, clavecín”.

-“El clavecín es el instrumento que más practico. Actualmente, dirijo el Conjunto de Música Antigua de la PUCP, donde también toco el clavecín; este año queremos editar un disco. También he estado en el Patronato Peruano de la Música, pero lo dejé por el cargo en la UNM”.

-“Uno quisiera descansar, pero conociéndome (risas) seguro empezaré a generar nuevos proyectos por la educación musical y el desarrollo del talento de nuestros jóvenes. Lo tengo que activar a través del Patronato Peruano de la Música. Si hace falta algo, no te puedes quedar con los brazos cruzados”.

